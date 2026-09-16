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UNIQLO爆紅外套「2490元→990元」！下殺4折台灣人瘋搶

UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」正在打折，一件從2490元降至990元，等於一件快打4折，並強調台灣冬天非常適合穿上

▲有民眾發現UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」正在打折，一件從2490元降至990元，等於一件快打4折。（圖／台灣UNIQLO官網）

PUFFTECH輕暖科技布勞森外套紅什麼？超輕保暖又好搭

▲UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」採用高機能材質PUFFTECH，穿起來更加輕巧舒適且防潑水，加上短版設計穿起來十分百搭。（圖／台灣UNIQLO官網）

許光漢同款！PUFFTECH輕暖科技布勞森外套缺貨哪裡買：官網剩餘尺寸曝

▲UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」去年相當熱賣，目前官網呈現缺貨狀態，僅有橄欖綠仍有M號、L號可選擇。（圖／台灣UNIQLO官網）

日本服飾品牌UNIQLO向來深受台灣人歡迎，旗下保暖外套是每年秋冬必備單品，品牌也經常推出下殺折扣讓人挖寶。但近日就有民眾表示，，引來一票人羨慕表示「這件去年超熱賣」。有網友近日在Threads驚喜發文，表示最近UNIQLO U系列迎來10周年，他特別前往門市逛逛卻意外挖到寶，透露目前，讓他興奮直呼「超便宜！」貼文曝光後，隨即引發眾多愛好者留言，、「我這幾天看都沒有特價欸！你好幸運」、「之前錯過，今年八月路過UQ進去看的時候竟然再販了！而且也是990，於是沒有猶豫全款拿下」。據了解，UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」由Hermès前創意總監Christophe Lemaire操刀，因兼具輕盈保暖與俐落短版剪裁，成為許多民眾推薦的秋冬百搭神品。根據官網介紹，其採用最新纖維科技製成的輕盈保暖高機能材質PUFFTECH，中空纖維細度約為頭髮的1/5，能鎖住空氣達到羽絨般的保暖效果，但穿起來更加輕巧舒適。除此之外，該件也標榜具有防潑水加工，民眾出門在外能抵擋小雨，短版版型能拉長身形比例、穿起來俐落顯高，日常休閒或出遊都好搭，加上腰部口袋有防風擋片設計，並設計內側收納口袋，兼顧造型與便利性。UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」貨號為479411，共推出黑色、米色和橄欖綠3款，尺寸從XS到4XL皆有，並主打男女皆適穿，該款其實是去（2025）年推出的款式，當時推出便因高級質感引發瘋搶，加上UNIQLO品牌大使許光漢穿搭效應加持而大賣。實際查詢官網，目前台灣UNIQLO官網都呈現大缺貨狀態，黑色與米色各尺寸都沒有貨量，僅有橄欖綠仍有M號、L號、XL號可選擇，如果想購入的民眾千萬別錯過這次機會。值得一提的是，UNIQLO U系列在今年迎來10周年，2026年秋冬系列於9月11日正式上市，這也是設計師Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran的謝幕之作，新品涵蓋寬版長大衣、工裝外套、人氣熱銷繭型褲等，想入手的民眾不妨把握機會，感受UNIQLO U系列的設計魅力。