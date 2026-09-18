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好市多今開賣iPhone 18 Pro！「會員夜排瘋搶」一票人看傻

▲從昨晚開始，好市多賣場門口已出現夜排人潮。（圖／翻攝Threads）

為什麼要去好市多搶iPhone 18 Pro？內行解答原因：可省2千

每年iPhone新機開賣，好市多都會湧現夜排人潮，主要是因好市多定價通常比官網來得便宜，加上搭配賣場刷卡金回饋2%無上限，還能再折抵更多金額

▲好市多去年開賣iPhone 17系列，價格比起官網來得更便宜，其中256GB省1001元、512GB省1221元。（圖／記者黃韻文攝）

不只價格便宜！好市多90天保固可退貨：還有人搶iPhone轉賣

▲每年開搶好市多iPhone的人，有一部分其實也是個人賣家，這類人會在iPhone新機上市時進場購買，並透過轉賣模式賺取價差。（圖／記者黃韻文攝）

好市多黑鑽爽了！9點提早入場搶iPhone 18 Pro

▲蘋果發表會3款新手機登場，包括首款摺疊機iPhone Duo，以及iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，新機規格、價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

蘋果iPhone 18 Pro系列於今（18）日正式開賣，美式大賣場好市多（Costco）也將在今早同步開賣。，導致年年都有人為了iPhone新機進場開搶。好市多將於今日開賣iPhone 18 Pro，新機銷售將與蘋果官網同步，但有網友在Threads表示，貼文曝光後，隨即引發眾多網友討論，「發佈會結束當天官網訂一訂，在家吹冷氣不好嗎」、「有什麼好排的，真的想要以後再買不行嗎」、「在家裡等宅配不香嗎」、「幹嘛浪費時間，早晚買還不是一樣，太閒了」、「這有需要排隊？」見到好市多會員夜排開搶iPhone 18 Pro，不少民眾感到困惑背後原因。事實上，，「可以賺幾百元價差，還有黑卡回饋，總共大概2千吧。」像是在去年iPhone 17系列開賣時，好市多的iPhone 17 Pro 256GB定價為3萬8579元，比起官網價格3萬9900元，整整便宜1321元，如果再加上回饋金，省上2000元都不是問題。除了價格更優惠以外，90天保固也是一大誘因，值得一提的是，每年開搶好市多iPhone的人，好市多將於今日一早開賣iPhone 18 Pro，而今年好市多祭出新規定，持有黑鑽卡的會員可以提早一小時入場，也代表黑鑽會員最快可以在上午9點入場搶到新機，金星會員與商業會員則得等到上午10點。換句話說，若想在開賣首日搶先入場購買iPhone 18 Pro，黑鑽會員絕對有優勢，也讓「升級黑鑽會員」成為想搶頭香民眾可考量的選項。