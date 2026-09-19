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台灣蘑菇數量下修！皮克敏「蘑菇測試」啟動

▲《Pikmin Bloom》官方透過遊戲 app 公布，台灣地區將進行「蘑菇測試」。（圖／《Pikmin Bloom》）

不只蘑菇 巨大花朵也都變少

▲除了蘑菇之外，《Pikmin Bloom》官方也說明，「巨大花朵」出現的地點數量也將隨之減少，（圖／《Pikmin Bloom》）

台灣皮友傻眼！玩家：家附近15個變9個

對皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家來說，「打蘑菇」就像一場戰爭，別說能不能打到想打的類型，在都會區就連打蘑菇的機會都相當可貴，不過《Pikmin Bloom》近期卻針對台灣玩家發布最新公告，宣布針對台灣地區進行「蘑菇測試」實施數值與機制調整，蘑菇出現數量將減少，引起玩家熱議。《Pikmin Bloom》官方在2026年9月18日透過遊戲 app 公布，在本次「蘑菇測試」的指定區域內，部分區域的蘑菇出現數量將有所減少，「此舉旨在平衡各地區玩家的挑戰機會，並維持遊戲地圖資源的合理分配。」《Pikmin Bloom》也提及，除了蘑菇數量的調降外，測試區域內「巨大花朵」出現的地點數量也可能隨之減少，且在測試指定區域內，蘑菇與巨大花朵出現的具體地點可能會發生變更。玩家未來在行經熟悉的地點時，可能會發現地標與資源分布已與先前有所不同。《Pikmin Bloom》強調，未來仍會持續進行各項測試與數據收集，並全力致力於改善玩家的整體遊戲體驗，官方同時對台灣玩家在測試期間的理解與配合表達了感謝。突如其來的公告，讓《Pikmin Bloom》台灣皮友們措手不及，有玩家向《NOWNEWS》指出，「這個公告很有感，我家附近原本都是15個菇，現在變成9個」，不少網友也在社群討論「這測試真的超級反直覺」、「不懂這是什麼調整」、「小菇出現頻率太高、太多，沒人要打，會不會逼玩家當飛人。」事實上，《Pikmin Bloom》並非官方首次針對蘑菇數量進行微調，團隊曾於2026年4月1日宣布增加台灣區蘑菇數量，2026年7月8日又再度針對調整並增加數量，如今突然要進行蘑菇測試，後續實際影響如何，值得玩家關注和討論。