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中國科技巨擘華為創辦人任正非，近日遭網路流傳消息指，一家10多口人突然失聯，不排除已經離開中國，恰逢中國新版出入境管理規定15日就要正式上路，引發不少討論。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，此事目前完全缺乏實際證據。沈榮欽在臉書發文分析，中國高層資訊長期不透明，本就容易產生各種傳言，很常每隔一段時間就出現某種揣測，大部分都缺乏佐證，最常見的是根據某些人已多久未公開露面來判斷，而且這種判斷方式通常是對大官才比較可靠，比如張又俠、劉振立等人，在被立案審查的消息傳出之前，就已先消失在公眾視野與媒體前。沈榮欽指出，類似猜測經常出錯，有些比較像是外界自己一廂情願或「不切實際的想像」（wishful thinking），像郭文貴，時不時就說些真真假假的誇大消息，藉此擴大影響力，為後續詐騙鋪路；還有的是海外人士收錢放假消息，以滿足中共內部鬥爭的需要，大多時候還是捕風捉影。沈榮欽分析，大多數出逃者都會在抵達國外後確認消息，有些會聲請難民庇護，有些會主動向外界宣告，但也有些人因為具有情報價值，所以會遭到當地情報單位的審問與保護、外逃資訊不會正式官宣；還有的人「潤」到國外後，因為在中國國內還有顧忌，反而會出現一些令人意外的表忠、切割言行，但無論如何，目前任正非全家出逃的消息，缺乏證據，全是猜測，在新證據出現之前，不需要認真對待。