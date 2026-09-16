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▲《蘭香如故》由譚松韻（左）、劉學義主演，台灣劇迷可以在Disney+、WeTV 台灣站收看。（圖／電視劇蘭香如故微博）

由譚松韻、劉學義主演的古裝陸劇《蘭香如故》11日在對岸騰訊視頻開播後，短短5天熱度值突破30000，打敗《逐玉》6天達到30000的紀錄，榮登2026年該平台破30000速度最快的劇集，於央視播出也是拿下同時段收視冠軍，相當火熱。張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》今年3月6日在愛奇藝、騰訊視頻及Netflix同步開播，其中在騰訊視頻創下6天突破30000熱度值的佳績，不過該紀錄如今被《蘭香如故》追過，該劇9月11日開播後5天便在騰訊視頻站内突破30000熱度值，進入爆款俱樂部。此外，央視（CCTV-8）黃金時段每晚21點30分同步播出《蘭香如故》，收視也是位居同時段全中國第一。《蘭香如故》改編自禾晏山的人氣小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾）原本與吏部尚書林家長孫林錦岐（劉學義 飾）訂有婚約，然而，沈家因祖父被扣上謀逆罪名而慘遭滅門，林家為求自保立刻退婚，並轉與趙家結親。沈嘉蘭在災禍中倖存，幸得恩人以病逝的家奴之女「許蘭香」之名替換身分，從名門千金淪落為林府的三等丫鬟，她隱忍冷靜、憑藉智慧在府中一步步往上爬，不僅暗中調查家族冤屈，也與林錦岐從互相試探到打破階級藩籬、攜手破局。