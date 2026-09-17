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洛杉磯道奇今（17）日作客辛辛那提紅人，只要贏球就能鎖定國聯西區冠軍，卻在封王戰一開始就傳出傷情。先發左投史奈爾（Blake Snell）首局僅投19球，2局開始前突然被換下，史奈爾本季已兩度受到傷勢影響，在季後賽即將到來之際，再度讓道奇投手戰力拉響警報。回顧首局的實戰對決，史奈爾的投球壓制力並未顯露絲毫異狀。1局下面對紅人首名打者麥爾斯（Dane Myers），史奈爾展現凌厲尾勁直接揮空飆出三振；緊接著迎戰當家快腿德拉克魯茲（Elly De La Cruz），成功誘使對方擊出中外野不營養飛球出局，乾淨俐落斬獲2出局。儘管隨後被史都華（Sal Stewart）敲出左外野平飛安打，但經驗老到的史奈爾隨即透過精準的牽制動作製造出局數，僅面對3名打者、耗費19顆球便安全下莊。然而，當全場球迷正期待他延續封鎖時，2局下半紅人打席即將開始之際，道奇總教練羅伯斯神色嚴肅步向投手丘與防護員短暫交談，隨即示意更換投手，改由資深後援崔南（Blake Treinen）緊急登板拆彈，這記突發調度讓現場轉播單位與洛杉磯球迷瞬間心涼了半截。在換投數分鐘後，道奇球團公關部門隨即發布簡短傷情報告，證實史奈爾退場原因是「左側髖關節緊繃」。截至目前，球團尚未安排磁振造影（MRI）等更深入的影像學檢查，究竟這只是一次在分區封王在即、且球隊已鎖定季後賽門票的前提下所採取的「預防性換人」，還是涉及下盤肌群拉傷、甚至可能牽連過往腹股溝傷勢復發的結構性受傷，仍有待球團醫療團隊後續24至48小時的詳細評估。值得深思的是，史奈爾本季在重返輪值後，一直是道奇投手陣中最具宰制力的左投王牌。本季此役前累計先發繳出4勝1敗、防禦率1.91的頂級成績單。在進入10月季後賽前夕，任何傷兵狀況都可能影響道奇爭取3連霸。飆出103.6英里火球的24歲牛棚大物恩里奎茲（Edgardo Henríquez）才因腰部不適確定列入傷兵名單，直接讓球隊40人名單中的掛傷人數飆升至13人（投手獨占10人）；而在野手端，指定打擊大谷翔平、外野強打帕赫斯（Andy Pages）以及主力捕手拉辛（Dalton Rushing）仍未完全脫離傷兵名單，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）更是帶著右膝疼痛苦苦支撐。在牛棚終結者迪亞茲（Edwin Díaz）復健賽未滿1局失5分、守護神人選徹底懸而未決的危急關頭，道奇之所以還能維持奪冠大熱門的賠率，正是依仗著全聯盟最具威懾力的「先發四巨投」，山本由伸、史奈爾、史庫柏（Tarik Skubal）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow），如果史奈爾真的需要休息甚至進入傷兵名單，道奇的季後賽輪值排序與深度都會受到影響。