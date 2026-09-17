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虎航提醒：此次促銷活動規則是必須同時買去程與回程

▲台灣虎航12週年慶機票促銷活動第二梯次今日開跑，單程未稅512元起。（圖／虎航臉書）

必須同時購買去程與回程！

阿聯酋推出全球首創 U-Dream 頭枕、搭載隱私隔板的豪華經濟艙座椅

全新貴賓室已於慕尼黑、法蘭克福與曼徹斯特陸續啟用。



阿聯酋航空也提到同步擴大航網布局，將於 10 月 1 日正式開航赫爾辛基，阿克拉、東京成田、 胡志明市與河內也增加航班班次。此外，阿聯酋航空與 flydubai 的合作進一步讓旅客有更多元的航班選擇，並透過 168 個共掛班號與聯運夥伴合作，讓旅客能無縫暢遊其他1750 個城市。



▲阿聯酋航空宣布多項新措施，包含將於10月1日開啟赫爾辛基航線，由A350執飛。（圖／阿聯酋航空提供）



台灣虎航9月迎來12周年慶，除了提供12張不限航點來回機票、最高3000元回饋金等超過2萬份好禮，最受虎迷期待的，是一連三天的機票優惠活動，昨（16）日限《NOWNEWS今日新聞》整理此次虎航優惠活動包含時間、購票規則、適用出發日期等資訊一次看。此次台灣虎航12週年慶促銷活動，昨（16）日已經讓「尊榮虎 (tigerprime) 」及「TeamMax」優先購票於指定網頁可以搶先購票，不少虎迷們因為買不到或是網頁延遲而怒留言：「 道歉！！！樂虎vip根本沒辦法用，浪費時間」、「 這不是詐騙，什麼是詐騙」、「 根本進不去正常嗎」等；不過也是有人回報已搶到優惠價機票：「 終於買到來回都512（元）」、「 買來回都1112（元）收工，時間雙十」、「 小松+名古屋來回4000多」等，足見雖然不容易，但還是有人搶得到優惠價。而台灣虎航今（17）日上午10:00則將開放所有虎迷們都可搶訂，。須注意的是，部分航線則依官網公告班表為主。虎航更提醒，此波促銷機票適用於2026年9月16日至2027年3月27日之間，詳情以官網公告為準。：全航線512元、1112元起（皆是單程未稅價）：2026年9月17日10:00～9月18日23:59：2026年9月17日10:00開賣：2026年9月16日至2027年3月27日阿聯酋航空則宣布幾項新措施，包含機隊改裝工程同步進行，目前已有 104 架客機完成改裝，且共有 137 架客機提供豪華經濟艙及阿聯酋航空最新客艙產品，預計至12 月底，將進一步增加至 155 架。迄今已交付18架新機，另有 6 架 A350 將於年底前加入機隊。阿聯酋航空並於今年推出全球首創 U-Dream 頭枕、搭載隱私隔板的豪華經濟艙座椅，以及新一代貴賓室。