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📌以下為本文重點：

▲BIGBANG高雄演唱會票價、座位圖。（圖／寬宏藝術）

BIGBANG搶票前先做好的「4個重要準備步驟」

BIGBANG會員優先購幾點開始？誰有資格買

▲寬宏售票可讓購票者先建立好自己與同行者的實名資料，到時搶到票可節省填寫步驟。（圖／翻攝寬宏）

實名制名單先填好 同行者不用BIGBANG會員

2月27日、28日購票頁面不同 2張、4張規則一次看懂

信用卡刷不過還有救 ATM付款規則先看

BIGBANG會員搶票重點QA

BIGBANG台北大巨蛋3場門票全數售罄後，今（17）日上午10點換高雄世運場正式開賣，第一波BIGBANG V.I.P會員優先購票從上午10點一路開放至晚間11點59分，只有先前完成V.I.P MEMBERSHIP SURVEY問卷登記的會員才能參加。要注意的是，這次2月27日、28日「2場購票頁面不同」，每組優先購序號每場限買2張、每位寬宏會員每場累計最多可買4張，加上採實名制，可以先到實名制名單建立好參與者資料來節省購票步驟。《NOWNEWS今日新聞》整理BIGBANG高雄會員購票前準備、2場購票方式、實名名單、付款規則及最容易卡關的地方，想把台北沒搶到的遺憾一次討回來，今天10點前這幾件事先做好。1、BIGBANG搶票前先做好的「4個重要準備步驟」2、BIGBANG會員優先購幾點開始？誰有資格買3、實名制名單先填好 同行者不用BIGBANG會員4、2月27日、28日購票頁面不同 2張、4張規則一次看懂5、信用卡刷不過還有救 ATM付款規則先看6、BIGBANG會員搶票重點QA7、BIGBANG高雄演唱會時間、地點、票價還沒辦寬宏會員的人先完成註冊及Email認證，已經是會員也提前登入一次，確認密碼、Email及電話都沒問題。購票建議使用Chrome瀏覽器或寬宏售票APP，官方也提醒不要使用無痕模式或多視窗瀏覽，iOS瀏覽器則可能影響會員登入及交易流程。這是今天最能省時間的一步，寬宏已開放事先建立「實名制名單」，要跟誰一起看，現在就把對方姓名及證件號碼填好，開賣後直接選人，不要搶到票才在LINE群組問：「身分證字號快給我！」高雄2場演出是不同的購票頁面，開賣前就先確認自己要搶哪一天。信用卡額度、網路交易功能及OTP手機先準備好，如果想用ATM付款，也確認網銀或ATM轉帳可以正常使用。搶到票只是第一關，最後付款沒成功一樣不算買到。會員購買時間：2026年9月17日（四）10:00～23:59這一波僅限9月7日上午10點至9月11日晚間11點59分期間，已完成「BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP SURVEY」登記並取得優先購資格的會員。購票時必須輸入完整優先購序號，特別留意全形、半形及英文大小寫；序號成功購票後即失效，不能重複使用。本次採個人實名制，每個身分證件號碼「每一場只能買1張」，不能拿同一個人的資料在同場重複買票。台灣籍歌迷填寫與國民身分證相同的姓名、身分證字號；非台灣籍則填寫護照英文姓名及護照號碼。如果自己要買2張，同行朋友不用有BIGBANG會員資格，只要把對方正確的實名資料填進第2張票即可；寬宏也已事前開放「實名制名單」，可以在開賣前先建立好，購票時直接帶入。要特別注意，購票完成後不能修改入場人資料，演唱會當天還會核對本人證件正本，因此不要想著先拿家人資料買到票，以後再換成朋友。2場演出分開賣票，有各自的購票頁面。同一個寬宏帳號「每場最多只能買4張」，每組BIGBANG會員序號則是「每場最多買2張」，所以今天同一場想買4張，就要有2組會員序號。另外，寬宏帳號的4張是「每場整體購票上限」，包含今天的會員優先購、後續卡友優先購及一般販售，全部加起來都不能超過4張。簡單來說，今天的會員優先購不是拿一組序號就能直接掃4張；如果2天都想看，一組序號可以2月27日買2張、28日再買2張，2天最多買4張。2027年2月27日場次購票連結：2027年2月28日場次購票連結：信用卡付款後，不要看到畫面跳轉就以為買到了，記得回到「訂單查詢」確認，顯示「訂單成立」或「信用卡授權成功」才算完成；如果顯示「訂單尚未完成」，代表付款還沒結束。若訂單停在「授權中」，代表信用卡OTP授權尚未完成，離開授權頁面後無法再次授權，系統約30分鐘後會自動清空訂單並釋出座位。另外，開賣當天如果信用卡交易失敗，系統會轉成ATM付款，不能再更改付款方式；ATM可透過網路銀行或銀行ATM機台轉帳，但不能臨櫃繳款。轉帳後可能有入帳時間差，約30分鐘後再回到「訂單查詢」確認是否顯示「已繳款」。Q：我只有一組V.I.P會員序號，可以一次買4張嗎？A：不行。一組會員序號「每場最多買2張」，如果同一場想買4張，就需要2組會員序號，而且同一個寬宏帳號每場最多仍只能買4張。Q：那我2月27日買2張，2月28日還可以再買2張嗎？A：可以。2場分開計算，一組會員序號每場都能買2張，所以2月27日買2張、28日再買2張，兩天最多4張。Q：我可以先填家人的身分證買到，再換成朋友嗎？A：不行。購票完成後不能修改入場人資料，演唱會當天也會核對本人證件，誰要去就填誰的資料。Q：我自己買2張，同行朋友需要有BIGBANG會員嗎？A：不用。只要買票的人有會員優先購資格及序號即可，同行朋友只需要提供正確的姓名、證件號碼，而且買完不能換人。Q：我會員優先購已經買2張，之後卡友優先購還能再買嗎？A：可以，但同一個寬宏帳號「每場總上限4張」，今天會員優先購、後續卡友優先購及一般販售全部都會一起計算。今天如果已經買2張，同一場後續最多只能再買2張。Q：9月17日會員票沒買到，後面還有機會嗎？A：有。9月18日為中國信託卡友優先購，其中財管鼎鑽卡10:00～12:00、全卡友14:00～23:59；9月19日10:00～23:59為uniopen聯名卡優先購，最後9月22日上午10點一般購票全面開賣。演出時間：2027年2月27日（六）18:302027年2月28日（日）18:30演出地點：高雄世運主場館演出票價：VIP1 9430元（序號站席）VIP2 9380元（對號座席）VIP3 8880元（對號座席）一般席／8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元輪椅席／3990元