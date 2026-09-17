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50嵐多多綠「加椰果」被阻止！鐵粉曝慘況：店員也警告

在50嵐點了一杯多多綠，並向店員要求加椰果配料，卻被對方提醒「會沉澱有絮狀物」，她誤以為只是多多綠放久會沉澱，沒想到拿到手後，發現從底部吸上來有不少沉澱物

▲有民眾到50嵐點「多多綠加椰果」客製化飲品，卻被店員警告與勸阻。（圖／翻攝Threads）

50嵐多多綠為什麼不能加椰果？店員、小編解答：中南部完全禁止

▲50嵐店員解釋，多多的分子加上綠茶、椰果，會讓空隙變大，進一步讓沉澱速度加快，賣相看起來更糟。（圖／翻攝Dcard）

清心福全也勸退「多多綠加椰果」！前店員揭真相：賣相真的差

手搖飲料店50嵐憑藉價格親民等特點，深受台灣人喜愛，並在台灣設立超過600間門市。但近日有民眾表示，，目前中南部門市都不開放加入椰果。近日有一名網友在Threads發文提到，表示，讓她震驚直呼「第一次知道多多綠不能加椰果，一開始以為是店員放太久才給我，差點當奧客，對不起」。貼文曝光後，隨即引來網友震驚留言，「原來是這樣！我錯怪我家附近飲料店了」、「以後店員多問一句確定嗎，我會先停三秒」、「前幾天才這樣點，也想說怎麼會那麼慘不忍睹」。甚至釣出過來人分享，，坦言杯底狀況慘不忍睹。為什麼50嵐多多綠不建議加椰果呢？過去有50嵐店員出面解釋，在總部上課時有提到，由於多多的分子加上綠茶，使得分子間空隙變大，若再加上椰果，椰果中的汁液會讓空隙再變大，沉澱速度也會加快、更明顯，賣相看起來更糟，也會影響飲用時的口感。50嵐北區小編曾說明，由於椰果與養樂多會產生化學反應，會產生不好看的分層，並強調目前北部門市開放可以加，但在中南部地區則是完全禁止，也有中區店員提到就連門市POS機也無法點。除了50嵐以外，也有民眾至手搖飲料清心福全門市，同樣想要購買「多多綠＋椰果」的搭配，也被門市勸退表示「賣相不佳」，當時有前清心店員出面解釋，雖然沒有強制禁止多多綠加椰果搭配，但通常會先勸阻客人，如果客人執意想點還是會客製化商品。