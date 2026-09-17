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不只揮汗有禮！運動部新活動太強：免費獲得8堂皮拉提斯

只要配合運動中心安排完成體適能檢測，就能進一步報名各中心提供的相關運動課程，結果直接獲得8堂免費皮拉提斯課程

▲近期有網友在Threads分享「國民體適能推廣計畫」，完成體適能檢測後拿到8堂皮拉提斯課程，也有人獲得免費燃脂飛輪課，或健身2小時、泳池一次的體驗券。（圖／臉書粉專「運動部全民運動署」）

「我是獲得免費燃脂飛輪課，希望我不會死在教室」；另一人則說，「剛剛去台北市中正運動中心做了檢測，只有得到一張體驗券，可以健身2小時or使用泳池一次，沒有類似你的課程，可能各縣市／區的獎勵不同吧」

23歲至65歲免費測體適能！北中南都有

目前國民體適能推廣中心地點包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等地的運動中心。