領取類別 所需文件 備註

親自領取 1.身分證正本 2.印章 3.領取通知單 身分證查驗後即可領取

未成年子女委託 1.代未成年子女領取委託書 2.三個月內戶籍謄本 3.法定監護人之身分證正本、印章 4.領取通知單 1.未成年之領取者，父母婚姻狀態持續者以父母一方為領取人。 2.離婚者以法定監護人為領取人，如雙方同為監護人則須雙方簽名蓋章。

同戶委託 1.同戶領取委託書 2.委託人身分證影本、印章 3.受委託人身分證正本、印章 4.領取通知單 未成年者則檢附三個月內戶籍謄本及父母其中一人（須為法定監護人）委託書、身分證正本、印章。

委託領取 (非同戶之親屬領取) 1.親屬委託書（須附委託人身分證影本及委託人簽名蓋章） 2.委託人身分證影本、印章 3.受委託人身分證正本、印章 4.領取通知單 5.村長證明書 一委託書限委託一人

由公所通知機構代為領取 安置及入監 優先由公所通知安置及入監機構領取；如因故無法領取則由三等親內親屬協助代為領取。 如發放期間出獄，應由本人領取。