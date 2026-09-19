週末咖啡買一送一來了！萊爾富門市特大杯美式、拿鐵買一送一，還有特濃咖啡系列都買一送一；7-11門市有美式買2送2，大杯燕麥拿鐵、精品香椰厚拿鐵第二杯10元；全家APP隨買跨店取特濃美式4杯110元、特濃拿鐵4杯130元，都是達到半價優惠，咖啡控記得要囤。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月18日至9月20日
◾精品香椰厚拿鐵第二杯10元，55折（原價110元、平均特價60元）
◾大杯燕麥拿鐵第二杯10元，57折（原價75元、平均特價42.5元）
◾伯爵紅茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵2杯88元，59折（原價75元、平均特價44元）
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、平均特價25元）
◾大杯卡布奇諾買2送1，67折（原價55元、平均特價36.7元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青3杯100元，56折（原價60元、特價33元）
◾香鑽水果茶第二杯10元，57折（原價70元、特價80元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，71折（原價85元、特價60元）
◾珍珠奶茶2杯88元，73折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶2杯88元，59折（原價75元、特價44元）
📍APP｜9月12日至9月20日
◾大杯濃萃美式10杯330元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾10杯380元，7.6折（原價50元、特價38元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵5杯670元，6.1折（原價220元、特價134元）
◾青梅冰茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯480元，6.4折（原價75元、特價48元）
📍APP｜9月21日至9月28日
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.6折（原價65元、特價45元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾CITY CAFE風味系列指定熱飲任選12杯520元，5.7折（原價75元、特價45元）
皇家醇濃/黃金榛果/香草焦糖瑪奇朵/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/靜岡濃抹茶
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵任選9杯520元，5.7折（原價100元、特價58元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日至9月22日
◾鹿兒島焙茶牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜9月16日至9月23日（每會員限購2組）
◾特濃美式4杯110元，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵4杯130元，5折（原價65元、特價33元）
◾現煮茶機40元系列4杯80元，5折（原價40元、特價20元）
◾大冰繽球單品咖啡4入260元，5折（原價130元、特價65元）
◾酷繽球系列（四季檸檬/巨峰葡萄）4入110元，5折（原價55元、特價28元）
◾ 冰塊杯（附22oz特大杯）：4入30元，5折（原價15元、特價8元）
📍APP｜9月16日起至9月22日
◾特大經典美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大經典拿鐵24杯1001元，6折（原價70元、特價42元）
◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾大杯單品拿鐵16杯1001元，5.7折（原價110元、特價63元）
◾大杯厚奶拿鐵26杯1001元，6折（原價65元、特價39元）
📍APP｜10月5日至10月7日
◾特大杯美式4杯120元，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯美式4杯140元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大冰繽球單品咖啡4入260元，5折（原價130元、特價65元）
◾酷繽球系列（四季檸檬/巨峰葡萄）4入110元，5折（原價55元、特價28元）
◾現煮茶機40元系列4杯80元，5折（原價40元、特價20元）
◾ 冰塊杯（附22oz特大杯）4入30元，5折（原價15元、特價8元）
📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
🟡美廉社
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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皇家醇濃/黃金榛果/香草焦糖瑪奇朵/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/靜岡濃抹茶
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
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📍門市｜9月18日至9月22日
◾鹿兒島焙茶牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特濃美式4杯110元，5折（原價55元、特價28元）
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◾現煮茶機40元系列4杯80元，5折（原價40元、特價20元）
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◾特大經典美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）
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◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）
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📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
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