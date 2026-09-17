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▲圖齊從桑茂森接過兵符後，在他執教期間最大的後盾，莫過於籃協順利簽下高柏鎧（Brandon Gilbeck）。（圖／取自FIBA X）

▲在2026年2月世界盃資格賽主場對陣韓國的關鍵戰役中，圖齊出奇制勝將雷蒙恩推上先發陣容。（圖／籃協提供）

隨著中華男籃在名古屋亞運的旅途告一段落，「圖齊時代」也正式倒計時。圖齊是台灣籃球史上首位義大利籍國家隊總教練，自2024年2月以技術顧問身分走馬上任、同年7月瓊斯盃正式接掌兵符以來，在短短兩年多的任期內，為長期處於迷惘期的中華男籃注入了濃厚的歐洲戰術思維與戰術紀律。隨著他的合約即將在年底到期，回顧這位來自歐陸的掌舵者，其執教過程雖然充滿體系磨合的陣痛與爭議，但不可否認的是，在高柏鎧（Brandon Gilbeck）到位、國際賽戰績突破以及養出新人的三重效應下，圖齊確實帶領中華男籃走過了一段非常時期。圖齊從桑茂森接過兵符後，在他執教期間最大的後盾，莫過於籃協順利簽下高柏鎧（Brandon Gilbeck）。高柏鎧自2024年底取得參賽資格後，迅速成為中華隊的禁區守護神，徹底解決了中華隊過去多年來「有後衛、沒高度」的痛點。在「圖齊＋高柏鎧」的體系下，中華隊近年於國際賽場屢創佳績。2025年沙烏地吉達亞洲盃中，中華隊一路打進8強，最終勇奪第5名。2027年世界盃亞洲區資格賽第二與第三階段連續寫下對決強敵的精彩戰役，包括主場77：65擊退宿敵韓國、客場延長賽82：80再次挫敗韓國。在剛結束的名古屋亞運，中華隊在小組賽連續擊敗約旦與卡達挺進8強，雖然在8強賽以78：85惜敗地主日本隊無緣4強，但團隊展現的韌性有目共睹。圖齊執教的另一大亮點，在於敢於在重要賽事中重用年輕新血。其中最令人印象深刻的，當屬臺北台新戰神本土王牌雷蒙恩。在2026年2月世界盃資格賽主場對陣韓國的關鍵戰役中，圖齊出奇制勝將雷蒙恩推上先發陣容。雷蒙恩不負眾望，靠著出色的身材條件與強烈侵略性，單場狂飆13分、6籃板，一戰成名。此外，包括李家慷、宋昕澔等中生代與新星，也在圖齊系統下有了進入國家隊培訓、甚至接班的機會，獲得寶貴的國際賽經驗。儘管成績有所突破，但圖齊的調度並非毫無爭議。他最受外界與球迷詬病之處，在於過度執著於「4小陣容」。他無論在大賽前的媒體日，還是賽後的記者會都多次露出對小陣容的熱愛。像是中華隊在2027年世界盃籃球亞洲區資格賽第一階段時因人手調度與傷兵問題採用「1大4小」導致籃板失守， 圖齊當時就否認陣型是主要敗因，強調輸贏取決於專注度、卡位與身體對抗強度，並非單純由陣型決定。在之後的比賽面對身材高大的亞洲列強時，圖齊頻繁使用多後衛搭配單一內線的極小陣容，固然加快了攻守轉換節奏，但在高強度對抗下，往往導致後場身材處於絕對劣勢，籃板球保護與禁區防守陷入危機。在亞運8強戰對陣日本隊以及世界盃資格賽面對中國隊的比賽中，這套體系便數度陷入當機，成為中華隊無法再進一步的關鍵隱憂。