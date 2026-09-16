洛杉磯道奇隊近日以4：1擊敗辛辛那提紅人，正式宣告連續14個球季挺進季後賽，追平勇士隊保持的大聯盟史上最長紀錄，國聯西區封王魔術數字M3；不過球星大谷翔平因傷已正式進入15天傷兵名單，是本季首度掛病號。近日底特律老虎隊在客場延續近況火燙的5連勝，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）持續衝擊隊史紀錄。以下《NOWNEWS》為您整理9月16日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。

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大谷翔平正式進傷兵名單　道奇傷兵潮拉警報

道奇隊雖已鎖定季後賽門票，傷兵名單卻愈拉愈長。大谷翔平因右二頭肌、左膝與頸部多重不適，上週正式被列入15天傷兵名單，球隊40人名單目前已有13人掛傷號、其中10人是投手，戰績雖仍以91勝59敗高居國聯前段班、國聯西區封王魔術數字降至「M3」，但牛棚深度成為外界關注的隱憂。此役道奇先發推出王牌山本由伸（本季12勝8敗、防禦率2.49），對決紅人先發勞德（Rhett Lowder），山本近7場繳出2勝0敗、防禦率1.53的火燙近況，此役力拚延續好投、助隊向分區封王邁進。

▲道奇確定連續14季挺進季後賽，追平勇士保持的大聯盟最長紀錄，國聯西區封王魔術數字降至M3；此役推出山本由伸先發，力拚助隊向分區封王邁進。（圖／取自X ＠MLB）
▲道奇確定連續14季挺進季後賽，追平勇士保持的大聯盟最長紀錄，國聯西區封王魔術數字降至M3；此役推出山本由伸先發，力拚助隊向分區封王邁進。（圖／取自X ＠MLB）
李灝宇5連勝拚破紀錄　距台將單季全壘打紀錄僅差1轟

老虎隊近況同樣值得關注，球隊昨在客場靠著9局上藍鳥投手失誤送出超前分，以6：5驚險擊敗藍鳥，一口氣拉出5連勝，戰績來到72勝79敗（無緣季後賽）。李灝宇當戰先發第9棒鎮守三壘，雖4打數未開胡，仍靠關鍵一擊間接助隊獲勝；本季累積72安、8轟、41分打點寫下台灣球員大聯盟單季新高，距離超越張育成保持的台將單季9轟紀錄僅差臨門一腳。此役老虎續戰藍鳥，先發推出安德森（Drew Anderson），對決藍鳥右投費雪（Braydon Fisher），盼延續氣勢拉出6連勝。

📍李灝宇、張育成單季成績對比

數據項目 李灝宇（2026年） 張育成（2021年） 紀錄挑戰進度
出賽場次 103 場 89 場 已超越
安打數 72 支 54 支 已超越
打擊率 .255 .228 已超越
全壘打 8轟 9 轟 差1支
打點 41 分 39 分 已超越
得分 35 分 32 分 已超越
二壘安打 15 支 14 支 已超越
三壘安打 2支 3支 差1支
道奇、紅人先發投手數據對比

項目 洛杉磯道奇（LAD） 辛辛那提紅人（CIN）
先發投手 山本由伸 Rhett Lowder
投打習慣 右投 (RHP) 右投 (RHP)
勝敗戰績 (W-L) 13勝8敗 6勝10敗
防禦率 (ERA) 2.62 5.81
老虎、藍鳥先發投手數據對比

項目 底特律老虎（DET） 多倫多藍鳥（TOR）
先發投手 Drew Anderson Braydon Fisher
個人戰績（W-L） 4勝6敗 3勝4敗
本季戰績 71勝79敗 75勝76敗
9月16日 MLB 完整賽程表（台灣時間）

開打時間 客隊 主隊 先發投手對決
06:40 AM 奧克蘭運動家 坦帕灣光芒 Jack Perkins vs. Griffin Jax
06:40 AM 芝加哥白襪 克里夫蘭守護者 Davis Martin vs. Foster Griffin
06:40 AM 洛杉磯道奇 (91-59) 辛辛那提紅人 山本由伸 vs. Rhett Lowder
06:40 AM 密爾瓦基釀酒人 匹茲堡海盜 Jacob Misiorowski vs. Lake Bachar
06:45 AM 費城費城人 華盛頓國民 Cristopher Sanchez vs. Jackson Kent
07:07 AM 底特律老虎 (72-79) 多倫多藍鳥 Drew Anderson vs. Braydon Fisher
07:10 AM 巴爾的摩金鶯 紐約大都會 Shane Baz vs. Sean Manaea
07:40 AM 亞特蘭大勇士 芝加哥小熊 Martin Perez vs. Kevin Gausman
07:40 AM 紐約洋基 明尼蘇達雙城 Max Fried vs. Bailey Ober
07:45 AM 舊金山巨人 聖路易紅雀 Blade Tidwell vs. Andre Pallante
08:05 AM 波士頓紅襪 德州遊騎兵 Patrick Sandoval vs. Cody Bradford
08:10 AM 堪薩斯市皇家 休士頓太空人 Michael Wacha vs. Hunter Brown
08:40 AM 聖地牙哥教士 科羅拉多落磯 Walker Buehler vs. Ryan Feltner
09:38 AM 西雅圖水手 洛杉磯天使 Logan Gilbert vs. Ryan Johnson
09:40 AM 邁阿密馬林魚 亞利桑那響尾蛇 Janson Junk vs. Michael Soroka
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。
📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...