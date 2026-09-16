洛杉磯道奇隊近日以4：1擊敗辛辛那提紅人，正式宣告連續14個球季挺進季後賽，追平勇士隊保持的大聯盟史上最長紀錄，國聯西區封王魔術數字M3；不過球星大谷翔平因傷已正式進入15天傷兵名單，是本季首度掛病號。近日底特律老虎隊在客場延續近況火燙的5連勝，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）持續衝擊隊史紀錄。以下《NOWNEWS》為您整理9月16日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。
大谷翔平正式進傷兵名單 道奇傷兵潮拉警報
道奇隊雖已鎖定季後賽門票，傷兵名單卻愈拉愈長。大谷翔平因右二頭肌、左膝與頸部多重不適，上週正式被列入15天傷兵名單，球隊40人名單目前已有13人掛傷號、其中10人是投手，戰績雖仍以91勝59敗高居國聯前段班、國聯西區封王魔術數字降至「M3」，但牛棚深度成為外界關注的隱憂。此役道奇先發推出王牌山本由伸（本季12勝8敗、防禦率2.49），對決紅人先發勞德（Rhett Lowder），山本近7場繳出2勝0敗、防禦率1.53的火燙近況，此役力拚延續好投、助隊向分區封王邁進。
李灝宇5連勝拚破紀錄 距台將單季全壘打紀錄僅差1轟
老虎隊近況同樣值得關注，球隊昨在客場靠著9局上藍鳥投手失誤送出超前分，以6：5驚險擊敗藍鳥，一口氣拉出5連勝，戰績來到72勝79敗（無緣季後賽）。李灝宇當戰先發第9棒鎮守三壘，雖4打數未開胡，仍靠關鍵一擊間接助隊獲勝；本季累積72安、8轟、41分打點寫下台灣球員大聯盟單季新高，距離超越張育成保持的台將單季9轟紀錄僅差臨門一腳。此役老虎續戰藍鳥，先發推出安德森（Drew Anderson），對決藍鳥右投費雪（Braydon Fisher），盼延續氣勢拉出6連勝。
📍李灝宇、張育成單季成績對比
道奇、紅人先發投手數據對比
老虎、藍鳥先發投手數據對比
9月16日 MLB 完整賽程表（台灣時間）
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
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道奇隊雖已鎖定季後賽門票，傷兵名單卻愈拉愈長。大谷翔平因右二頭肌、左膝與頸部多重不適，上週正式被列入15天傷兵名單，球隊40人名單目前已有13人掛傷號、其中10人是投手，戰績雖仍以91勝59敗高居國聯前段班、國聯西區封王魔術數字降至「M3」，但牛棚深度成為外界關注的隱憂。此役道奇先發推出王牌山本由伸（本季12勝8敗、防禦率2.49），對決紅人先發勞德（Rhett Lowder），山本近7場繳出2勝0敗、防禦率1.53的火燙近況，此役力拚延續好投、助隊向分區封王邁進。
老虎隊近況同樣值得關注，球隊昨在客場靠著9局上藍鳥投手失誤送出超前分，以6：5驚險擊敗藍鳥，一口氣拉出5連勝，戰績來到72勝79敗（無緣季後賽）。李灝宇當戰先發第9棒鎮守三壘，雖4打數未開胡，仍靠關鍵一擊間接助隊獲勝；本季累積72安、8轟、41分打點寫下台灣球員大聯盟單季新高，距離超越張育成保持的台將單季9轟紀錄僅差臨門一腳。此役老虎續戰藍鳥，先發推出安德森（Drew Anderson），對決藍鳥右投費雪（Braydon Fisher），盼延續氣勢拉出6連勝。
📍李灝宇、張育成單季成績對比
|數據項目
|李灝宇（2026年）
|張育成（2021年）
|紀錄挑戰進度
|出賽場次
|103 場
|89 場
|已超越
|安打數
|72 支
|54 支
|已超越
|打擊率
|.255
|.228
|已超越
|全壘打
|8轟
|9 轟
|差1支
|打點
|41 分
|39 分
|已超越
|得分
|35 分
|32 分
|已超越
|二壘安打
|15 支
|14 支
|已超越
|三壘安打
|2支
|3支
|差1支
|項目
|洛杉磯道奇（LAD）
|辛辛那提紅人（CIN）
|先發投手
|山本由伸
|Rhett Lowder
|投打習慣
|右投 (RHP)
|右投 (RHP)
|勝敗戰績 (W-L)
|13勝8敗
|6勝10敗
|防禦率 (ERA)
|2.62
|5.81
|項目
|底特律老虎（DET）
|多倫多藍鳥（TOR）
|先發投手
|Drew Anderson
|Braydon Fisher
|個人戰績（W-L）
|4勝6敗
|3勝4敗
|本季戰績
|71勝79敗
|75勝76敗
|開打時間
|客隊
|主隊
|先發投手對決
|06:40 AM
|奧克蘭運動家
|坦帕灣光芒
|Jack Perkins vs. Griffin Jax
|06:40 AM
|芝加哥白襪
|克里夫蘭守護者
|Davis Martin vs. Foster Griffin
|06:40 AM
|洛杉磯道奇 (91-59)
|辛辛那提紅人
|山本由伸 vs. Rhett Lowder
|06:40 AM
|密爾瓦基釀酒人
|匹茲堡海盜
|Jacob Misiorowski vs. Lake Bachar
|06:45 AM
|費城費城人
|華盛頓國民
|Cristopher Sanchez vs. Jackson Kent
|07:07 AM
|底特律老虎 (72-79)
|多倫多藍鳥
|Drew Anderson vs. Braydon Fisher
|07:10 AM
|巴爾的摩金鶯
|紐約大都會
|Shane Baz vs. Sean Manaea
|07:40 AM
|亞特蘭大勇士
|芝加哥小熊
|Martin Perez vs. Kevin Gausman
|07:40 AM
|紐約洋基
|明尼蘇達雙城
|Max Fried vs. Bailey Ober
|07:45 AM
|舊金山巨人
|聖路易紅雀
|Blade Tidwell vs. Andre Pallante
|08:05 AM
|波士頓紅襪
|德州遊騎兵
|Patrick Sandoval vs. Cody Bradford
|08:10 AM
|堪薩斯市皇家
|休士頓太空人
|Michael Wacha vs. Hunter Brown
|08:40 AM
|聖地牙哥教士
|科羅拉多落磯
|Walker Buehler vs. Ryan Feltner
|09:38 AM
|西雅圖水手
|洛杉磯天使
|Logan Gilbert vs. Ryan Johnson
|09:40 AM
|邁阿密馬林魚
|亞利桑那響尾蛇
|Janson Junk vs. Michael Soroka
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
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