運動部「揮汗有禮」活動推出之後獲得廣大迴響，不過因為民眾反應太熱烈，才短短2週的時間，300萬份50元抵用券就發完，然而就在大家都敲碗舉辦第二屆時，運動部今（17）日又宣布活動再度延長，而且是全新改版的新制度，接下來活動期間10週只要達成任務上傳截圖，達到9週的話就可以獲得限量5萬份500元運動幣！《NOWNEWS》也整理最新改版揮汗有禮規則、任務條件、門檻等資訊，讓讀者一文看懂。
運動部揮汗有禮活動又延長了！大改版有機會一次領到500元
運動部在9月1日推出「揮汗有禮」活動，結果推出2週上傳運動紀錄就已經達到300萬筆，運動部也宣布關閉「註冊帳號」及「上傳運動紀錄」兩項功能，不過稍早運動部公告加碼方案，目前系統又重新開放註冊以及運動紀錄上傳，前兩週已經完成註冊者不需要再重新註冊，接著運動並且上傳運動紀錄即可！
運動部表示，本部推出「揮汗有禮延續活動」，將政策效益由「鼓勵開始運動」進一步提升至「鼓勵持續運動」，過去每週運動每週審核發放50元抵用券，但現在改版採取累積制度，在活動期間最高達到9週就有機會可以拿到限量5萬份500元運動幣。
運動部「揮汗有禮」加碼改版登場！時間、任務門檻一次看
然而這次運動部推出的加碼活動總計經費2500萬元，活動時間將從9月29日至12月6日，總計10週的時間，民眾要在每個禮拜達成任務並且上傳截圖，持續達到5週的話可以獲得銅色數位完成證書、完成7週則有銀色數位完成證書、完成9週以上則有金色數位完成證書還可以獲得限量5萬份116年500元運動幣，不過達成人數如果超過5萬人就會採用電腦抽籤的方式選出中獎者。
任務條件也非常簡單，就是跟前兩週首波活動一樣，「單日走路8000步」、「單日運動30分鐘以上」、「單次健走或跑步達5公里以上」等，每週只要達成任一項就可以上傳截圖。不過要特別注意的是，週數的累計不包含第一週、第二週，而是要從9月29日起計算10週達成9週才有機會獲得500元運動幣哦！
至於運動幣發放時間及適用範圍，運動部則表示，如果超過5萬人，抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告，可以用在哪裡以及何時發放，依116年運動幣政策辦理，預計今年底前另行公告。民眾趕緊動起來，身體健康又有機會領錢，一舉兩得！
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運動部在9月1日推出「揮汗有禮」活動，結果推出2週上傳運動紀錄就已經達到300萬筆，運動部也宣布關閉「註冊帳號」及「上傳運動紀錄」兩項功能，不過稍早運動部公告加碼方案，目前系統又重新開放註冊以及運動紀錄上傳，前兩週已經完成註冊者不需要再重新註冊，接著運動並且上傳運動紀錄即可！
運動部表示，本部推出「揮汗有禮延續活動」，將政策效益由「鼓勵開始運動」進一步提升至「鼓勵持續運動」，過去每週運動每週審核發放50元抵用券，但現在改版採取累積制度，在活動期間最高達到9週就有機會可以拿到限量5萬份500元運動幣。
然而這次運動部推出的加碼活動總計經費2500萬元，活動時間將從9月29日至12月6日，總計10週的時間，民眾要在每個禮拜達成任務並且上傳截圖，持續達到5週的話可以獲得銅色數位完成證書、完成7週則有銀色數位完成證書、完成9週以上則有金色數位完成證書還可以獲得限量5萬份116年500元運動幣，不過達成人數如果超過5萬人就會採用電腦抽籤的方式選出中獎者。
任務條件也非常簡單，就是跟前兩週首波活動一樣，「單日走路8000步」、「單日運動30分鐘以上」、「單次健走或跑步達5公里以上」等，每週只要達成任一項就可以上傳截圖。不過要特別注意的是，週數的累計不包含第一週、第二週，而是要從9月29日起計算10週達成9週才有機會獲得500元運動幣哦！