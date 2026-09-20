底特律老虎隊台灣旅美小將李灝宇本季持續在大聯盟賽場上締造驚奇。根據最新統計，李灝宇目前出賽107場，累積301個打數，達成「單季80支安打」的里程碑，更繳出16支二壘安打、2支三壘安打、10發全壘打、45分打點、跑回38分以及26次保送的全方位成績。他正以驚人的速度，持續追逐著當年由「二刀流」大谷翔平所創下的亞洲23歲新秀天花板。
樹立台灣新標竿 單季已敲80安
過去幾年，張育成在2021年賽季所寫下的單季成績（54支安打、9轟、39分打點、32分得分），長年被視為台灣野手在大聯盟的最高標竿。然而，年僅23歲的李灝宇在今年的菜鳥球季中，以初生之犢不畏虎的氣勢，將安打數（80安）、二壘安打（16支）、全壘打（10轟）、打點（45分）與得分（38分）等各項紀錄全數改寫，為台灣球員在大聯盟的綜合攻擊火力樹立了全新的「李灝宇障礙」。
目標大谷翔平 持續追逐亞洲新秀最高殿堂
在刷新台灣紀錄後，李灝宇的下一步是追逐大聯盟亞洲年輕打者的極限。回顧2018年，當時同樣23歲的大谷翔平以「二刀流」席捲全美，以打者身分出賽104場，敲出93支安打、22發全壘打、61分打點，打擊率高達0.285、OPS更來到0.925，最終毫無懸念地摘下美聯新人王。這項成就至今仍是亞洲年輕球員難以撼動的最高殿堂。如今，李灝宇已經累積80支安打，距離大谷當年創下的93安紀錄僅剩13支的差距，賽季末的表現備受球迷期待。
宛如「斷落的高壓電線」 隊友格林曝光狂吼小秘密
除了帳面上的數據，李灝宇在場上所展現出的激情，也成為老虎隊不可或缺的能量來源。在9月18日對陣芝加哥白襪隊的第8局，李灝宇敲出了戲劇性的兩分追平全壘打。
當地媒體《底特律自由新聞》記者西格爾（Jeff Seidel）如此生動地描述那一幕：「有時候，他看起來就像一根斷落的高壓電線，在夜裡震動、閃爍著火花，爆發出令人目眩的能量與純粹、原始的情感。老虎隊三壘手李灝宇繞過一壘，回頭看向休息室，看著那些沒有放棄的隊友。他彎下腰大吼著，握緊雙拳，激動地抖動身體、捶打胸膛，指著隊友們再次大聲嘶吼。這就是純粹的能量。」
究竟是什麼讓李灝宇如此激動？老虎隊外野手格林（Riley Greene）在球隊完成11：8的瘋狂逆轉勝後，向媒體透露了一個「小秘密」：「我認為可能是一些球迷對他說了些什麼，讓他徹底燃起了鬥志！他能為球隊帶來那種能量並毫無保留地展現出來，這真的是太棒了。」這股不服輸的拚勁與情緒感染力，無疑已成為老虎隊季末力拚佳績的最強催化劑。
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過去幾年，張育成在2021年賽季所寫下的單季成績（54支安打、9轟、39分打點、32分得分），長年被視為台灣野手在大聯盟的最高標竿。然而，年僅23歲的李灝宇在今年的菜鳥球季中，以初生之犢不畏虎的氣勢，將安打數（80安）、二壘安打（16支）、全壘打（10轟）、打點（45分）與得分（38分）等各項紀錄全數改寫，為台灣球員在大聯盟的綜合攻擊火力樹立了全新的「李灝宇障礙」。
目標大谷翔平 持續追逐亞洲新秀最高殿堂
在刷新台灣紀錄後，李灝宇的下一步是追逐大聯盟亞洲年輕打者的極限。回顧2018年，當時同樣23歲的大谷翔平以「二刀流」席捲全美，以打者身分出賽104場，敲出93支安打、22發全壘打、61分打點，打擊率高達0.285、OPS更來到0.925，最終毫無懸念地摘下美聯新人王。這項成就至今仍是亞洲年輕球員難以撼動的最高殿堂。如今，李灝宇已經累積80支安打，距離大谷當年創下的93安紀錄僅剩13支的差距，賽季末的表現備受球迷期待。
宛如「斷落的高壓電線」 隊友格林曝光狂吼小秘密
除了帳面上的數據，李灝宇在場上所展現出的激情，也成為老虎隊不可或缺的能量來源。在9月18日對陣芝加哥白襪隊的第8局，李灝宇敲出了戲劇性的兩分追平全壘打。
當地媒體《底特律自由新聞》記者西格爾（Jeff Seidel）如此生動地描述那一幕：「有時候，他看起來就像一根斷落的高壓電線，在夜裡震動、閃爍著火花，爆發出令人目眩的能量與純粹、原始的情感。老虎隊三壘手李灝宇繞過一壘，回頭看向休息室，看著那些沒有放棄的隊友。他彎下腰大吼著，握緊雙拳，激動地抖動身體、捶打胸膛，指著隊友們再次大聲嘶吼。這就是純粹的能量。」
究竟是什麼讓李灝宇如此激動？老虎隊外野手格林（Riley Greene）在球隊完成11：8的瘋狂逆轉勝後，向媒體透露了一個「小秘密」：「我認為可能是一些球迷對他說了些什麼，讓他徹底燃起了鬥志！他能為球隊帶來那種能量並毫無保留地展現出來，這真的是太棒了。」這股不服輸的拚勁與情緒感染力，無疑已成為老虎隊季末力拚佳績的最強催化劑。