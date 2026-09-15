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▲TANK演唱會上的表現讓粉絲心疼。（圖／翻攝自小紅書＠Hikaka）

▲TANK在做心肝移植手術前，身形消瘦、臉頰凹陷。（圖／翻攝自TANK臉書）

歌手TANK（呂建忠）過去曾因家族性心臟病與肝機能衰竭大病一場，於2024年11月接受「心肝同期聯合移植手術」，才逐漸回歸舞台，但近期他的健康狀況似乎又亮紅燈，粉絲發現他在公開演出時，過去消瘦的面容突然變得明顯浮腫，甚至在開口唱歌時出現嚴重且頻繁的咳嗽症狀，讓外界十分憂心，認為這與「器官排斥」反應有關。近年好不容易重返大眾視野的TANK，最近在公開演出上，被現場觀眾與粉絲觀察到身體異常。過往因心臟病暴瘦到臉頰凹陷的他，如今臉部卻顯得異常腫脹，與先前模樣大不相同。不僅如此，在表演過程中，TANK多次因喉嚨不適而頻繁咳嗽，左邊眼睛也明顯充血，看起來狀態非常吃力、不太舒服。這樣的演出狀態隨即引發外界關切與議論，粉絲紛紛猜測這與器官移植出現的排斥現象有關，認為TANK應該有在服用相關藥物，才導致身材發福。對於長期接受器官移植的患者而言，術後隨時可能面臨免疫系統對新器官進行攻擊的危機，因此TANK的現況讓不少粉絲心疼不已。TANK自出道以來唱紅許多經典歌曲，代表作包含〈給我你的愛〉、〈三國戀〉、〈專屬天使〉、〈如果我變成回憶〉，但受先天性心臟病與相關併發症困擾，演藝事業被迫多次中斷。直到2025年4月，TANK才出面證實，自己早在2024年11月21日於中國浙大二院完成了心肝移植手術，器官捐贈者是一名腦死的大愛者，TANK當時還在貼文中感性表示要帶着這份「借來的勳章」繼續為歌迷歌唱，但大家如今看到TANK狀態不佳，都勸他多休息，不要拿健康開玩笑。