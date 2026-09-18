蘋果iPhone 18 Pro系列於今（18）日正式開賣，美式大賣場好市多（Costco）也將在今早同步開賣。不過從昨（17）日晚上9點多開始，就有民眾發現好市多外已出現夜排人潮，讓一票人好奇「為什麼一堆人要去好市多買iPhone？」根據會員解釋，好市多定價通常比官網還來得便宜，加上還有刷卡回饋能省更多，若轉賣也能賺取價差，此外還有90天退貨保障，導致年年都有人為了iPhone新機進場開搶。
好市多今開賣iPhone 18 Pro！「會員夜排瘋搶」一票人看傻
好市多將於今日開賣iPhone 18 Pro，新機銷售將與蘋果官網同步，但有網友在Threads表示，昨（17）日晚上9時25分，好市多門口外已出現會員排隊卡位，讓他驚呼「要買的趕快來排隊喲！記得先升等黑卡不然就是排心酸的了」。
貼文曝光後，隨即引發眾多網友討論，「發佈會結束當天官網訂一訂，在家吹冷氣不好嗎」、「有什麼好排的，真的想要以後再買不行嗎」、「在家裡等宅配不香嗎」、「幹嘛浪費時間，早晚買還不是一樣，太閒了」、「這有需要排隊？」
為什麼要去好市多搶iPhone 18 Pro？內行解答原因：可省2千
見到好市多會員夜排開搶iPhone 18 Pro，不少民眾感到困惑背後原因。事實上，每年iPhone新機開賣，好市多都會湧現夜排人潮，主要是因好市多定價通常比官網來得便宜，加上搭配賣場刷卡金回饋2%無上限，還能再折抵更多金額，「可以賺幾百元價差，還有黑卡回饋，總共大概2千吧。」
像是在去年iPhone 17系列開賣時，好市多的iPhone 17 Pro 256GB定價為3萬8579元，比起官網價格3萬9900元，整整便宜1321元，如果再加上回饋金，省上2000元都不是問題。
不只價格便宜！好市多90天保固可退貨：還有人搶iPhone轉賣
除了價格更優惠以外，90天保固也是一大誘因，根據好市多規定，電器類如手機等自收到商品起 90天內，即可享有全額退款保證，如果不幸遇到機王或瑕疵時，皆可辦理退貨與退款，售後服務比起多數電商來得更超值。
值得一提的是，每年開搶好市多iPhone的人，有一部分其實也是個人賣家，這類人會在iPhone新機上市時進場購買，並透過轉賣模式賺取價差，也有代購業者會幫忙不想排隊、沒有會員卡的消費者代購並收取代辦費。
好市多黑鑽爽了！9點提早入場搶iPhone 18 Pro
好市多將於今日一早開賣iPhone 18 Pro，而今年好市多祭出新規定，持有黑鑽卡的會員可以提早一小時入場，也代表黑鑽會員最快可以在上午9點入場搶到新機，金星會員與商業會員則得等到上午10點。換句話說，若想在開賣首日搶先入場購買iPhone 18 Pro，黑鑽會員絕對有優勢，也讓「升級黑鑽會員」成為想搶頭香民眾可考量的選項。
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好市多將於今日開賣iPhone 18 Pro，新機銷售將與蘋果官網同步，但有網友在Threads表示，昨（17）日晚上9時25分，好市多門口外已出現會員排隊卡位，讓他驚呼「要買的趕快來排隊喲！記得先升等黑卡不然就是排心酸的了」。
為什麼要去好市多搶iPhone 18 Pro？內行解答原因：可省2千
見到好市多會員夜排開搶iPhone 18 Pro，不少民眾感到困惑背後原因。事實上，每年iPhone新機開賣，好市多都會湧現夜排人潮，主要是因好市多定價通常比官網來得便宜，加上搭配賣場刷卡金回饋2%無上限，還能再折抵更多金額，「可以賺幾百元價差，還有黑卡回饋，總共大概2千吧。」
像是在去年iPhone 17系列開賣時，好市多的iPhone 17 Pro 256GB定價為3萬8579元，比起官網價格3萬9900元，整整便宜1321元，如果再加上回饋金，省上2000元都不是問題。
除了價格更優惠以外，90天保固也是一大誘因，根據好市多規定，電器類如手機等自收到商品起 90天內，即可享有全額退款保證，如果不幸遇到機王或瑕疵時，皆可辦理退貨與退款，售後服務比起多數電商來得更超值。
值得一提的是，每年開搶好市多iPhone的人，有一部分其實也是個人賣家，這類人會在iPhone新機上市時進場購買，並透過轉賣模式賺取價差，也有代購業者會幫忙不想排隊、沒有會員卡的消費者代購並收取代辦費。
好市多將於今日一早開賣iPhone 18 Pro，而今年好市多祭出新規定，持有黑鑽卡的會員可以提早一小時入場，也代表黑鑽會員最快可以在上午9點入場搶到新機，金星會員與商業會員則得等到上午10點。換句話說，若想在開賣首日搶先入場購買iPhone 18 Pro，黑鑽會員絕對有優勢，也讓「升級黑鑽會員」成為想搶頭香民眾可考量的選項。
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