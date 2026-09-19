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▲芝芝的IG精選還可以看到多米多羅6天前陪她吃生日大餐的動態。（圖／翻攝自芝芝IG@chloe_0917）

▲多米多羅今日過生日，凌晨突然宣布與芝芝早在8月就談分手了。（圖／翻攝自多米多羅IG@domidolo40）

有47萬人訂閱的YouTuber「多米多羅」先前靠炎上蔡阿嘎獲得不少流量，而他去年開始頻繁讓女友芝芝在自己的頻道露臉，兩人看似感情穩定，6天前才一起去吃生日大餐，幫芝芝慶生。怎料今（19）日輪到多米多羅生日時，他卻在凌晨於IG發文，證實自己已與芝芝分手了。而芝芝日前在限時動態才寫道：「反正我相信會有報應啦」，也讓網友猜測兩人分手應該不是好聚好散，可能另有隱情。多米多羅近日被網友爆料在大阪巧遇他與另一名女子逛街，隨後網路上開始出現多米多羅疑似劈腿的消息，讓外界相當關注他與芝芝的感情狀態。但6天前，芝芝吃生日餐時，兩人再度同框，狀態看起來很正常，怎料今日凌晨多米多羅又突然發文，宣布自己與芝芝已經分手了。多米多羅在IG限時動態寫道：「今天是我生日，可以跟我說生日快樂，然後我8月已經談了分手，現在是多米單身多羅」，他也無奈自嘲：「我又不是情侶頻道，還要出來報告這種有的沒的」。這情況讓外界摸不著頭緒，好奇兩人中間是否藕斷絲連，多米多羅才在分手後又陪芝芝吃生日餐。而芝芝前幾天的動態看起來心情似乎也頗為複雜，她在IG限動丟出一張看電視的照片，文字卻寫道：「反正我相信會有報應啦」，加上之前有網友說在大阪巧遇多米多羅與女友，結果此女根本不是芝芝。當時芝芝還用自嘲語氣開酸：「原來我瞬移到大阪」，種種發言都讓粉絲覺得，兩人感情或許早就存在裂痕，更有人進一步猜測多米多羅花心、劈腿。芝芝本人也是一名小有名氣的網紅，IG有3.2萬粉絲追蹤，外型甜美的她，經常分享穿搭、旅遊美照，目前版面上與多米多羅的出遊合照也尚未刪除。至於兩人交往多久？他們並未正式回答過，但芝芝是從去年7月開始首度在多米多羅頻道露面的，因此也有人猜測他們大約交往1年左右。