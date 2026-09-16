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▲黃文廷（左1）與林亭莉（右3）因拍戲關係需要集訓練球，互動逐漸熱絡，發展出感情。（圖／翻攝自我的神隊友IG@spirited.movie）

▲潘君侖（如圖）與林亭莉去年開始交往，想不到才戀愛沒多久就被戴綠帽。（圖／翻攝自潘君侖 Masha Pan FB）

男團Ozone的成員黃文廷日前公開手寫道歉信，證實感情不忠，劈腿交往4年的圈外人前女友。而前女友先前早發文指出，黃文廷劈腿對象是同劇女演員，且她自己也有男友，兩人是雙劈。今（16）日週刊則報導，此女正是電影《我的神隊友》的女主角林亭莉，她本人交往中的對象則是男星潘君侖。對此，林亭莉經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，表示她與黃文廷接觸時以為他單身，且林亭莉當時也無男友。據《鏡週刊》報導，黃文廷劈腿對象是《我的神隊友》女主角林亭莉，她是AKB48 Team TP前成員，經女星小薰（黃瀞怡）的介紹，與同為泰雅族的潘君侖在2025年展開交往。兩人曾被拍過一起返家過夜，感情看似緊密，怎料交往不過1年時間，就被爆出雙劈黃文廷，潘君侖慘被帶綠帽。而根據黃文廷前女友的指控貼文，他與林亭莉因拍戲關係越走越近，黃文廷甚至到林亭莉的住處有親密互動，事後若無其事返家，睡在前女友身旁。直到前女友發現不對勁，找到兩人質問，黃文廷才從辯解到崩潰爆哭，坦承出軌一事。前女友也強調，兩人均有承認劈腿，她手中握有證據。另外，黃文廷疑似將劈腿主因都怪罪到林亭莉身上，認為是她先主動的，前女友因此心碎地說：「她很主動但你可以拒絕的。你有無數個可以離開的瞬間，你可以想起，那些你在卡片裡一字一句寫下的我愛你、該有的道德底線與責任感；你可以想起對方也有伴侶，可以想起你如今的位置，以及你身後有多少相信你的人、多少託付在你身上的支持與期待。」可見前女友有多失望。黃文廷在手寫信中對她道歉：「」他也強調自己除了已簽約、必須執行的工作外，將暫停一切演藝活動。而林亭莉經紀人今日下午才出面回應：「」目前剩潘君侖方面暫未表態。