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李灝宇、張育成單季成績對比

數據項目 李灝宇（2026年） 張育成（2021年） 紀錄挑戰進度 出賽場次 104場 89場 已超越 安打數 74支 54支 已超越 打擊率 0.258 .228 已超越 全壘打 9轟 9轟 已追平 打點 42分 39分 已超越 得分 36分 32分 已超越 二壘安打 15支 14支 已超越 三壘安打 2支 3支 差1支

道奇與巨人先發投手對決表

球隊 先發投手 本季戰績 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 三振數 巨人 佩多莫 (Cesar Perdomo) 0勝1敗 3.68 1.36 11 道奇 格拉斯諾 (Tyler Glasnow) 4勝1敗 3.50 0.97 77

老虎與白襪先發投手對決

球隊 先發投手 本季戰績 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 三振數 老虎 希爾斯 (Andrew Sears) 0勝1敗 5.40 1.38 13 白襪 桑德林 (David Sandlin) 2勝2敗 5.64 1.19 29

MLB 9月19日賽事總覽

台灣時間 客隊 主隊 客隊先發投手 主隊先發投手 轉播 最低票價 賠率盤口 (讓分 / 大小分) 上午6:40 小熊 紅人 霍姆斯 (Clay Holmes) 伯恩斯 (Chase Burns) - $11 小熊 -131 / 8.5 上午6:40 皇家 海盜 多布納克 (Randy Dobnak) 斯肯斯 (Paul Skenes) - $18 海盜 -193 / 8 上午7:05 釀酒人 金鶯 梅伊 (Dustin May) 波維奇 (Cade Povich) - $24 釀酒人 -143 / 8.5 上午7:10 運動家 守護者 巴奈特 (Mason Barnett) 艾斯皮諾 (Daniel Espino) - $31 守護者 -198 / 8.5 上午7:10 紅襪 光芒 蘇亞雷斯 (Ranger Suarez) 西摩 (Ian Seymour) - $24 光芒 -126 / 7 上午7:10 費城人 大都會 未定 (Undecided) 桑頓 (Zac Thornton) Apple TV $26 大都會 -123 / 8.5 上午7:40 老虎 白襪 希爾斯 (Andrew Sears) 桑德林 (David Sandlin) - $13 白襪 -131 / 8.5 上午8:05 藍鳥 遊騎兵 希斯 (Dylan Cease) 未定 (Undecided) - $9 藍鳥 -143 / 7.5 上午8:10 勇士 太空人 馬利 (Tyler Mahle) 蘭柏特 (Peter Lambert) - $34 勇士 -120 / 8 上午8:10 水手 洛磯 伍 (Bryan Woo) 休斯 (Gabriel Hughes) - $17 水手 -186 / 10.5 上午8:15 國民 紅雀 卡瓦利 (Cade Cavalli) 萊希 (Kyle Leahy) - $15 紅雀 -117 / 7.5 上午9:38 雙城 天使 普利利普 (Connor Prielipp) 羅德里奎茲 (Grayson Rodriguez) - $12 雙城 -126 / 8 上午9:40 馬林魚 教士 菲利普斯 (Tyler Phillips) 皮維塔 (Nick Pivetta) - $53 教士 -205 / 7.5 上午9:40 洋基 響尾蛇 柯爾 (Gerrit Cole) 羅德里奎茲 (Eduardo Rodriguez) - $48 洋基 -132 / 8 上午10:10 巨人 道奇 佩多莫 (Cesar Perdomo) 格拉斯諾 (Tyler Glasnow) Apple TV $56 道奇 -324 / 8

洛杉磯道奇隊國聯西區封王後，並沒有鬆懈備戰，球隊要力拚直接拿下季後賽門票，接下來場次都很關鍵，今（19）日對上宿敵舊金山巨人，球隊推派格拉斯諾（Tyler Glasnow）對上佩多莫 （Cesar Perdomo）。另一方面，底特律老虎則將對上芝加哥白襪，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）仍要來挑戰本季第10轟，尋求打破張育成紀錄。以下《NOWNEWS》為您整理9月19日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。