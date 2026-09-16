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CoCo都可：今紅柚雙響炮買一送一！周三好友日優惠

▲今CoCo都可「紅柚雙響炮」買一送一。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

開學季CoCo大杯「珍珠奶茶」特價39元！

14天優惠喝到月底

CoCo酪梨茶牛乳新品開賣！酪梨布布牛乳超欠喝

▲CoCo新品，左起：「酪梨茶牛乳」街邊店大杯79元；「酪梨布布牛乳」街邊店中杯69元／大杯79元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

青山：免費送空氣紗購物袋！兩周年慶優惠

▲青山特製「空氣紗購物袋」作為兩周年慶贈品。（圖／青山提供）

▲青山全新暖杏色紙杯亮相。（圖／青山提供）

開學季手搖飲料優惠快收下！CoCo都可表示，今（16）日周三好友日，全台門市開喝「紅柚雙響炮買一送一」；放送大杯珍珠奶茶特價39元喝到月底；酪梨茶牛乳＋布丁新品開賣，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠菜單一次掌握。、平均一杯才37.5元爽喝。推薦先在CoCo官方LINE領券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。開學季CoCo都可推出大杯珍奶暖心優惠！，冰熱任選，臨櫃或線上都可訂喝到月底。CoCo都可新品來了！9月主打超級食物開喝全新「酪梨系列」，加入茉莉綠茶的清爽「酪梨茶牛乳」，還有搭配布丁的「酪梨布布牛乳」滿足咀嚼控。新品上市期間，透過「LINE線上都可訂」點購酪梨系列，每杯「現折10元」優惠。青山慶祝兩周年慶，9月22日起，凡至全台門市購買任一飲品，現場拍攝兩周年杯身與購物袋樣品，完成指定社群任務，免費送「空氣紗購物袋」乙個。9月22日起首波發放「杏桃粉」、9月30日起第二波發放「嫩芽綠」各門市數量有限，發完為止。同步開喝台灣名間鄉發酵度優良的四季春「香鳶尾青茶」新品，融入小蒼蘭花香，回甘底蘊迎接秋天。