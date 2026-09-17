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黑人陳建州15日觀賞PLG友誼賽時，突然感到身體不適，前往台大醫院就診後發現是急性心肌梗塞，緊急接受心導管手術，血管阻塞約90%的地方放入心臟支架，目前在加護病房觀察，恢復狀況良好。不過網友好奇為何陳建州一到台大就醫就有病床可以使用，對此，內科醫師說明，心肌梗塞患者需在90分鐘內完成手術，「當然一到急診就得立刻處理，一般人不是這種情況，本來就不可能那麼快就看到醫生。」吸引超過1萬人按讚。台大醫院急診室長期面臨床位不足、病人滯留大廳或走廊的狀況，每日急診暫留人數常態性維持在120人以上，一名網友昨（16）日便在社群平台發問，為什麼陳建州前往台大醫院就診立刻就有病床可以接受治療。針對此疑問，中港澄清醫院、澄清綜合醫院免疫風濕科主治醫師孟家駒留言解惑，「急性心肌梗塞患者，從踏入醫院急診大門，到心導管室打通阻塞的血管，需在90分鐘內完成，當然一到急診就得立刻處理，一般人不是這種情況，本來就不可能那麼快就看到醫生。」有擔任特搜消防員的網友補充「幫出聲，我載過的病人只要懷疑是心肌梗塞，都會一路暢通直達心導管室跟加護病房喔」，其他網友紛紛表示：「不要為難醫院了好嗎...醫院只看到他急性心肌梗塞，他到底是什麼身分跟醫院也沒有關係了」、「認同醫生！不管是誰，急症就是必須先處理」、「辛苦醫生了！這種不懂急診檢傷分類的...真的需要電視輪番廣告一下，有關急診看診原則～才不會出現一堆急診暴力跟咆哮的畫面！」