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《蠟筆小新》新挑戰 隱藏小新「美冴廣志撐全集」

蓮見翔是誰？演員、編劇、團體團長

日本國民動畫《蠟筆小新》自1992年播出至今超過30年，仍是全球觀眾喜愛的長壽作品，尤其主角野原新之助（小新）搞笑又無厘頭的個性深受歡迎，沒想到本週9月19日要播出的最新一集〈野原夫妻的某個午後哦〉決定要把主角藏起來，將挑戰幾乎整集都沒有小新的罕見設定，改以媽媽美冴、爸爸廣志的夫妻日常對話撐起整集劇情，製作團隊更採取「一鏡到底」方式呈現。這集還是找來日本搞笑團體Daw90000團長蓮見翔首度替《蠟筆小新》撰寫劇本，他坦言自己就是想看看「這2個人聊天的樣子」，也希望這次完全不同以往的嘗試，能成為讓觀眾記住的一集。〈野原夫妻的某個午後哦〉這集最大的特色，就是主角野原新之助幾乎不會登場，而是以媽媽美冴與爸爸廣志之間的對話為主，劇情描述某天下午，小新跑出去玩，小葵則正在午睡，美冴與廣志2個人在家裡悠閒休息，他們聊著晚餐要吃什麼、蠟筆的味道，以及藏在廣志襪子裡的「某個祕密」等雞毛蒜皮的小事，就這樣展開一場夫妻之間的日常對話。動畫製作團隊還主動提出「一鏡到底」的拍攝方式，希望透過這項頗具挑戰性的演出手法，呈現野原夫妻的日常生活，以及觀眾過去較少看見的另一面。負責廣志配音的聲優森川智之表示：「在這部作品已經持續超過30年的歷史中，小新團隊居然還是有這麼豐富的創意，而且依然能夠嘗試新的東西，真的讓我再次感到驚訝。」飾演美冴的楢橋美紀也說：「完全沒想到竟然會是只有夫妻兩個人，而且還有一大段長台詞的對話劇。感覺就像以前的深夜節目一樣，是個很實驗性、又很有趣的嘗試，讓我非常期待！如果大家看完能覺得『原來小新也可以這樣演啊！』，我就會很開心。」蓮見翔是日本搞笑藝人、演員、編劇及導演，也是8人團體Daw90000的團長，負責團體的段子創作、公演劇本及導演等工作，他也會親自參與演出，曾拿過有「日本劇場界芥川獎」之稱的岸田國士戯曲賞。他本來就很喜歡《蠟筆小新》，第一次替作品撰寫劇本時，是抱著「要寫出只有我才能寫的劇本」這樣的想法投入創作，並堅持要用自己平常作品中也經常採用的「單一場景」形式，只描寫廣志與美冴2人在客廳裡的日常對話。蓮見翔透露：「這是一個什麼事件都沒有發生、小新幾乎不會出現，明明是動畫，畫面卻不太會動的挑戰性內容。但說到底，其實就只是因為我自己很想看看這2個人聊天的樣子。」他也向觀眾喊話：「為了不辜負每週都期待收看的孩子們，以及喜歡這部作品的成年粉絲，我已經盡全力完成這個劇本，希望這能成為一集留在大家記憶中的作品。」〈野原夫妻的某個午後哦〉也將於9月19日下午4點半在朝日電視台播出。