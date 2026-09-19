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▲孫藝真（右）罕見飾演惡女，在劇中有與池昌旭（左）調情的場面。（圖／翻攝自Netflix）

▲池昌旭與Nana拍床戲時全裸入鏡，尺度大到讓觀眾震驚。（圖／翻攝自Netflix）

由孫藝真、池昌旭、Nana（林珍兒）主演的韓劇《挑情醜聞》昨（18）日在Netflix開播，一口氣上線8集，要讓觀眾看個過癮。而《挑情醜聞》本就定位在19禁（韓國限制級分級），因此播出前，不少粉絲都好奇尺度會大到什麼程度？沒想到真開播後，畫面確實震驚觀眾，因池昌旭與Nana的床戲一絲不掛，真全裸上陣，全心為戲奉獻，讓劇迷直呼「畫面好衝擊」。《挑情醜聞》故事背景設定在封建禮教極其嚴苛的朝鮮時代。表面上端莊賢淑的貴族名媛「趙氏夫人」（孫藝真飾），內心深處對女性地位受限的封建社會極度不滿，將周遭的人際禮教視為自己的棋局。為了挑戰世俗秩序並滿足私慾，趙氏夫人主導並設下一場危險的情慾賭局。她向一直愛慕自己、同時也是朝鮮頭號花花公子的「趙元」（池昌旭 飾）發出挑戰，要求他去設局勾引一位喪夫後恪守貞節、清心寡欲的年輕寡婦「安熙妍」（Nana 飾）。這場以「誘惑與征服」為名的大膽博弈，隨著3人在信件往來與禁忌接觸中逐漸失控，最終演變成一場無法收拾的情感糾葛與風暴。昨日該劇一開播，就吸引不少觀眾搶看，孫藝真雖然在劇中沒有相當突破尺度的畫面，但她還是有用腳勾引池昌旭調情，至於Nana則是全然豁出去，貢獻從影以來最大尺度的演出。她飾演的安熙妍被池昌旭飾演的趙元誘惑成功，產生感情，兩人終於在某個夜晚情不自禁的相擁在一起，發生關係。Nana在第7集中被慢慢脫掉衣服，背部及胸前都全裸入鏡，池昌旭同樣也一絲不掛，尺度讓觀眾大為震撼。雖然大家本就知道《挑情醜聞》是19禁韓劇，但沒想過主演也會露點，因此播出後，立刻掀起粉絲討論，紛紛留言：「尺度有點嚇到我，池昌旭和Nana的床戲近乎全裸了」、「我真的是第一次看他們這種大尺度戲，嚇瘋」、「沒想到池昌旭會挑戰這樣的戲份，畫面衝擊力很強」、「是真的什麼都沒穿嗎？有震驚到欸」。而《挑情醜聞》目前尚未登上Netflix的本日台灣TOP 10排行，或許就是因為尺度太大，無法闔家觀賞，才導致收視略低。