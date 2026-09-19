全台哪裡薪水最低？勞動部最新統計數據揭曉！新竹市以全年總薪資中位數 90.2 萬元霸榜全台第一；反觀彰化縣僅 46.8 萬元慘遭墊底，連新竹市的一半都不到。值得注意的是，彰化縣也是前一年度最低薪縣市。面對低薪現況與基本工資調漲話題，不少在地網友無奈直呼：「台中吸走年輕人」、「在地真的滿滿慣老闆」。
🟡新竹市中位數90萬奪冠！彰化全台最薪苦
《NOWNEWS今日新聞》實際查看勞動部最新 113 年勞動薪資統計，受惠於科技業加持，新竹市全年總薪資平均數達 129.8 萬元、中位數更衝上 90.2 萬元，持續穩坐全台最吸金縣市寶座；新竹縣與台北市則分別以中位數 73.6 萬元與 73.5 萬元分居二、三名。
相較之下，中南部傳統產業重鎮的薪資表現顯得疲弱：（以下數據均以全年總薪資中位數呈現）
薪資前三名：新竹市（90.2 萬元）、新竹縣（73.6 萬元）、台北市（73.5 萬元）。
直轄市表現：桃園市（61.6 萬元）、新北市（55.7 萬元）、高雄市（54.2 萬元）、台南市（53.8 萬元）、台中市（51.7 萬元）。
全台墊底區域：彰化縣（ 46.8 萬元）、屏東縣（47.9 萬元）、台東縣（48.3 萬元）。
相較於新竹市與新竹縣受僱人口均高度集中於「資訊電子工業」（分別占 41.2% 與 31.2%），靠著高附加價值的科技園區強勢帶動薪資衝高；彰化縣受僱員工則主要集中於金屬機電（23.4%）及民生工業（13.3%）等傳統產業，缺乏高薪產業支撐，提繳薪資與中位數長期偏低，也引發不少在地人在社群上苦笑「彰化真的是慣老闆天堂」。
💡 全台 20 縣市全年總薪資中位數一覽表
資料來源：勞動部 113 年各縣市企業僱用員工全年總薪資中位數統計
🟡平均數與中位數差距大！貧富懸殊現象顯現
「薪資平均數」和「薪資中位數」差在哪？「薪資平均數」容易受到少數極高薪族群（如高階主管、科技業高薪工程師）影響而拉高；相對地，「薪資中位數」是將所有人的薪資從小到大排序後最中間的數值，更能貼近一般廣大勞工的實際體感。
以新竹市為例，平均數 129.8 萬元與中位數 90.2 萬元相差近 40 萬元；台北市平均數 94.7 萬元與中位數 73.5 萬元亦相差超過 20 萬元。兩者差距越大，代表該地區極高薪族群與一般基層的差距越為顯著，也反映出當前台灣就業市場與薪資結構的 M 型化趨勢。
🟡薪水高買房不一定輕鬆！雙北痛苦指數破表
薪水高低固然重要，但在當地購屋安居的壓力又是另一回事。對比內政部最新發布的 115 年第 1 季房價負擔能力統計成果，全國房價所得比（買房痛苦指數）平均為 9.47 倍，代表一般家庭需要「不吃不喝」9.47 年才能買得起房：
雙北買房壓力極高：台北市房價所得比高達 14.72 倍、房貸負擔率 64.41%；新北市房價所得比 12.63 倍、房貸負擔率 55.30%。即使台北市薪資中位數有 73.5 萬元，龐大的房價壓力仍讓受薪族望而生畏。
新竹高薪減緩壓力：新竹市房價雖然居高不下，但在高薪支撐下，房價所得比為 8.43 倍、房貸負擔率 36.88%，買房負擔相對低於全國平均。
低薪區買房亦不輕鬆：彰化縣房價所得比為 8.23 倍，雖然低於雙北與全國平均，但受限於在地中位數僅 46.8 萬元的低薪環境，對在地年輕人來說置產依舊是一大挑戰。
🟡基本工資若調漲破三萬！中產薪資卡關熱議
除了區域薪資不均，社群平台 Threads 近期也對基本工資議題引發熱烈討論。網友貼文指出，若基本工資未來調漲破 3 萬元，最尷尬的莫過於入職多年、月薪落在 32K 至 35K 的資深員工。
許多基層勞工坦言，公司往往只配合政策調高新人的起薪，卻不會按比例替舊員工加薪，導致「做滿幾年的老員工，薪水幾乎快跟剛入職的新人重疊」。此外，月薪 3 至 5 萬元的夾心層，既享受不到基本工資調漲的好處，卻要直接面對因基本工資上漲帶動的物價通膨，直呼：「待遇不好真的只能靠換工作跳槽自救。」
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
資料來源：內政部、勞動部
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《NOWNEWS今日新聞》實際查看勞動部最新 113 年勞動薪資統計，受惠於科技業加持，新竹市全年總薪資平均數達 129.8 萬元、中位數更衝上 90.2 萬元，持續穩坐全台最吸金縣市寶座；新竹縣與台北市則分別以中位數 73.6 萬元與 73.5 萬元分居二、三名。
相較之下，中南部傳統產業重鎮的薪資表現顯得疲弱：（以下數據均以全年總薪資中位數呈現）
薪資前三名：新竹市（90.2 萬元）、新竹縣（73.6 萬元）、台北市（73.5 萬元）。
直轄市表現：桃園市（61.6 萬元）、新北市（55.7 萬元）、高雄市（54.2 萬元）、台南市（53.8 萬元）、台中市（51.7 萬元）。
全台墊底區域：彰化縣（ 46.8 萬元）、屏東縣（47.9 萬元）、台東縣（48.3 萬元）。
相較於新竹市與新竹縣受僱人口均高度集中於「資訊電子工業」（分別占 41.2% 與 31.2%），靠著高附加價值的科技園區強勢帶動薪資衝高；彰化縣受僱員工則主要集中於金屬機電（23.4%）及民生工業（13.3%）等傳統產業，缺乏高薪產業支撐，提繳薪資與中位數長期偏低，也引發不少在地人在社群上苦笑「彰化真的是慣老闆天堂」。
|排名
|縣市
|薪資中位數
|區域
|1
|新竹市
|90.2 萬元
|北部
|2
|新竹縣
|73.6 萬元
|北部
|3
|台北市
|73.5 萬元
|北部
|4
|桃園市
|61.6 萬元
|北部
|5
|苗栗縣
|59.1 萬元
|中部
|6
|新北市
|55.7 萬元
|北部
|7
|基隆市
|55.3 萬元
|北部
|8
|高雄市
|54.2 萬元
|南部
|9
|台南市
|53.8 萬元
|南部
|10
|雲林縣
|53.3 萬元
|中部
|11
|台中市
|51.7 萬元
|中部
|12
|宜蘭縣
|51.0 萬元
|東部
|13
|花蓮縣
|50.4 萬元
|東部
|14
|嘉義縣
|50.2 萬元
|南部
|15
|南投縣
|49.9 萬元
|中部
|16
|嘉義市
|49.1 萬元
|南部
|17
|澎湖縣
|48.9 萬元
|離島
|18
|台東縣
|48.3 萬元
|東部
|19
|屏東縣
|47.9 萬元
|南部
|20
|彰化縣
|46.8 萬元
|中部
🟡平均數與中位數差距大！貧富懸殊現象顯現
「薪資平均數」和「薪資中位數」差在哪？「薪資平均數」容易受到少數極高薪族群（如高階主管、科技業高薪工程師）影響而拉高；相對地，「薪資中位數」是將所有人的薪資從小到大排序後最中間的數值，更能貼近一般廣大勞工的實際體感。
以新竹市為例，平均數 129.8 萬元與中位數 90.2 萬元相差近 40 萬元；台北市平均數 94.7 萬元與中位數 73.5 萬元亦相差超過 20 萬元。兩者差距越大，代表該地區極高薪族群與一般基層的差距越為顯著，也反映出當前台灣就業市場與薪資結構的 M 型化趨勢。
薪水高低固然重要，但在當地購屋安居的壓力又是另一回事。對比內政部最新發布的 115 年第 1 季房價負擔能力統計成果，全國房價所得比（買房痛苦指數）平均為 9.47 倍，代表一般家庭需要「不吃不喝」9.47 年才能買得起房：
雙北買房壓力極高：台北市房價所得比高達 14.72 倍、房貸負擔率 64.41%；新北市房價所得比 12.63 倍、房貸負擔率 55.30%。即使台北市薪資中位數有 73.5 萬元，龐大的房價壓力仍讓受薪族望而生畏。
新竹高薪減緩壓力：新竹市房價雖然居高不下，但在高薪支撐下，房價所得比為 8.43 倍、房貸負擔率 36.88%，買房負擔相對低於全國平均。
低薪區買房亦不輕鬆：彰化縣房價所得比為 8.23 倍，雖然低於雙北與全國平均，但受限於在地中位數僅 46.8 萬元的低薪環境，對在地年輕人來說置產依舊是一大挑戰。
除了區域薪資不均，社群平台 Threads 近期也對基本工資議題引發熱烈討論。網友貼文指出，若基本工資未來調漲破 3 萬元，最尷尬的莫過於入職多年、月薪落在 32K 至 35K 的資深員工。
許多基層勞工坦言，公司往往只配合政策調高新人的起薪，卻不會按比例替舊員工加薪，導致「做滿幾年的老員工，薪水幾乎快跟剛入職的新人重疊」。此外，月薪 3 至 5 萬元的夾心層，既享受不到基本工資調漲的好處，卻要直接面對因基本工資上漲帶動的物價通膨，直呼：「待遇不好真的只能靠換工作跳槽自救。」
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
資料來源：內政部、勞動部