🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是9月18日至9月20日。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是9月18日至9月22日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是9月16日至9月20日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP推出「週週超瘋價」，9月17日上午9時開賣。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時登場，9月18日至9月20日連續3天，買1送1、買2送2好康都有。換算成單件平均特價來看，可口可樂纖維+ 18元、曠世奇派酒釀黑櫻桃28元、杜老爺太妃糖起司甜筒25元、HIS CAFE咖啡15元、 沙士棒棒冰13元、麥萃無糖麥茶21元、韓國濟州火山岩礦泉水18元、八道蛤蜊海帶湯麵40元、辛拉麵辣白醬／粉紅醬33元、滋露巧克力米果14元、好時巧酥可可片23元、呦皮QQ糖7元。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是9月18日至9月22日，換算成單件特價， 貝納頌茶韻黑咖啡23元、FMC檸檬氣泡水15元、蜜桃山茶花金萱雪糕25元、曠世奇派草莓大雪糕25元、蘇打大雪糕18元、農心海鮮烏龍麵25元、雪碧ZERO 18元、77乳加星球巧克力18元、雙響泡日式雞白湯麵18元。門市「限時殺5日」是9月16日至9月20日，共有5款商品買1送1，包括農心辛辣白菜麵平均25元、乳加星球系列平均18元、巧克力脆皮大雪糕平均18元、農心海鮮烏龍麵平均25元、辛香菇杯麵平均25元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，9月17日上午9時開賣手工豬肉水餃75元，每包約40顆左右（秤重為主、大約顆數），換算下來每顆水餃約1.8元，口味有高麗菜、韭菜可選；杜老爺甜筒系列4入129元，平均每支甜筒32元；抽取式衛生紙8包93元，等於每包150抽約11元；抗菌濃縮洗衣粉4.5公斤99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。