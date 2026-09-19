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月餅、禮盒進入出貨旺季 包裝人力需求狂增6倍
中秋節具有提前備貨、集中包裝及出貨的特性，從月餅、禮盒包裝，到倉儲理貨、物流配送及餐飲外場，都需要在短時間內補足人力。
Worky觀察2025年中秋完整檔期，成長幅度最高的職缺為「餐飲包裝出貨員」，需求較前一個月增加239.3%，達前一月的3.4倍；其次為「批發零售業倉儲人員」，需求增至前一月的2.9倍；「餐飲外場服務人員」則增至前一月的1.8倍。
從產業別來看，餐飲業需求職缺成長93.9%，批發零售業增加54.5%，倉儲運輸業也成長22.6%，顯示節慶消費除了帶動餐飲與零售市場，也同步推升後端包裝、倉儲及物流等短期人力需求。
Worky進一步指出，2026年最新數據顯示，中秋包裝出貨員需求已達平時的6倍，需求總時數更飆升至平時的13.3倍，平均單次工時也從平時的2.5小時拉長至5.6小時，反映節慶備貨工作正從零星短工，逐漸轉向整班甚至全日的集中作業。
門市職缺2.6小時就額滿 連假打工時薪最高500元
除了包裝、倉儲等後端工作，中秋連假加上百貨周年慶商機，也讓門市人力成為熱門職缺。Worky表示，目前「門市人員」是平台競爭最激烈的職種之一，職缺開出後最快2.6小時就額滿，媒合率超過8成，是平台填補速度最快的職種。
Worky會員突破30萬 企業搶短期人力拚即戰力
隨著節慶短期人力需求升溫，Worky打工端會員人數今年8月突破30萬，較去年同期增加1倍，成長率達120%。Worky表示，進入9月後，月餅、糕點及企業送禮需求陸續增加，帶動短期包裝、出貨等容易快速上手的工作需求湧現，這類彈性人力也逐漸成為企業因應節慶訂單的重要即戰力。
AI媒合不只看評價 出勤穩定成求職者隱形履歷
Worky近1年平台數據也顯示，在AI智慧媒合趨勢下，雇主快速確認人選時，除了評價之外，也愈來愈重視實際出勤紀錄與工作投入程度。平台觀察發現，較容易獲得企業快速確認的工作者，月均上工時數接近平台平均值的2倍，且違規紀錄幾乎為零。
46歲的廖小姐使用Worky約1年，長期維持穩定接案，累積100次評價且全部獲得五星，並保持無遲到紀錄，曾獲企業雇主評價「學得很快，也非常有服務經驗和熱忱」，成為平台觀察到的高媒合率工作者案例。
企業愈晚搶人選擇愈少 工作紀錄成求職優勢
Worky董事長暨執行長許書綺表示，中秋節人力已成為商業布局的一環，企業愈晚開出職缺，可以選擇的人才就愈少；對工作者而言，過去累積的出勤紀錄與工作評價，也會在熱門檔期成為企業快速篩選人選的重要依據。
Worky指出，隨著企業對彈性人力需求增加，節慶短期工作已不再只是臨時「救火」，也逐漸成為企業調整人力配置的重要方式。透過即時媒合及雙向評價機制，企業可更快找到符合需求的短期人力，而工作者每一次的工作表現，也能累積成可延續的「隱形履歷」，提高未來接案與媒合機會。