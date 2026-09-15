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北捷手扶梯風氣大轉變！潛規則被消失乘客讚爆：德政

該網友搭乘的捷運手扶梯正要往下，結果左右兩側全部都站滿人，即便想用左右左右行走也無法，根本沒有任何縫隙可以鑽過去。

▲有網友搭北捷手扶梯時發現兩邊都站滿人，讓他非常傻眼，貼文再度引爆熱議。（圖/Threads）

北捷公告2年「手扶梯兩側可站立」奏效！熱門站點左側乘客敢站了

當時就在許多捷運熱門站點設立公告牌寫著「電扶梯兩側皆可站立」

不過如果尖峰時段，站左邊的人已經明顯比過去還要更多

▲從2024年10月開始，北捷開始廣設「手扶梯可以兩側站立」的公告，希望讓民眾能習慣緊握扶手、站穩踏階的習慣，如今政策已經開始奏效。（圖／路上觀察學院）

手扶梯讓出左側只有你快而已！行走危險出事也會告輸

兩側站立只需要7分9秒就能疏散完畢；但如果只站一側、另一側讓出給人行走，則需要8分21秒才會消化完人潮

只能說，人潮不多時，你站在右側、禮讓左側是人情世故，但尖峰時段時，要其他人只為了讓你自己快，那並不是其他乘客的義務。

▲台北捷運加強宣導電扶梯兩側皆可站立，回歸初心「緊握扶手、站穩踏階」的口訣，就是不希望乘客在手扶梯上行走導致意外發生。（圖／北捷提供）

台北捷運手扶梯風氣終於被改變了！還記得2年前北捷突然在捷運站手扶梯前放出立牌寫著「可以兩側站立」的公告嗎？就是希望可以落實加快人潮的疏散，讓手扶梯達到最大效益，但是過去台北人總是有潛規則會習慣讓出左側、只站手扶梯右側，讓要趕路的人行走在手扶梯上，不過近日有網友卻發現，捷運手扶梯左側不再是空的，反而站滿許多民眾，貼文再度引爆廣大迴響，不少乘客都非常贊同：「手扶梯本來就是這樣用的，北捷德政很成功！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「X的手扶梯不要站左邊！」只見貼出的畫面中，貼文曝光後，不少乘客表示：、「趕時間就是自己提早出門好嗎？這個風氣改變我給北捷一個讚，德政啦！」事實上，北捷這項政策是在2024年10月所推出，為了落實「緊握扶手、站穩踏階」的口訣，，不過當時推出該政策時，還是有許多人不敢站在左側，就怕被其他乘客謾罵，如今政策已經實行快2年，有越來越多人在尖峰時間、熱門站點都直接站在左邊。《NOWNEWS》記者這一年搭捷運的經驗觀察，像是台北車站、南港車站、西門町等熱門站點，在普通人潮時，多數人還是會選擇站在右側，，有時候也如同網友發出的照片一樣，兩邊手扶梯都是站滿人。另外像是大巨蛋演唱會結束散場時，過去日本就已經有做過不少實驗，證實手扶梯如果左側給人行走，真的就只有你自己速度變快而已，對於增加人潮疏散完全沒有幫助，像是名古屋交通局就實驗過，假設有450名乘客使用長度20公尺的手扶梯，，名古屋至今已經實施近3年「禁止在電扶梯上行走」政策，效果相當顯著，跌倒事故大幅銳減。北捷一開始最初的目的，本來就是擔心乘客在手扶梯上行走會造成跌倒受傷，過去有女子搭乘手扶梯跌倒怒告北捷想要求償65萬，結果法官發現，該女子在手扶梯上行走，沒有緊握扶手，才導致未能注意腳下階梯而重心不穩跌倒，判決她敗訴。