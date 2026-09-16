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▲道奇確定連續14季挺進季後賽，追平勇士保持的大聯盟最長紀錄，國聯西區封王魔術數字降至M3；此役推出山本由伸先發，力拚助隊向分區封王邁進。（圖／取自X ＠MLB）

數據項目 李灝宇（2026年） 張育成（2021年） 紀錄挑戰進度 出賽場次 103 場 89 場 已超越 安打數 72 支 54 支 已超越 打擊率 .255 .228 已超越 全壘打 8轟 9 轟 差1支 打點 41 分 39 分 已超越 得分 35 分 32 分 已超越 二壘安打 15 支 14 支 已超越 三壘安打 2支 3支 差1支

項目 洛杉磯道奇（LAD） 辛辛那提紅人（CIN） 先發投手 山本由伸 Rhett Lowder 投打習慣 右投 (RHP) 右投 (RHP) 勝敗戰績 (W-L) 13勝8敗 6勝10敗 防禦率 (ERA) 2.62 5.81

項目 底特律老虎（DET） 多倫多藍鳥（TOR） 先發投手 Drew Anderson Braydon Fisher 個人戰績（W-L） 4勝6敗 3勝4敗 本季戰績 71勝79敗 75勝76敗

開打時間 客隊 主隊 先發投手對決 06:40 AM 奧克蘭運動家 坦帕灣光芒 Jack Perkins vs. Griffin Jax 06:40 AM 芝加哥白襪 克里夫蘭守護者 Davis Martin vs. Foster Griffin 06:40 AM 洛杉磯道奇 (91-59) 辛辛那提紅人 山本由伸 vs. Rhett Lowder 06:40 AM 密爾瓦基釀酒人 匹茲堡海盜 Jacob Misiorowski vs. Lake Bachar 06:45 AM 費城費城人 華盛頓國民 Cristopher Sanchez vs. Jackson Kent 07:07 AM 底特律老虎 (72-79) 多倫多藍鳥 Drew Anderson vs. Braydon Fisher 07:10 AM 巴爾的摩金鶯 紐約大都會 Shane Baz vs. Sean Manaea 07:40 AM 亞特蘭大勇士 芝加哥小熊 Martin Perez vs. Kevin Gausman 07:40 AM 紐約洋基 明尼蘇達雙城 Max Fried vs. Bailey Ober 07:45 AM 舊金山巨人 聖路易紅雀 Blade Tidwell vs. Andre Pallante 08:05 AM 波士頓紅襪 德州遊騎兵 Patrick Sandoval vs. Cody Bradford 08:10 AM 堪薩斯市皇家 休士頓太空人 Michael Wacha vs. Hunter Brown 08:40 AM 聖地牙哥教士 科羅拉多落磯 Walker Buehler vs. Ryan Feltner 09:38 AM 西雅圖水手 洛杉磯天使 Logan Gilbert vs. Ryan Johnson 09:40 AM 邁阿密馬林魚 亞利桑那響尾蛇 Janson Junk vs. Michael Soroka

洛杉磯道奇隊近日以4：1擊敗辛辛那提紅人，正式宣告連續14個球季挺進季後賽，追平勇士隊保持的大聯盟史上最長紀錄，國聯西區封王魔術數字M3；不過球星大谷翔平因傷已正式進入15天傷兵名單，是本季首度掛病號。近日底特律老虎隊在客場延續近況火燙的5連勝，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）持續衝擊隊史紀錄。以下《NOWNEWS》為您整理9月16日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。道奇隊雖已鎖定季後賽門票，傷兵名單卻愈拉愈長。大谷翔平因右二頭肌、左膝與頸部多重不適，上週正式被列入15天傷兵名單，球隊40人名單目前已有13人掛傷號、其中10人是投手，戰績雖仍以91勝59敗高居國聯前段班、國聯西區封王魔術數字降至「M3」，但牛棚深度成為外界關注的隱憂。此役道奇先發推出王牌山本由伸（本季12勝8敗、防禦率2.49），對決紅人先發勞德（Rhett Lowder），山本近7場繳出2勝0敗、防禦率1.53的火燙近況，此役力拚延續好投、助隊向分區封王邁進。老虎隊近況同樣值得關注，球隊昨在客場靠著9局上藍鳥投手失誤送出超前分，以6：5驚險擊敗藍鳥，一口氣拉出5連勝，戰績來到72勝79敗（無緣季後賽）。李灝宇當戰先發第9棒鎮守三壘，雖4打數未開胡，仍靠關鍵一擊間接助隊獲勝；本季累積72安、8轟、41分打點寫下台灣球員大聯盟單季新高，距離超越張育成保持的台將單季9轟紀錄僅差臨門一腳。此役老虎續戰藍鳥，先發推出安德森（Drew Anderson），對決藍鳥右投費雪（Braydon Fisher），盼延續氣勢拉出6連勝。📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。