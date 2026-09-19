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▲《吐司男之吻》由李康宜（左）、李威、蔡裴琳、阿龐、張天霖等人演出，導演是鈕承澤，為李康宜的成名作之一。（圖／豆瓣網）

▲《曉之春》為李康宜最後一部演出的台灣電視劇，同劇演員還有王傳一、温貞菱和宋柏緯。（圖／曉之春臉書）

46歲本土女星李康宜27年前主演國片《黑暗之光》入行，初試啼聲就奪下北影新人獎並入圍金馬影后，後來和李威搭檔演出偶像劇《吐司男之吻》，戲中飾演女主角「小薰」被劇迷奉為經典，人氣和同期的電視劇女一大S（徐熙媛）、林依晨不相上下，不過她2014年演完電視電影《曉之春》後便淡出演藝圈，曾經有疑似李康宜的親友透露本人現況，「她嫁得很好，不會出來了！」李康宜消失大眾視野12年來不時被眾人提起，期盼這位演技派小清新能夠復出演戲，2024年9月，一名網友在社群平台發文：「以前有個很喜歡的女演員李康宜，但是好久沒看到她的作品，有人知道她現在還有演出嗎？她在吐司男之吻裡面，好自然清新，印象深刻。」該篇貼文發出後引來不少人回覆：「她的戲很好看，演得很棒」、「她真的非常會演戲」、「我前陣子還有google她在幹嘛」、「我也好喜歡看她演戲，只要她演的都會看」、「我對她天平上的馬爾濟斯最有印象」、「她屬於第一眼不會覺得特別漂亮，但越看越讓人覺得舒服的那種！」連《陽光普照》、《愛愛內含光》男星巫建和都留言「前幾天也想起她，我也很喜歡，我在墾丁天氣晴，黑暗之光，美麗時光～」對此，一位女網友表示，與李康宜的姊姊是好友，「謝謝你們記得她，她嫁得很好，不會出來了！」原PO說「希望她哪天突然想演戲了，再出來演！」女網友回：「好的，我會幫你轉告她。」李康宜當年被導演張作驥挖掘，與范植偉演出電影《黑暗之光》一鳴驚人，而後兩人再合作《晴天娃娃》，李康宜曾經和藍正龍在《戀人》演出大尺度激情戲，電視劇方面的恩師則為鈕承澤，《吐司男之吻》、《求婚事務所》、《聖稜的星光》、《我在墾丁*天氣晴》、《天平上的馬爾濟斯》都是代表作。離開娛樂圈前，李康宜受訪透露與大10歲、交往12年的攝影師宋文忠分手，兩人之間沒有第三者，純粹是緣分已盡，個性文靜的她，對感情極其低調，家中飼養多隻貓狗，也領養流浪狗，李康宜說，談戀愛跟養毛小孩一樣看緣分，假如遇到對的人，也可能會閃婚，不會排斥。