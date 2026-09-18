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▲BJ Pi以「準強制猥褻罪」提告性騷擾的A某，在得知對方被判無罪後崩潰輕生。（圖／翻攝自IG@piworld0314）

33歲韓國網紅直播主「BJ Pi」在2024年遭遇性騷擾，在聚會上喝醉後，一名已婚男A某表示要送她回家，不料在車上卻趁BJ Pi喝醉時把她壓在身下性騷擾，讓她怒以「準強制猥褻罪」提告，但A某全面否認，近日法院一審判該名男子無罪，讓BJ Pi向朋友訴苦崩潰痛哭，還透露想輕生，沒想到真的在15日直播留下遺言「請幫我報仇」後，於隔天吞30包藥配酒送醫，目前還在加護病房。據韓媒報導，BJ Pi在2024年9月於一場聚會上喝醉後，一名德州撲克的已婚玩家A某表示要送她回家，不料當BJ Pi醉倒在車上時，對方竟對她伸出魔爪，她發文控訴：「一睜眼，就看見已婚男子壓在我身上。」並憤而提告，但A某卻對此全面否認。而訴訟打了2年多後，因CCTV與行車紀錄器，都證明A某比BJ Pi早到飯店，在從代駕手中拿到車鑰匙後，就將車停到巷子裡，之後行車紀錄器錄影就停止，無法證明車內到底發生什麼事，也沒有任何證明性騷擾的證據，因此法官日前在一審判A某無罪。判決結果也讓BJ Pi直接崩潰，跟朋友訴苦時痛哭，並透露了輕生念頭，還於15日在直播前哭了20分鐘，不解為什麼會判無罪，情緒失控的留下疑似遺言的話，表示：「請幫我報仇。」接著就於隔天吞了30包藥，包含安眠藥、抗抑鬱藥、鎮靜劑等還喝了酒，導致身體不適緊急送醫，BJ Pi的父親也出面證實消息，表示藥檢結果不理想，會好好照顧女兒。而目前BJ Pi尚未脫離險境，還在加護病房觀察中。BJ Pi本名姜多温（강다온），是韓國知名的網路直播主與遊戲實況主。她早期曾當過女團練習生，但在2014年轉戰直播業，在 AfreecaTV（現改名為 SOOP）等平台上活躍。除此之外，BJ Pi還參加過網路真人實境節目《金錢遊戲（Money Game）》以及《血之遊戲 2（Game of Blood 2）》等，擁有大批粉絲。