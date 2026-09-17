蘋果明天準備開賣秋季發表會新品iPhone 18 Pro、AirPods 5等系列產品，沒想到好市多突然殺出程咬金，上一代的AirPods 4出清大降價，原本要價4490元的一般版變成2997元可以入手；降噪版更是下殺將近2000元，讓不少會員為之瘋狂，不過因應每年好市多都會上架蘋果新品販售，這波應該是在出清庫存，想要買的民眾恐怕手腳要快哦！
好市多AirPods 4大出清！跳樓價4490元⭢2997元：比二手價便宜
社群平台「Threads」帳號「我愛好市多資訊分享」貼文提到「好市多的AirPods 4正在出清大特價喔！錯過不再」只見貼出的照片中，好市多現場價格牌有2種價位，一種是基本款AirPods 4型號為MXP63TA/A，售價2997元；另一款MXP93TA/A則具備主動式降噪功能，價格為3997元，兩款相差1000元。
由於原本AirPods 4基本款官網原價是4490元，如今只賣2997元的話，等於是下殺1493元，已經相當於65折上下；而降噪版的原本官網售價是5999元，這次直接下殺到3997元，等於搶到直接現賺2000元！記者實際比對現在許多通訊行業者的官網價格，甚至比許多店家的二手價還要更低，真的超級香！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「等等！我昨天看基本款還是3600元本來要買了，現在更低是怎樣啊？」、「剛剛看到降價我也去買了」、「剛剛正好去逛好市多也帶回家了，店員說庫存賣完就沒了喔」、「超級扯的價格，比二手還要更便宜」、「應該是AirPods 5太強了，價格又太甜，不降價庫存也是賣不出去」、「完全可以撿便宜入手欸，哪裡還有貨啦！」、「我沒有卡可以拜託幫我代購嗎TAT！」
AirPods 4大降價超正常！蘋果調整AirPods 5售價也成關鍵
然而這次為何好市多會有大幅降價出清，其實多少跟AirPods 5也即將推出有關，今年原本預計蘋果全系列產品都會上漲，不過AirPods 5在秋季發表會上一枝獨秀，不僅基本版維持4490元的價格，無線充電款竟然還大幅度調降800元，價格只要5190元，加上功能全面升級，如果前一代沒有超殺價格的話，庫存根本完全銷不出去。
更別說這一代連基本版AirPods 5也加入的降噪功能，如果前一代只是降價800元上下，大家真的會寧願花錢升級最新款，通路AirPods 4的庫存就會很難賣，當然就不用說AirPods 5無線充電款還比上一代AirPods 4降噪版便宜800元，通路只好加大AirPods 4降噪版特價幅度。只能說，如果你現在耳機已經是2代、3代的民眾，這波便宜真的可以搶起來，但記得還是要有禮貌詢問工作人員是否還有庫存哦！
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社群平台「Threads」帳號「我愛好市多資訊分享」貼文提到「好市多的AirPods 4正在出清大特價喔！錯過不再」只見貼出的照片中，好市多現場價格牌有2種價位，一種是基本款AirPods 4型號為MXP63TA/A，售價2997元；另一款MXP93TA/A則具備主動式降噪功能，價格為3997元，兩款相差1000元。
由於原本AirPods 4基本款官網原價是4490元，如今只賣2997元的話，等於是下殺1493元，已經相當於65折上下；而降噪版的原本官網售價是5999元，這次直接下殺到3997元，等於搶到直接現賺2000元！記者實際比對現在許多通訊行業者的官網價格，甚至比許多店家的二手價還要更低，真的超級香！
AirPods 4大降價超正常！蘋果調整AirPods 5售價也成關鍵
然而這次為何好市多會有大幅降價出清，其實多少跟AirPods 5也即將推出有關，今年原本預計蘋果全系列產品都會上漲，不過AirPods 5在秋季發表會上一枝獨秀，不僅基本版維持4490元的價格，無線充電款竟然還大幅度調降800元，價格只要5190元，加上功能全面升級，如果前一代沒有超殺價格的話，庫存根本完全銷不出去。
更別說這一代連基本版AirPods 5也加入的降噪功能，如果前一代只是降價800元上下，大家真的會寧願花錢升級最新款，通路AirPods 4的庫存就會很難賣，當然就不用說AirPods 5無線充電款還比上一代AirPods 4降噪版便宜800元，通路只好加大AirPods 4降噪版特價幅度。只能說，如果你現在耳機已經是2代、3代的民眾，這波便宜真的可以搶起來，但記得還是要有禮貌詢問工作人員是否還有庫存哦！