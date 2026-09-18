花蓮縣萬榮鄉：每人「現金5000元」振興經濟禮金！今9/18發放
資格條件：
一、115年5月26日（含當日）以前設籍萬榮鄉，且發放當日仍設籍本鄉。
二、115年9月30日前（含當日）已出生，並完成出生登記者。
三、發放資格及名冊以相關戶政資料及公所審核結果為準。
領取金額：
每人新台幣5000元整（一次性現金發放）。
發放時間：
一、第一階段
2026年9月18日至9月19日，09:00-16:00，各村發放。
◾️西林村：西林多功能活動中心
◾️見晴村：見晴多功能活動中心
◾️萬榮村：萬榮國小活動中心
◾️明利村：明利村活動中心
◾️馬遠村：馬遠村多功能聚會所、東光社區活動中心
◾️紅葉村：紅葉多功能活動中心
二、第二階段
2026年9月21日至9月30日，09:00-12:00、13:00-16:00（不含假日及國定假日），萬榮鄉公所三樓（萬榮鄉民代表會）。
1. 本人親自領取
請攜帶：身分證正本、印章、領取通知單。身分證查驗後立即交還本人。
2. 代未成年子女領取
請準備：代未成年子女領取委託書、戶口名簿影本、法定監護人身分證影本及印章、領取通知單。
父母婚姻關係存續者，由父母一方辦理。離婚者由法定監護人辦理；如雙方皆具監護權，須依規定完成雙方簽章。
3. 委託他人領取
依委託情形，應備妥相關委託書、身分證件、印章及領取通知單。
如屬「非同戶親屬代領」，另須提供：村長證明書。
公所提醒，非本人親自領取者，請務必在領取前先至所屬村辦公處索取相關委託表件，並完成：委託人／監護人簽名或蓋章、村長確認戶籍或委託關係、村幹事核對證件及初審資料。完成後，再持相關文件、身分證正本及印章至發放站辦理。
文件未備齊、漏簽或漏蓋章者，須補正完成後才能領取。
4. 安置、入監或特殊情形
依法安置之兒童、少年、老人、身心障礙者或入監者，原則由公所依規定通報相關機構辦理；如因故無法由機構領取，則依規定由符合資格之親屬協助辦理。
5. 繼承領取
符合繼承領取規定者，應備妥：繼承人協議代表領取同意書、被繼承人除戶謄本、全體繼承人身分證影本、代表領取人身分證正本及印章、未成年或受監護宣告之繼承人，須由法定代理人依規定簽章。
領取類別及所需附文件：
|
領取類別
|
所需文件
|
備註
|
親自領取
|
1.身分證正本
2.印章
3.領取通知單
|
身分證查驗後即可領取
|
未成年子女委託
|
1.代未成年子女領取委託書
2.三個月內戶籍謄本
3.法定監護人之身分證正本、印章
4.領取通知單
|
1.未成年之領取者，父母婚姻狀態持續者以父母一方為領取人。
2.離婚者以法定監護人為領取人，如雙方同為監護人則須雙方簽名蓋章。
|
同戶委託
|
1.同戶領取委託書
2.委託人身分證影本、印章
3.受委託人身分證正本、印章
4.領取通知單
|
未成年者則檢附三個月內戶籍謄本及父母其中一人（須為法定監護人）委託書、身分證正本、印章。
|
委託領取
(非同戶之親屬領取)
|
1.親屬委託書（須附委託人身分證影本及委託人簽名蓋章）
2.委託人身分證影本、印章
3.受委託人身分證正本、印章
4.領取通知單
5.村長證明書
|
一委託書限委託一人
|
由公所通知機構代為領取
|
安置及入監
|
優先由公所通知安置及入監機構領取；如因故無法領取則由三等親內親屬協助代為領取。
如發放期間出獄，應由本人領取。
|
符合本要點第三條第二項第二款規定者
|
1.繼承人等協議代表領取同意書
2.被繼承人除戶謄本
3.所有繼承人身分證影本，無身分證者須準備三個月內戶籍謄本
4.領取者身分證正本、印章
5.若繼承人為未成年或受監護宣告者，請法定代理人於繼承人名字下簽章
|
1. 領取人應於發放名冊上簽名、蓋章或按指印。
2. 如名冊有疑義怎麼辦？資料如有疑義，公所得暫緩發放，待確認後另行通知。如符合資格卻未列入名冊，可於發放截止日前，檢附「個人詳細記事戶籍謄本」向公所申請辦理。
如經查不符領取資格但已領取禮金，公所將依法通知限期返還；受通知後應於規定期限內辦理，逾期未返還者，依法辦理後續強制執行程序。
3. 為縮短現場等候及補件時間，尤其是委託領取、代未成年子女領取、親屬代領或繼承領取的鄉親，建議務必提前向所屬村辦公處確認應備文件及完成相關表件。
4. 相關領取切結書、代領委託書等文件，請由花蓮縣萬榮鄉公所官網下載。