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運動部揮汗有禮活動又延長了！大改版有機會一次領到500元

前兩週已經完成註冊者不需要再重新註冊，接著運動並且上傳運動紀錄即可！

但現在改版採取累積制度，在活動期間最高達到9週就有機會可以拿到限量5萬份500元運動幣。

▲運動部揮汗有禮活動今（17）日宣布延長，活動採取十週累計制度，只要完成9週任務有機會拿到500元運動幣。（圖/運動部提供）

運動部「揮汗有禮」加碼改版登場！時間、任務門檻一次看

活動時間將從9月29日至12月6日，總計10週的時間

完成9週以上則有金色數位完成證書還可以獲得限量5萬份116年500元運動幣，不過達成人數如果超過5萬人就會採用電腦抽籤的方式選出中獎者。

「單日走路8000步」、「單日運動30分鐘以上」、「單次健走或跑步達5公里以上」等

▲這次「揮汗有禮」十週的延長活動，任務一樣是跟前兩週一樣，只不過是採取累積制，想要領到500元必須在十週累計九週以上有完成任務。（圖/揮汗有禮官網）

抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告，可以用在哪裡以及何時發放，依116年運動幣政策辦理，預計今年底前另行公告