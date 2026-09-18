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新竹市政府日前砸下1.18億元改善自由車場，卻被在地議員劉彥伶踢爆，場內仍出現賽道龜裂、積漏水慘況，甚至請來道士進行祈福儀式；另外，新竹棒球場傳出疑似「未完成驗收」，就舉辦開幕表演賽，掀起外界熱議。對此，新竹市長高虹安緊急發聲闢謠，選舉愈來愈近，不實訊息、移花接木的舊照片與刻意影射也愈來愈多，「面對謠言，我們用事實說話」。高虹安表示，她不隨謠言起舞，但有責任把事實說清楚，第一、新竹棒球場改善工程9月14日已完成驗收，目前正進行啟用前的各項準備工作，也正籌備舉辦重啟開幕賽。因此，所謂「未驗收就舉辦開幕賽」，完全不是事實，真正「未竣工、未驗收就開打」的，是林智堅市府在2022年7月舉辦的中職賽事，她更狠嗆：「我們不會重蹈覆轍，球場安全與工程品質一定嚴格把關。」「我沒有請道士來自由車場作法！」高虹安強調，民進黨議員日前在臉書貼出自由車場進行民俗儀典的照片，影射她請道士到場作法，隨後更有大量側翼帳號利用她的照片進行AI改圖、生成影片，散播不實訊息。事實是，該照片拍攝於114年3月施工期間，該儀典由承攬廠商自行安排，並非市府辦理，更與目前工程狀況無關。高虹安痛批，拿1年多前的舊照片，刻意隱去時間與背景，再用AI變造內容影射她和市府，就是混淆視聽、誤導大眾，非常不可取，「選舉可以競爭、政策可以辯論，但不能讓舊照片、變造內容與不實訊息取代事實」。她也緊急呼籲，大家不要輕信或轉傳未經查證的訊息，同時也請媒體善盡查證責任，公正、完整呈現事實。