我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小A辣（左）為了阿富變性。（圖／翻攝自YouTube＠綜藝大熱門）

網紅小A辣控訴NBA球星小波特射後不理，回顧她過去追求變美的過程，以及追愛歷程相當艱辛，最刻骨銘心的是和前男友阿富的6年情，為了不讓直男男友被嘲笑，她下定決心到泰國做性別置換手術，沒想到最後分開還是因為男方有傳宗接代的壓力。小A辣曾和阿富交往6年，兩人也上遍各大綜藝節目聊感情，小A辣說在交往之前，就一再跟對方確認，「我不是女人，不能為你生孩子，你父母會同意嗎」，阿富則表示很愛小A辣，也可以考慮用領養的方式，然而最後分開，還是因為媽媽想抱孫。小A辣在影片中落淚，畢竟原本沒想過要變性的她，為了男友不被嘲笑，在疫情間隻身前往泰國，經歷隔離、恢復的痛苦。不過好在手術非常成功，小A辣也大方分享，泰國的醫生幫她做得很漂亮，只是新建立好的陰道會萎縮，需要每天用擴充棒擴充，但因為傷口還沒癒合，會非常疼痛，無奈終於挺過這麼辛苦的手術和修復過程，在感情上還是落得一場空。