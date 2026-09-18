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AirPods 5開賣前出清！好市多AirPods 4跳樓價半天被搶光

後來逛完就聽到很多人在問降噪版，店員說目前已經沒庫存了.....

AirPods4主動降噪款$3997入手啦！

▲不少人昨天晚上下班殺到好市多去買降價出清的AirPods 4。（圖/Threads）

AirPods 4盲點「特價不值得買」？AirPods 5升級只差不到500元

也就是說AirPods 4要買到降噪版才能使用的功能，AirPods 5一般版就可以使用到，甚至降噪功能還比AirPods 4效能高出50%。

▲AirPods 5今年大升級把降噪功能下放到一般版當中，且降噪效能甚至比AirPods 4還多50%，跟好市多AirPods 4降噪版特價相比，兩者相差不到500元。（圖／台灣蘋果官網apple.com）

不僅有降噪功能，還有新增「通透模式」、「適應性音訊」以及「對話感知」等新功能，兩者只差距493元

至於你真的不需要降噪功能，也不需要什麼無線充電盒，日常就是聽聽音樂的話，那當然AirPods 4一般版好市多下殺到2997元絕對是可以入手的

蘋果今（18）日正式開賣iPhone 18 Pro、AirPods 5等系列新品，然而前一天社群突然瘋傳好市多AirPods 4出清降價，一般版只要2997元、降噪版更是只要3997元，吸引大批果粉昨天晚上殺到好市多去搶購，甚至有不少人到現場撲空告知已經賣完。結果就有許多內行人表示：「大家真的有在看AirPods 5的發表嗎....一般版就下放降噪功能怎麼還有那麼多人在搶，降價幅度根本還不值得到搶購吧！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「下午看到有人說好市多AirPods 4出清降價，晚上下班立刻就殺去好市多終於搶到降噪版3997元，」、「看到資訊馬上衝出門，雖然知道是AirPods 5要上架所以特價，但這價格真的香啊！貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哭了，明天才能去好市多，感覺已經賣光」、「我昨天去也有買一組，店員說庫存也剩下不多了，售完為止」、「剛剛已經有好市多群組說部分分店已經被掃光了」；不過也有內行人點破盲點表示：然而有不少內行人看到好市多AirPods 4被瘋搶感到困惑的原因，就是因為蘋果今年新推出的AirPods 5有分為一般版以及無線充電版，這次全面升級下放了過去高階才有的「降噪功能」到一般版，而且價格也並未調漲，官方售價依舊是4490元，如果按照好市多AirPods 4降噪版降價賣3997元來看，且民眾不需要無線充電盒的話，其實購買AirPods 5一般版還更優，，理論上應該怎麼看都是購買AirPods 5會更經濟實惠一些，不過單比AirPods 4自己本身的話，降噪版原價5990元降到3997元也有將近2000元下殺幅度，就看民眾自己如何取捨。，只不過現在資訊已經瘋傳，加上AirPods 5今天正式開賣，好市多各家門市庫存也可能即將完售，民眾要搶便宜手腳要快，也要記得有禮貌詢問店員！