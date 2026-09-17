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好市多AirPods 4大出清！跳樓價4490元⭢2997元：比二手價便宜

一種是基本款AirPods 4型號為MXP63TA/A，售價2997元；另一款MXP93TA/A則具備主動式降噪功能，價格為3997元，兩款相差1000元。

官網原價是4490元，如今只賣2997元的話，等於是下殺1493元

而降噪版的原本官網售價是5999元，這次直接下殺到3997元，等於搶到直接現賺2000元！

▲好市多AirPods 4出清大降價，基本款從4490元降到2997元、降噪版從5990元降到3997元，全部都是打65折以上。（圖/Threads）

AirPods 4大降價超正常！蘋果調整AirPods 5售價也成關鍵

不僅基本版維持4490元的價格，無線充電款竟然還大幅度調降800元，價格只要5190元

▲AirPods 5今年功能全面升級，基本款售價維持4490元、無線充電孔則是比上一代降價800元，只要5190元。（圖／Apple YouTube）

蘋果明天準備開賣秋季發表會新品iPhone 18 Pro、AirPods 5等系列產品，沒想到好市多突然殺出程咬金，上一代的AirPods 4出清大降價，原本要價4490元的一般版變成2997元可以入手；降噪版更是下殺將近2000元，讓不少會員為之瘋狂，不過因應每年好市多都會上架蘋果新品販售，這波應該是在出清庫存，想要買的民眾恐怕手腳要快哦！社群平台「Threads」帳號「我愛好市多資訊分享」貼文提到「好市多的AirPods 4正在出清大特價喔！錯過不再」只見貼出的照片中，好市多現場價格牌有2種價位，由於原本AirPods 4基本款，已經相當於65折上下；記者實際比對現在許多通訊行業者的官網價格，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「完全可以撿便宜入手欸，哪裡還有貨啦！」、「我沒有卡可以拜託幫我代購嗎TAT！」然而這次為何好市多會有大幅降價出清，其實多少跟AirPods 5也即將推出有關，今年原本預計蘋果全系列產品都會上漲，不過AirPods 5在秋季發表會上一枝獨秀，，加上功能全面升級，如果前一代沒有超殺價格的話，庫存根本完全銷不出去。更別說這一代連基本版AirPods 5也加入的降噪功能，如果前一代只是降價800元上下，大家真的會寧願花錢升級最新款，通路AirPods 4的庫存就會很難賣，當然就不用說AirPods 5無線充電款還比上一代AirPods 4降噪版便宜800元，通路只好加大AirPods 4降噪版特價幅度。只能說，如果你現在耳機已經是2代、3代的民眾，這波便宜真的可以搶起來，但記得還是要有禮貌詢問工作人員是否還有庫存哦！