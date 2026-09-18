不用等到明年2027全民普發一萬！2026普發現金地方加碼最新進度，花蓮縣萬榮鄉公所表示，今9月18日發錢了，快領取「每人現金新台幣5000元」振興經濟禮金，《NOWNEWS今日新聞》整理怎麼領？申請資格、時間、地點及應備文件一次掌握。

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花蓮縣萬榮鄉公所表示，領取每人5000元振興經濟禮金，請鄉親互相提醒，提前備妥證件，依規定時間安心、順利完成領取。

花蓮縣萬榮鄉：每人「現金5000元」振興經濟禮金！今9/18發放

資格條件：

　一、115年5月26日（含當日）以前設籍萬榮鄉，且發放當日仍設籍本鄉。

　二、115年9月30日前（含當日）已出生，並完成出生登記者。

　三、發放資格及名冊以相關戶政資料及公所審核結果為準。　

領取金額：

　每人新台幣5000元整（一次性現金發放）。

發放時間：

　一、第一階段

　　2026年9月18日至9月19日，09:00-16:00，各村發放。

　　◾️西林村：西林多功能活動中心

　　◾️見晴村：見晴多功能活動中心

　　◾️萬榮村：萬榮國小活動中心

　　◾️明利村：明利村活動中心

　　◾️馬遠村：馬遠村多功能聚會所、東光社區活動中心

　　◾️紅葉村：紅葉多功能活動中心

　二、第二階段

　　2026年9月21日至9月30日，09:00-12:00、13:00-16:00（不含假日及國定假日），萬榮鄉公所三樓（萬榮鄉民代表會）。

▲2026普發一萬最新進度！花蓮縣萬榮鄉「每人5000元」振興經濟禮金今9月18日發錢。（圖／花蓮縣萬榮鄉公所FB）
▲2026普發一萬最新進度！花蓮縣萬榮鄉「每人5000元」振興經濟禮金今9月18日發錢。（圖／花蓮縣萬榮鄉公所FB）
領取方式：

　1. 本人親自領取

　　請攜帶：身分證正本、印章、領取通知單。身分證查驗後立即交還本人。

　2. 代未成年子女領取

　　請準備：代未成年子女領取委託書、戶口名簿影本、法定監護人身分證影本及印章、領取通知單。

　　父母婚姻關係存續者，由父母一方辦理。離婚者由法定監護人辦理；如雙方皆具監護權，須依規定完成雙方簽章。

　3. 委託他人領取

　　依委託情形，應備妥相關委託書、身分證件、印章及領取通知單。

　　如屬「非同戶親屬代領」，另須提供：村長證明書。

　　公所提醒，非本人親自領取者，請務必在領取前先至所屬村辦公處索取相關委託表件，並完成：委託人／監護人簽名或蓋章、村長確認戶籍或委託關係、村幹事核對證件及初審資料。完成後，再持相關文件、身分證正本及印章至發放站辦理。

　　文件未備齊、漏簽或漏蓋章者，須補正完成後才能領取。

　4. 安置、入監或特殊情形

　依法安置之兒童、少年、老人、身心障礙者或入監者，原則由公所依規定通報相關機構辦理；如因故無法由機構領取，則依規定由符合資格之親屬協助辦理。

　5. 繼承領取

　符合繼承領取規定者，應備妥：繼承人協議代表領取同意書、被繼承人除戶謄本、全體繼承人身分證影本、代表領取人身分證正本及印章、未成年或受監護宣告之繼承人，須由法定代理人依規定簽章。

領取類別及所需附文件：

領取類別

所需文件

備註

親自領取

1.身分證正本

2.印章

3.領取通知單

身分證查驗後即可領取

未成年子女委託

1.代未成年子女領取委託書

2.三個月內戶籍謄本

3.法定監護人之身分證正本、印章

4.領取通知單

1.未成年之領取者，父母婚姻狀態持續者以父母一方為領取人。 

2.離婚者以法定監護人為領取人，如雙方同為監護人則須雙方簽名蓋章。

同戶委託

1.同戶領取委託書

2.委託人身分證影本、印章

3.受委託人身分證正本、印章

4.領取通知單

未成年者則檢附三個月內戶籍謄本及父母其中一人（須為法定監護人）委託書、身分證正本、印章。

委託領取 

(非同戶之親屬領取)

1.親屬委託書（須附委託人身分證影本及委託人簽名蓋章）

2.委託人身分證影本、印章

3.受委託人身分證正本、印章

4.領取通知單

5.村長證明書

一委託書限委託一人

由公所通知機構代為領取

安置及入監

優先由公所通知安置及入監機構領取；如因故無法領取則由三等親內親屬協助代為領取。 

如發放期間出獄，應由本人領取。

符合本要點第三條第二項第二款規定者

1.繼承人等協議代表領取同意書 

2.被繼承人除戶謄本 

3.所有繼承人身分證影本，無身分證者須準備三個月內戶籍謄本

4.領取者身分證正本、印章

5.若繼承人為未成年或受監護宣告者，請法定代理人於繼承人名字下簽章

 
注意事項：

　1. 領取人應於發放名冊上簽名、蓋章或按指印。

　2. 如名冊有疑義怎麼辦？資料如有疑義，公所得暫緩發放，待確認後另行通知。如符合資格卻未列入名冊，可於發放截止日前，檢附「個人詳細記事戶籍謄本」向公所申請辦理。

　　如經查不符領取資格但已領取禮金，公所將依法通知限期返還；受通知後應於規定期限內辦理，逾期未返還者，依法辦理後續強制執行程序。

　3. 為縮短現場等候及補件時間，尤其是委託領取、代未成年子女領取、親屬代領或繼承領取的鄉親，建議務必提前向所屬村辦公處確認應備文件及完成相關表件。

　4. 相關領取切結書、代領委託書等文件，請由花蓮縣萬榮鄉公所官網下載。　


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...