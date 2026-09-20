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▲王仁甫（左）、季芹（右）認為「在看得到的情況下，讓小孩去面對錯誤。」（圖／臉書＠王仁甫和季芹永遠的芹仁）

演藝圈知名夫妻檔王仁甫、季芹婚後育有一對兒女「樂樂」、「小YA」，不時透過節目、社群分享家庭生活，而兩人教育方式也引起不少父母共鳴。近日王仁甫、季芹接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，提及為了讓小孩擁有金錢觀，季芹表示：「零用錢從小學開始，但我給的很少，一週只有30塊。」但以此訓練孩子們控管花費的能力，季芹透露某次女兒因算錯，不夠錢吃一頓飯，「她最後用最少的錢吃飽，哭著說我下次知道數學不會算錯，不然我會吃不飽。」認為這也是生活教育的一部分。王仁甫、季芹「被動式教育」在網路上引起討論，從孩子讀書時期，他們就培養孩子承擔的能力，季芹說：「例如小孩三、四年級時，都會想要晚睡覺，一般媽媽可能會說『不行快去睡覺』，但我會說如果你要選擇晚睡我可以同意，但你要自己起床去上學，如果沒能力下次就沒有機會跟我討論，表示你無法對你的選擇負責。」王仁甫則補充，這是「合理的後果」，讓孩子做錯事，因為如果在此之前就告訴孩子會做錯事，他們根本不理解，「。」季芹透露女兒小一時，想削水梨給她吃，起初也覺得「蛤～她要拿刀會不會很可怕、她不行啦！」但學校卻非常鼓勵孩子們嘗試，女兒也希望可以試試看，「在我們可控、可陪伴的情況下，讓他們去學習。」但王仁甫也直言，這不是通用在每個小孩身上，「是因為我們的小孩適合這種方式，所以去教育孩子。」被問到如何教育小孩金錢觀念？季芹笑說：「零用錢從小學開始，但我給的很少，一週只有30元。」孩子也抱怨媽媽很摳，甚至是班上零用錢最少的。不過，季芹卻分析給他們聽，讓孩子自己做決定，「我說媽媽也可以一週給你們200元，但所有想買的東西就要你們自己付喔！那我給你30元，是讓你們額外可以放學買個飲料、小點心，其他文具、需要的東西是媽媽付錢，那你們想要30還是200？」通常解釋完之後會再把問題丟還給小孩，讓他們自己決定。季芹說，某次女兒校外教學給了80元，結果錄影到一半她打電話來大哭，「因為她到了一家小店忍不住買了小禮品，她數學算錯以為還有60元可以吃飯，結果實際只剩2、30不夠吃一頓飯。」最後女兒用最省錢的方式填飽肚子，哭著說：「我下次知道數學不會算錯了，不然我會吃不飽。」被問到兒女是否有錢不夠，開口要錢的時候？季芹坦言有過一次，因為他們剛上台北唸書，自己當時抓得很緊估算一週給150元，結果過2個月，她好奇為何兒子都沒喝飲料？結果兒子回答：「媽媽，妳知道台北的物價跟宜蘭不一樣嗎？我每天光是便當錢都不夠付，哪有錢可以喝飲料。」讓季芹相當驚訝，王仁甫分享前陣子一家四口去冰島旅遊，因當地物價非常貴，旅途中發現兒子上車就在睡覺，於是好奇問：「為什麼一直睡？這樣不就白來了嗎？」沒想到對方表示因為每餐都吃不飽、太貴了，直呼：「睡著就不餓了。」讓夫妻倆哭笑不得，表示最主要是想教育他們不要亂花錢。值得一提的是，兒女除了不會亂花錢，還會自己想辦法賺錢，女兒樂樂先前曾被拍到於知名手搖飲店打工，當時季芹分享探班照片，透露這是她人生第一次打工，在加拿大讀書期間，還拿到同年級單科成績第一名的獎牌，獲得獎學金72000加幣（約158萬元台幣）；至於兒子則錄取國際多所名校，獲得230萬獎學金資格。