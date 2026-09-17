YOASOBI台北大巨蛋演唱會昨（16）日率先開放國泰世華CUBE卡「不用登記抽票優先買」激戰之後，今（17）日中午12點進入實名登記抽選！大家這次不用拚手速，只要在9月20日晚間7點前完成登記，就有抽選資格，但記得，每位證件號碼每場次僅能登記一張票券、Ticket Plus遠大售票系統會員每場最多登記4張，9月22日中午12點起公布結果，中選者須在9月23日中午12點前完成付款，《NOWNEWS今日新聞》整理YOASOBI實名登記方式、抽票規則、中選公布、付款期限及最容易填錯的實名制細節，本篇一次看懂大巨蛋門票怎麼抽。
至於昨天沒搶到門票的歌迷也別慌，CUBE卡僅提前開放6880元特2區、6280元特13區，以及5880元108、109區共4區，2場合計粗估不到5000張，而台北大巨蛋單場最多可容納4萬人，粗估2場最大規模約8萬席，國泰卡友只占掉一小部分，還有7萬多張的機會等著抽。
📌以下為本文重點：
1、YOASOBI抽票前先做好的「3個重要準備步驟」
2、YOASOBI實名登記何時開始？截止日、中選公布、付費期限
3、YOASOBI怎麼抽？一個帳號最多登記4張
4、想坐一起注意 不是中4張就能自己選位
5、登記資料填錯怎麼辦？「2小時」是關鍵
6、YOASOBI抽票重點QA
7、YOASOBI大巨蛋演唱會時間、地點、票價
YOASOBI抽票前先做好的「3個重要準備步驟」
1、先辦好Ticket Plus遠大售票會員
還沒有遠大會員的人，建議不要等到登記時才註冊，先完成會員申請，並確認手機號碼、Email都已驗證成功，避免進到登記頁面才發現帳號不能用。
2、先準備好所有人的實名資料
如果要一次登記2至4張，記得先跟同行朋友收齊資料。台灣籍歌迷要準備與身分證完全相同的「繁體中文姓名＋身分證字號」；外國籍則填寫與護照相符的「英文姓名＋護照號碼」，不要到了送出前才在群組瘋狂問大家身分證字號。
3、先決定場次、票價和同行名單
1月9日、10日可以分別登記，但同一個證件號碼「同一場只能出現1次」，因此朋友之間最好先講好誰負責開單、哪幾個人放同一筆訂單，也先決定可以接受的票價。尤其想一起看的人建議同筆登記，別到最後大家各抽各的。
遠大登記抽票連結：https://reurl.cc/OQQ47A
YOASOBI實名登記何時開始？截止日、中選公布、付費期限
登記時間：
2026年9月17日（四）12:00開始
2026年9月20日（日）19:00截止
抽選結果：
2026年9月22日（二）12:00起陸續發送Email、簡訊通知
⚠️沒收到信件、簡訊也別慌，可至遠大售票「會員訂單頁面」查詢，顯示「待繳款」就代表中獎；未中選者，將不另行通知。
中選繳費期限：
2026年9月23日（三）12:00截止
YOASOBI怎麼抽？一個帳號最多登記4張
每位遠大會員帳號「每一場」最多可以登記4張，1月9日、1月10日分開計算，所以同一個帳號2天都能參加抽選，2天能登記8張。每場登記的4張票除了開訂單本人，還可一次填入同行親友的資料，例如4個朋友想一起看，就由其中1人用自己的遠大會員帳號登記4張，再分別填入4個人的實名資料即可。
要特別注意，每個人的證件號碼「同一場只能登記1次」，不能重複出現在「同天不同訂單」。簡單來說，如果A已經把B填進自己的4人訂單，B就不要再自己登記同一天場次，也不要再出現在其他朋友的同一天訂單裡；如果一群人本來就打算一起看，最好直接放在同一筆訂單一起抽，拆成好幾筆分開登記容易導致單獨中選，無法一起看演唱會。
台灣籍歌迷登記時需填寫與身分證完全相符的「繁體中文姓名」及身分證字號；外國籍歌迷則填寫與護照相符的「英文姓名」及護照號碼，姓名不要自行加入特殊符號。到了演唱會當天還會再次核對實名資料，台灣籍可使用身分證、駕照或健保卡正本，外國籍則僅接受護照正本，照片與本人落差太大也可能被拒絕入場，切記不要拿別人的資料卡位。
想坐一起注意 不是中4張就能自己選位
這次採「登記票區、電腦隨機抽選配位」，歌迷登記時決定想抽的票區，真正中選後的座位則由系統隨機安排，不能自己挑排數、座位，也不能中選後要求換位置。
再次提醒，如果2人、3人或4人確定要一起看，最好一開始就放在同一筆訂單裡處理，避免拆單之後有人中、有人沒中；但仍要注意，最終座位安排依系統抽選及現場票席狀況為準。
登記資料填錯怎麼辦？「2小時」是關鍵
這次實名制登記訂單成立後2小時內不接受取消；超過2小時後，只要還在9月20日晚間7點的登記期間內，就可以到「我的訂單」申請取消，再重新登記。
但9月20日晚間7點登記截止後，所有訂單都不能再取消、修改或重新登記，因此最後一天不要壓線填資料。若中選並完成付款後才發現實名資料錯誤，也不能直接修改，只能依退票規定處理。
YOASOBI抽票重點QA
Q：我跟朋友都想提高機會，可以互相把對方填進自己的訂單嗎？
A：不行。同一個證件號碼在「同一場」只能登記一張票，如果你的身分證字號已經出現在自己的1月9日訂單，就不能又出現在朋友1月9日的訂單裡。不是大家互填就能疊加中選率，反而可能因重複登記出問題。
Q：那我可以1月9日、1月10日兩天都登記嗎？
A：可以。限制是「每個證件號碼每場次僅能登記一張」，兩天屬於不同場次，因此可以分別參加1月9日及1月10日的登記抽選；如果兩場都中，就會是兩場各自的購票資格。
Q：我一筆登記4張，如果中了，是4個人一起中還是只抽中其中幾張？
A：抽選是依「登記訂單」進行，因此同行者如果希望一起參加，應該放在同一筆訂單；官方也特別提醒，如果分批登記造成單獨中選，主辦及售票系統不負責。中選後整筆訂單也必須一起結帳，不能拆開付款。
Q：朋友不是遠大會員，可以把他的名字填進我的票嗎？
A：可以。登記證件名義不限會員本人，因此會員可以替同行者填寫實名資料，重點是姓名、證件號碼必須正確，而且該證件號碼同一場不能再出現在其他登記訂單。
Q：抽到6880元，可以中選後改成5880元嗎？
A：不行。座位會依登記票區由電腦隨機抽選配位，中選後不能自行選位或更換；因此登記前就要想清楚自己能接受的票價，不要抱著「先中再說」的心態。
Q：4個人想坐一起，分成2＋2登記是不是比較容易中？
A：官方沒有公布不同張數的中選機率，因此不能據此判斷2張一定比4張好抽；能確定的是，拆成兩筆訂單就會分開抽選，可能一組中、一組沒中。如果「4個人一定要一起看」比其他條件重要，同筆登記才符合官方建議。
Q：9月22日一直沒收到簡訊，是不是落選？
A：不一定。Email及簡訊只是輔助通知，真正結果以遠大售票「我的訂單」為準，而且官方寫明中選通知會從9月22日中午12點起「陸續」發送，沒有收到通知不要直接判定落選。
Q：中選後信用卡一直刷不過，可以改ATM嗎？
A：首次付款時，會有信用卡（VISA/MASTER/JCB）、ATM虛擬帳號等選項，如果第一次付款時已經選定付款方式，之後不能更改，因此選信用卡前要先確認額度、海外或網路交易功能、3D驗證等狀態。尤其9月23日中午12點就是付款死線，不建議壓到最後才處理。
Q：抽到4張但有1個朋友突然不能去，可以直接把名字換成別人嗎？
A：不行。實名票不是「拿到票再決定誰去」，登記截止後不能任意變更參加者資料，演出當天還會核對證件正本；若部分票券不再使用，必須依官方退票規定辦理，不能直接把票轉給另一個人。
YOASOBI大巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出時間：2027年1月09日（六）15:00入場／18:00開演
2027年1月10日（日）15:00入場／18:00開演
演出地點： 台北大巨蛋
演出票價（全部採實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元
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📌以下為本文重點：
1、YOASOBI抽票前先做好的「3個重要準備步驟」
2、YOASOBI實名登記何時開始？截止日、中選公布、付費期限
3、YOASOBI怎麼抽？一個帳號最多登記4張
4、想坐一起注意 不是中4張就能自己選位
5、登記資料填錯怎麼辦？「2小時」是關鍵
6、YOASOBI抽票重點QA
7、YOASOBI大巨蛋演唱會時間、地點、票價
1、先辦好Ticket Plus遠大售票會員
還沒有遠大會員的人，建議不要等到登記時才註冊，先完成會員申請，並確認手機號碼、Email都已驗證成功，避免進到登記頁面才發現帳號不能用。
2、先準備好所有人的實名資料
如果要一次登記2至4張，記得先跟同行朋友收齊資料。台灣籍歌迷要準備與身分證完全相同的「繁體中文姓名＋身分證字號」；外國籍則填寫與護照相符的「英文姓名＋護照號碼」，不要到了送出前才在群組瘋狂問大家身分證字號。
3、先決定場次、票價和同行名單
1月9日、10日可以分別登記，但同一個證件號碼「同一場只能出現1次」，因此朋友之間最好先講好誰負責開單、哪幾個人放同一筆訂單，也先決定可以接受的票價。尤其想一起看的人建議同筆登記，別到最後大家各抽各的。
遠大登記抽票連結：https://reurl.cc/OQQ47A
YOASOBI實名登記何時開始？截止日、中選公布、付費期限
登記時間：
2026年9月17日（四）12:00開始
2026年9月20日（日）19:00截止
抽選結果：
2026年9月22日（二）12:00起陸續發送Email、簡訊通知
⚠️沒收到信件、簡訊也別慌，可至遠大售票「會員訂單頁面」查詢，顯示「待繳款」就代表中獎；未中選者，將不另行通知。
中選繳費期限：
2026年9月23日（三）12:00截止
YOASOBI怎麼抽？一個帳號最多登記4張
每位遠大會員帳號「每一場」最多可以登記4張，1月9日、1月10日分開計算，所以同一個帳號2天都能參加抽選，2天能登記8張。每場登記的4張票除了開訂單本人，還可一次填入同行親友的資料，例如4個朋友想一起看，就由其中1人用自己的遠大會員帳號登記4張，再分別填入4個人的實名資料即可。
要特別注意，每個人的證件號碼「同一場只能登記1次」，不能重複出現在「同天不同訂單」。簡單來說，如果A已經把B填進自己的4人訂單，B就不要再自己登記同一天場次，也不要再出現在其他朋友的同一天訂單裡；如果一群人本來就打算一起看，最好直接放在同一筆訂單一起抽，拆成好幾筆分開登記容易導致單獨中選，無法一起看演唱會。
台灣籍歌迷登記時需填寫與身分證完全相符的「繁體中文姓名」及身分證字號；外國籍歌迷則填寫與護照相符的「英文姓名」及護照號碼，姓名不要自行加入特殊符號。到了演唱會當天還會再次核對實名資料，台灣籍可使用身分證、駕照或健保卡正本，外國籍則僅接受護照正本，照片與本人落差太大也可能被拒絕入場，切記不要拿別人的資料卡位。
想坐一起注意 不是中4張就能自己選位
這次採「登記票區、電腦隨機抽選配位」，歌迷登記時決定想抽的票區，真正中選後的座位則由系統隨機安排，不能自己挑排數、座位，也不能中選後要求換位置。
再次提醒，如果2人、3人或4人確定要一起看，最好一開始就放在同一筆訂單裡處理，避免拆單之後有人中、有人沒中；但仍要注意，最終座位安排依系統抽選及現場票席狀況為準。
登記資料填錯怎麼辦？「2小時」是關鍵
這次實名制登記訂單成立後2小時內不接受取消；超過2小時後，只要還在9月20日晚間7點的登記期間內，就可以到「我的訂單」申請取消，再重新登記。
但9月20日晚間7點登記截止後，所有訂單都不能再取消、修改或重新登記，因此最後一天不要壓線填資料。若中選並完成付款後才發現實名資料錯誤，也不能直接修改，只能依退票規定處理。
YOASOBI抽票重點QA
Q：我跟朋友都想提高機會，可以互相把對方填進自己的訂單嗎？
A：不行。同一個證件號碼在「同一場」只能登記一張票，如果你的身分證字號已經出現在自己的1月9日訂單，就不能又出現在朋友1月9日的訂單裡。不是大家互填就能疊加中選率，反而可能因重複登記出問題。
Q：那我可以1月9日、1月10日兩天都登記嗎？
A：可以。限制是「每個證件號碼每場次僅能登記一張」，兩天屬於不同場次，因此可以分別參加1月9日及1月10日的登記抽選；如果兩場都中，就會是兩場各自的購票資格。
Q：我一筆登記4張，如果中了，是4個人一起中還是只抽中其中幾張？
A：抽選是依「登記訂單」進行，因此同行者如果希望一起參加，應該放在同一筆訂單；官方也特別提醒，如果分批登記造成單獨中選，主辦及售票系統不負責。中選後整筆訂單也必須一起結帳，不能拆開付款。
Q：朋友不是遠大會員，可以把他的名字填進我的票嗎？
A：可以。登記證件名義不限會員本人，因此會員可以替同行者填寫實名資料，重點是姓名、證件號碼必須正確，而且該證件號碼同一場不能再出現在其他登記訂單。
Q：抽到6880元，可以中選後改成5880元嗎？
A：不行。座位會依登記票區由電腦隨機抽選配位，中選後不能自行選位或更換；因此登記前就要想清楚自己能接受的票價，不要抱著「先中再說」的心態。
Q：4個人想坐一起，分成2＋2登記是不是比較容易中？
A：官方沒有公布不同張數的中選機率，因此不能據此判斷2張一定比4張好抽；能確定的是，拆成兩筆訂單就會分開抽選，可能一組中、一組沒中。如果「4個人一定要一起看」比其他條件重要，同筆登記才符合官方建議。
Q：9月22日一直沒收到簡訊，是不是落選？
A：不一定。Email及簡訊只是輔助通知，真正結果以遠大售票「我的訂單」為準，而且官方寫明中選通知會從9月22日中午12點起「陸續」發送，沒有收到通知不要直接判定落選。
Q：中選後信用卡一直刷不過，可以改ATM嗎？
A：首次付款時，會有信用卡（VISA/MASTER/JCB）、ATM虛擬帳號等選項，如果第一次付款時已經選定付款方式，之後不能更改，因此選信用卡前要先確認額度、海外或網路交易功能、3D驗證等狀態。尤其9月23日中午12點就是付款死線，不建議壓到最後才處理。
Q：抽到4張但有1個朋友突然不能去，可以直接把名字換成別人嗎？
A：不行。實名票不是「拿到票再決定誰去」，登記截止後不能任意變更參加者資料，演出當天還會核對證件正本；若部分票券不再使用，必須依官方退票規定辦理，不能直接把票轉給另一個人。
YOASOBI大巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出時間：2027年1月09日（六）15:00入場／18:00開演
2027年1月10日（日）15:00入場／18:00開演
演出地點： 台北大巨蛋
演出票價（全部採實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元