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公益彩券中秋加碼今（15）日起跑，大樂透連12期每期加開「70組100萬元」和新獎項「6000個5千元」，有雙重中獎機會，包括頭獎及中秋加碼獎。想要提高中獎率，台灣彩券公司總經理謝志宏也提供「包牌攻略」，以花350元買「7連碰」，即便加碼獎僅中5個號碼，彩金也翻倍，可抱走2個5000元，若口袋夠深花1400元買「8連碰」，中5碼就可拿走3個5000元，即15000元獎金，更別說包牌號碼全中，抱走的獎金更多。謝志宏說明，廣受民眾喜愛的「大樂透」今年中秋不只延續百萬加碼獎，更推出全新「6000個5千元」加碼獎項，讓中獎機會再提高，自9月15日起至10月23日共12期，每期加開一組8個號碼的促銷獎號（01至49），只要對中促銷獎號中的任6個號碼，即對中100萬元獎項，若同一組6個號碼有2注以上中獎，則該組100萬元獎金依中獎注數均分，100萬元獎項共有70組。另外，若對中該組促銷獎號任5個號碼，即對中5千元獎項，這次中秋加碼5千元獎項多達6000個，且為固定獎金、無須與其他中獎注數均分，5千元獎金也符合彩券中獎免稅門檻，讓更多民眾輕鬆享受中獎帶來的日常小確幸。至於想提高中獎率，謝志宏提供包牌攻略，以大樂透花350元包7個號碼，即「7連碰」，若7碼全中，可抱走7組100萬元；對中6個號碼，本來只能抱走1組100萬元，包牌則可抱走1組100萬元及6個5000元；對中5碼原本只能抱走5000元，包牌可獲2個5000元。若花1400元包8個號碼，即「8連碰」，若對中8碼可獲得28組100萬元；對中7碼可獲7組100萬元及21個5000元，對中6碼，本來只能抱走1組100萬元，包牌則可獲得1組100萬及12個5000元；對中5碼本來只能中5000元，包牌則可獲得3個5000元。除了大樂透中秋加碼，「BINGO BINGO賓果賓果」從9月25日起至10月11日連續17天推出「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」3種玩法獎金加碼，「超級獎號」單注獎金提高至1500元，「猜大小」及「猜單雙」單注獎金提高至175元；超人氣的「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，也將於10月8日、10月9日快閃加碼2天。至於週一至週六天天都能玩的「39樂合彩」，「二合」玩法也自10月12日起連續12期，單注獎金從1125元提高至1500元，喜愛「39樂合彩」的民眾千萬要把握。