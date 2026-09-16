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命運的安排往往比劇本更加戲劇化。底特律老虎隊台灣「怪力男」李灝宇，在16日客場迎戰多倫多藍鳥隊的比賽中，迎來了大聯盟生涯極具象徵意義的一刻，他在第5局敲出右外野平飛一壘安打，而苦主正是2023年老虎隊為了換來他，交易送走的投手羅倫森（Michael Lorenzen）！李灝宇用手中的球棒向當年的交易主角證明身價，也幫助老虎隊在比賽前半段取得5：0的大幅領先。回顧2023年大聯盟季中交易大限，底特律老虎隊做出重大決定，將合約即將到期的明星右投羅倫森送往費城費城人隊，換回的唯一籌碼，正是當時效力於費城人農場的台灣內野潛力新秀李灝宇。如今時隔數年，23歲的李灝宇已成長為老虎隊陣中兼具力量與活力的重要內野戰力，而轉戰藍鳥隊的羅倫森此役則在第4局接替中繼登板。這場「交易案兩位主角」的直球對決，立刻成為全場關注焦點。這場比賽李灝宇先發擔任第三棒、鎮守三壘大關。前兩個打席他分別擊出雙殺打與投手前滾地球出局。然而到了5局上半，老虎已靠著4局下托克爾森（Spencer Torkelson）的三分砲建立4：0領先，羅倫森持續留在場上投球。在隊友麥岡尼戈（Kevin McGonigle）獲得保送攻佔一壘後，李灝宇再度站上打擊區面對羅倫森。李灝宇在球數落後的情況下展現選球耐心，一路纏鬥至2好2壞；面對羅倫森投出的第5球、一顆外角高達94.8英里的伸卡球，李灝宇精準出棒，掃出擊球初速90.9英里、飛行距離277英尺的右外野平飛一壘安打，成功護送隊友攻佔三壘。隨後李灝宇靠著下一棒格林（Riley Greene）的右外野安打一口氣跑上三壘，並助球隊攻下第5分，讓羅倫森灰頭土臉。羅倫森在被交易後狀態每況愈下，僅有2024年維持尚佳成績，今年效力過洛磯和藍鳥，防禦率高達6.97。李灝宇此役敲出個人本季第73支安打，目前累積打擊率維持在.256。值得一提的是，李灝宇在23歲（或更年輕）的賽季中已繳出73安，高居亞洲球員歷史第3多，距離2023年匹茲堡海盜隊韓籍選手裴智桓所創下的77安紀錄僅差4支，極有機會在球季結束前改寫歷史。