洛杉磯道奇隊國聯西區封王後，並沒有鬆懈備戰，球隊要力拚直接拿下季後賽門票，接下來場次都很關鍵，今（19）日對上宿敵舊金山巨人，球隊推派格拉斯諾（Tyler Glasnow）對上佩多莫 （Cesar Perdomo）。另一方面，底特律老虎則將對上芝加哥白襪，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）仍要來挑戰本季第10轟，尋求打破張育成紀錄。以下《NOWNEWS》為您整理9月19日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。
李灝宇、張育成單季成績對比
道奇與巨人先發投手對決表
老虎與白襪先發投手對決
MLB 9月19日賽事總覽
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
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|數據項目
|李灝宇（2026年）
|張育成（2021年）
|紀錄挑戰進度
|出賽場次
|104場
|89場
|已超越
|安打數
|74支
|54支
|已超越
|打擊率
|0.258
|.228
|已超越
|全壘打
|9轟
|9轟
|已追平
|打點
|42分
|39分
|已超越
|得分
|36分
|32分
|已超越
|二壘安打
|15支
|14支
|已超越
|三壘安打
|2支
|3支
|差1支
|球隊
|先發投手
|本季戰績
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|三振數
|巨人
|佩多莫 (Cesar Perdomo)
|0勝1敗
|3.68
|1.36
|11
|道奇
|格拉斯諾 (Tyler Glasnow)
|4勝1敗
|3.50
|0.97
|77
|球隊
|先發投手
|本季戰績
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|三振數
|老虎
|希爾斯 (Andrew Sears)
|0勝1敗
|5.40
|1.38
|13
|白襪
|桑德林 (David Sandlin)
|2勝2敗
|5.64
|1.19
|29
|台灣時間
|客隊
|主隊
|客隊先發投手
|主隊先發投手
|轉播
|最低票價
|賠率盤口 (讓分 / 大小分)
|上午6:40
|小熊
|紅人
|霍姆斯 (Clay Holmes)
|伯恩斯 (Chase Burns)
|-
|$11
|小熊 -131 / 8.5
|上午6:40
|皇家
|海盜
|多布納克 (Randy Dobnak)
|斯肯斯 (Paul Skenes)
|-
|$18
|海盜 -193 / 8
|上午7:05
|釀酒人
|金鶯
|梅伊 (Dustin May)
|波維奇 (Cade Povich)
|-
|$24
|釀酒人 -143 / 8.5
|上午7:10
|運動家
|守護者
|巴奈特 (Mason Barnett)
|艾斯皮諾 (Daniel Espino)
|-
|$31
|守護者 -198 / 8.5
|上午7:10
|紅襪
|光芒
|蘇亞雷斯 (Ranger Suarez)
|西摩 (Ian Seymour)
|-
|$24
|光芒 -126 / 7
|上午7:10
|費城人
|大都會
|未定 (Undecided)
|桑頓 (Zac Thornton)
|Apple TV
|$26
|大都會 -123 / 8.5
|上午7:40
|老虎
|白襪
|希爾斯 (Andrew Sears)
|桑德林 (David Sandlin)
|-
|$13
|白襪 -131 / 8.5
|上午8:05
|藍鳥
|遊騎兵
|希斯 (Dylan Cease)
|未定 (Undecided)
|-
|$9
|藍鳥 -143 / 7.5
|上午8:10
|勇士
|太空人
|馬利 (Tyler Mahle)
|蘭柏特 (Peter Lambert)
|-
|$34
|勇士 -120 / 8
|上午8:10
|水手
|洛磯
|伍 (Bryan Woo)
|休斯 (Gabriel Hughes)
|-
|$17
|水手 -186 / 10.5
|上午8:15
|國民
|紅雀
|卡瓦利 (Cade Cavalli)
|萊希 (Kyle Leahy)
|-
|$15
|紅雀 -117 / 7.5
|上午9:38
|雙城
|天使
|普利利普 (Connor Prielipp)
|羅德里奎茲 (Grayson Rodriguez)
|-
|$12
|雙城 -126 / 8
|上午9:40
|馬林魚
|教士
|菲利普斯 (Tyler Phillips)
|皮維塔 (Nick Pivetta)
|-
|$53
|教士 -205 / 7.5
|上午9:40
|洋基
|響尾蛇
|柯爾 (Gerrit Cole)
|羅德里奎茲 (Eduardo Rodriguez)
|-
|$48
|洋基 -132 / 8
|上午10:10
|巨人
|道奇
|佩多莫 (Cesar Perdomo)
|格拉斯諾 (Tyler Glasnow)
|Apple TV
|$56
|道奇 -324 / 8
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。
📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。