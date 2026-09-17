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檢方認涉投票行賄 5人遭逮捕聲押

彰化謝家傳以「擔心司法追殺」為由，決定不參與彰化縣長選舉，但司法風暴仍找上門！彰化縣議長謝典霖因今年6月在縣議會舉辦餐會，疑為國民黨籍溪湖鎮長參選人、姑姑陳貞妃宴請溪湖鄉親，今天遭檢方認定涉犯投票行賄罪嫌重大，與父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬等5人因有逃亡、滅證及勾串之虞，遭當庭逮捕並聲請羈押。陳貞妃等7人則因坦承犯行，分別以3萬元至10萬元交保，其餘近10名選民均請回。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今年7月在臉書揭發，彰化縣議長謝典霖在縣議會席開10多桌，替國民黨籍溪湖鎮長參選人、也是他姑姑的陳貞妃助選，質疑餐會涉及賄選。彰化地檢署隨後指揮彰化縣調查站展開偵辦，昨首波到案說明者包括謝典霖、父親謝新隆、陳貞妃，及彰化縣議會員工等約20人。謝典霖等人昨天深夜被移送彰化地檢署，檢方今天上午發布新聞稿表示，彰化縣議會今年6月間舉辦溪湖鎮民眾餐敘活動，引發外界爭議，地檢署隨即分案由檢察官偵辦，並指揮彰化縣調查站調查官向彰化縣議會調取相關資料。檢調後續持法院核發的搜索票，前往被告住居所等9處執行搜索，並查扣相關證物。檢方認定謝新隆、鄭汝芬、謝典霖、劉○佑及黃○賓等5人，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人的可能，認為具羈押原因及必要性，因此當庭逮捕，並向彰化地方法院聲請羈押。其他共犯陳貞妃、黃○惠、陳○姫、黃○珠、陳○源、邱○豐及陳○龍，檢方同樣認定涉犯投票行賄罪嫌，分別以3萬元至10萬元交保；其餘近10名選民均予請回。全案後續將由法院及檢方持續釐清相關涉案情節與責任。