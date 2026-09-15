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▲。（圖／取自運動部）

▲「健康好禮50元折抵券」可在7-11、全家、萊爾富、全聯、萬家福使用。（圖／7-11提供）

健康志向」、「植覺生活」等自有健康食飲品牌

◾ FamiCollection系列商品

◾超纖日記系列商品

◾鮮乳、豆漿、水果、地瓜、茶葉蛋

◾無糖茶飲、運動飲料、礦泉水、現煮咖啡



▲全家運動部揮汗有禮可以換什麼？咖啡也可以換。（圖／記者鍾怡婷攝） 📍萊爾富



◾五穀類：豆米漿、薏仁、燕麥飲

◾地瓜機點心類：地瓜

◾肉製品、滷味：雞胸

◾乳品：鮮乳

◾果昔：原價79元果昔直接換，「綠の拿鐵」、「莓完莓了」及「蘋果藍莓」

◾蛋製品：茶葉蛋、溏心蛋

◾發酵飲品：優酪乳

◾運動飲料：舒跑、寶礦力、Fin

◾運動機能營養品：威德、穀物棒、能量包

◾優格：優格

◾主餐：蛋白餐



▲萊爾富響應運動部「運動幣」政策，可兌換品項一次看。（圖／萊爾富提供） 📍全聯



◾冷藏鮮乳：光泉低脂鮮乳、林鳳營高品質鮮乳等

◾豆漿/米漿/燕麥/五穀飲：光泉無加糖鮮豆漿、統一陽光無加糖高纖豆漿等

◾素食食品(冷凍)：爭鮮毛豆(純素)、揚振青花椰菜粒、綠巨人纖翠綠花椰菜等

◾常溫鮮蛋：香草園洗選蛋(白)、台農洗選蛋(白)等

◾冷藏鮮蛋 ：大武山UP機能蛋-葉黃素、大成機能蛋-金盞花萃取物(紅蛋)等

◾肉鬆‧魚鬆‧(日式)香鬆：得意的一天極選肉鬆、胖老爹雞肉鬆等

◾一般麵製品(不含調味包)：好勁道－家常麵條、五木雞蛋麵等

◾義大利麵製品：荷卡廚坊特級義大利直麵、FINDER義大利麵-直條等

◾運動飲料／乳酸飲料：寶礦力水得、福樂超能蛋白機能凍-乳酸風味、可爾必思水語乳酸菌飲料等

◾蔬果汁/蔬菜汁/果汁類：波蜜一日蔬果100%蔬果汁、活力東勢 黃胡蘿蔔綜合蔬果汁等

◾成人奶粉：桂格雙效健護益生菌高鈣奶粉、克寧UC-II靈活高鈣奶粉等

◾沖泡榖物/麥片：桂格即沖即食大燕麥片、家樂氏Special K香脆麥米片等

◾茶葉/茶包/茶粉：天仁茗茶綠茶粉、鮮一杯南非國寶綠茶等

◾濃縮營養食品：桂格滴雞精、白蘭氏冬蟲夏草雞精等

◾維他命/礦物質：銀寶善存50+綜合維他命、克補B+鋅加強錠等

◾功能性保健食品：培恩山桑子葉黃素複方膠囊、統欣生技薑黃蜆錠等

◾運動保健食品/代餐 ：紅牛聰勁即溶行動三效乳清蛋白、桂格完膳營養素植物蛋白配方等

◾堅果/核仁類 ：萬歲牌綜合纖、盛香珍KING無調味腰果罐等

◾無糖優酪乳：林鳳營益生菌優酪乳-無加糖、統一AB無加糖優酪乳等

◾原味發酵乳：活益比菲多稀釋活性發酵乳-原味無加糖、味全LCA506活菌發酵乳等

◾無糖優格：馬修嚴選精品優格、林鳳營鮮奶優格等

◾希臘式優格/希臘優格：福樂頂級無加糖希臘式優酪、光泉頂級希臘式優酪等

◾純果汁(蔬果汁)(冷藏)：味全每日C PLUS維生素A 100%綜合果蔬汁、果汁時刻100%柳橙綜合果汁等

◾調理熟食類：善美的「秘滷牛腱心375g」



📍萬家福：



◾無糖咖啡：黑咖啡、美式咖啡

◾運動飲料：舒跑、寶礦力、Fin

◾維他命飲料：黑木耳膠原飲、葉黃素、補品

◾乳酸飲料：健酪

◾無糖茶 ：每朝健康、分解茶

◾水：礦泉水、氣泡水

◾保健食品、營養補充品：葡萄糖胺、維他命、乳清蛋白

◾燕麥片：燕麥片

◾穀物棒：穀物棒、燕麥棒、營養棒

◾能量果凍：in果凍、蛋白機能凍

◾發酵製品：優酪乳、優格

◾鮮乳,豆奶：鮮乳、米漿、豆漿、保久乳

◾蛋：蛋、茶葉蛋

◾豆製品：豆腐

◾毛豆：毛豆

◾雞胸：雞胸肉（含未料理雞胸肉）、蛋白棒

◾水果：水果

◾運動用品：網球、桌球、健身器材

◾一般麵製品(不含調味包) ：好勁道、五木…等

◾蔬果汁：果菜汁

◾成人奶粉：銀養奶粉高鈣、挺鈣奶粉

◾沖泡穀物：全天然五麥、全穀堅果奶

◾沖泡咖啡：研磨咖啡粉/濾掛式咖啡

◾沖泡茶包：茗間情、天仁茗茶…各類茶包

◾堅果/核仁 ：無調味綜合堅果





運動部「揮汗有禮」活動掀起兌換熱潮，開放兌換僅2週，加上額外加碼的100萬份、共300萬份就全數額滿，已經上傳的民眾不用擔心領不到，不過記得加碼券最晚要在12月31日前兌換，以免超過期限全充公，《NOWNEWS》整理各通路兌換方式、加碼優惠及可換商品一次看。完成指定運動任務、上傳紀錄並通過審核的民眾，即可取得50元健康好禮加碼券，7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富全聯福利中心、萬家福、樂家康各通路也針對「揮汗有禮」推出加碼優惠，其中7-ELEVEN每張50元加碼券可兌換55元指定商品，相當於多5元；全家則加碼6%，可兌換53元指定商品。萊爾富則可兌換指定超嫩美味雞胸肉、現打營養果昔等商品，部分指定品項價值最高達79元；萬家福、樂家康則可兌換55元指定商品加碼購物金需與運動幣合併使用，單筆交易一次性使用完畢。◾優質蛋白：雞胸肉、冷藏熟食蛋、茶葉蛋／黃金滷蛋／水煮蛋◾輕食纖維：沙拉、蔬食、輕食便當、切片水果、香蕉、現蒸烤地瓜／馬鈴薯、蒸玉米◾健康飲品：鮮乳、優酪乳、發酵乳、豆米漿、果菜汁、運動飲料、礦泉水、氣泡水◾現煮咖啡＆茶飲：CITY CAFE（美式、拿鐵、特選、濃萃、厚乳全品項）、精品咖啡、現萃茶／不可思議茶◾Bar純茶系列、無糖茶／咖啡◾「