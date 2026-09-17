運動部推出「揮汗有禮」活動吸引大票國民參與，雖然活動提前結束，但稍早運動部加碼推出限量5萬份、每份價值500元的運動幣，只要符合條件就有機會領取。不只如此，運動部還推出「國民體適能推廣計畫」，有網友親自實測，表示他只是配合運動中心做體適能檢測，就獲得8堂免費的皮拉提斯課程，讓他嗨翻直呼：「謝謝運動部！」
不只揮汗有禮！運動部新活動太強：免費獲得8堂皮拉提斯
一名網友近日於Threads分享自身經驗，表示自己因參與運動部推出的「國民體適能推廣計畫」，只要配合運動中心安排完成體適能檢測，就能進一步報名各中心提供的相關運動課程，結果直接獲得8堂免費皮拉提斯課程，讓他興奮直呼：「謝謝運動部！」
原PO提到，這項計畫開放23歲至65歲國民參加，實際可選擇的課程則依各中心安排而定，詳細資訊可以聯絡相關單位查詢，「有很多不同的課可以選擇，就看名額還有自己的時間能不能配合了。」
依照市面上器械核心皮拉提斯課程的價格，目前一堂約1000至2000元，依照師資、工作室等級有不同，8堂課約8000至16000元，等於原PO至少現賺了近萬元的課程費用。
貼文曝光後迅速引發討論，目前累積29.6萬次瀏覽、超過5千個讚，不少網友看到後紛紛留言，「好讚喔」、「我今天也看到這個，可惜上課時間沒有能配合的」、「我也需要」、「謝謝樓主」、「給我不運動的朋友們看」、「好酷了謝謝」。
也有報名過的網友分享，「我是獲得免費燃脂飛輪課，希望我不會死在教室」；另一人則說，「剛剛去台北市中正運動中心做了檢測，只有得到一張體驗券，可以健身2小時or使用泳池一次，沒有類似你的課程，可能各縣市／區的獎勵不同吧」；還有人指出，「不是每間國民運動中心都有，好可惜，都離我家好遠」。
23歲至65歲免費測體適能！北中南都有
「運動部全民運動署」今日也在臉書粉專提醒，運動優惠不只有一項，民眾也可以留意全民運動署推動的免費體適能檢測與運動課程。年滿23歲至未滿65歲的國民，可前往全台各地國民體適能推廣中心，參加免費體適能檢測，先了解自身體適能狀況，再尋找適合自己的運動方向。
完成檢測後，還能依照各中心規劃，報名優惠運動課程，接觸更多不同類型的運動。從檢測開始了解身體狀況，再實際投入運動，不僅能讓運動更有方向，也有助於逐步養成規律運動習慣。
目前國民體適能推廣中心地點包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等地的運動中心。對免費體適能檢測或相關課程有興趣的民眾，可前往所在地運動中心實際測量體適能，並進一步詢問各單位目前提供哪些課程及優惠內容。
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一名網友近日於Threads分享自身經驗，表示自己因參與運動部推出的「國民體適能推廣計畫」，只要配合運動中心安排完成體適能檢測，就能進一步報名各中心提供的相關運動課程，結果直接獲得8堂免費皮拉提斯課程，讓他興奮直呼：「謝謝運動部！」
原PO提到，這項計畫開放23歲至65歲國民參加，實際可選擇的課程則依各中心安排而定，詳細資訊可以聯絡相關單位查詢，「有很多不同的課可以選擇，就看名額還有自己的時間能不能配合了。」
依照市面上器械核心皮拉提斯課程的價格，目前一堂約1000至2000元，依照師資、工作室等級有不同，8堂課約8000至16000元，等於原PO至少現賺了近萬元的課程費用。
也有報名過的網友分享，「我是獲得免費燃脂飛輪課，希望我不會死在教室」；另一人則說，「剛剛去台北市中正運動中心做了檢測，只有得到一張體驗券，可以健身2小時or使用泳池一次，沒有類似你的課程，可能各縣市／區的獎勵不同吧」；還有人指出，「不是每間國民運動中心都有，好可惜，都離我家好遠」。
23歲至65歲免費測體適能！北中南都有
「運動部全民運動署」今日也在臉書粉專提醒，運動優惠不只有一項，民眾也可以留意全民運動署推動的免費體適能檢測與運動課程。年滿23歲至未滿65歲的國民，可前往全台各地國民體適能推廣中心，參加免費體適能檢測，先了解自身體適能狀況，再尋找適合自己的運動方向。
完成檢測後，還能依照各中心規劃，報名優惠運動課程，接觸更多不同類型的運動。從檢測開始了解身體狀況，再實際投入運動，不僅能讓運動更有方向，也有助於逐步養成規律運動習慣。
目前國民體適能推廣中心地點包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等地的運動中心。對免費體適能檢測或相關課程有興趣的民眾，可前往所在地運動中心實際測量體適能，並進一步詢問各單位目前提供哪些課程及優惠內容。