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46歲女星李康宜27年前以電影《黑暗之光》出道，初試啼聲便拿下台北電影節新人獎，更入圍金馬獎影后。後來她與李威主演偶像劇《吐司男之吻》，飾演女主角「小薰」走紅，人氣不輸同期的大S（徐熙媛）與林依晨。然而，李康宜2014年拍完電視電影《曉之春》後便淡出演藝圈，親友曾透露她已結婚且生活幸福，沒有復出打算。而除了李康宜，還有多位千禧年代熟面孔逐漸消失在螢光幕前，有人移居海外、有人結婚生女，也有人早已因病離世。胡安安原以藝名「許安安」出道，曾在五月天〈溫柔〉MV中飾演紅髮女孩，也演出《麻辣鮮師》、《麻辣高校生》等作品，靈動外型讓不少七、八年級生印象深刻。她約於2012年移居美國洛杉磯，考取多張專業證照，除了擔任彩妝相關課程教授，也成立「安安美學堂」，投入彩妝、造型及藝術教學。胡安安曾澄清自己並未退出演藝圈，當年長時間沒有返台，主要是受到疫情影響。近年她仍偶爾回台亮相，也希望有機會再次演戲，只是目前生活及工作重心仍以美國為主。李依瑾早期以廣告模特兒身分出道，累積拍攝超過50支廣告，曾發行專輯並演出《翻滾吧！蛋炒飯》、《新世界》等戲劇，更憑《新世界》中的援交少女一角入圍金鐘獎女配角。她後來暫別鎂光燈，曾透露自己歷經憂鬱、厭食症及懷孕8周胎停等低潮。完成單車環島期間，她遇見後來的丈夫，婚後生下女兒「邱天」，一家三口定居花蓮玉里。如今她不再眷戀明星光環，以手作、親近自然及陪伴家人為生活重心，過著恬淡的田園生活。早安健康台日混血女星後藤希美子本名邢慧君，曾以「希美子Kimiko」出道，因精通中文、日文接下不少廣告，後來在《麻辣鮮師》中飾演轉學生「格格」，甜美長相與自然演技令人印象深刻，也曾與林佑威搭檔主持節目。她淡出演藝圈後長期旅居日本，沒想到再度傳出消息時，竟已離開人世。後藤希美子因乳癌於日本東京病逝，年僅36歲，家屬當時相當低調，死訊直到多年後才被外界得知，令《麻辣鮮師》劇迷震驚又不捨。梁又琳曾演出電影《藍色大門》，之後憑偶像劇《我的秘密花園》中個性直率的「林文靜」打開知名度，並陸續參與《男丁格爾》等作品，是不少觀眾熟悉的鄰家女孩。她轉往中國發展後，拍攝《我的媽媽是天使》時與中國演員趙錦燾相戀，2013年結婚，婚後育有兩個女兒，也逐漸淡出台灣螢光幕。梁又琳曾透露，現階段全心投入家庭，加上丈夫不希望她長時間在外拍戲，若有演出機會，多半會選擇丈夫執導的作品。張家慧曾演出《吐司男之吻》、《18歲的約定》等經典台劇，在《吐司男之吻》中與李康宜同台，清新氣質同樣受到觀眾喜愛。她後來結婚生子，為了陪伴家庭一度淡出演藝圈，鮮少出現在公開場合。隨著女兒逐漸長大，張家慧近年重新投入工作，除了參與戲劇、電影與舞台相關演出，也曾拍攝藝人年曆及出席公開活動。