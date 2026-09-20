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數據項目 李灝宇（2026年） 張育成（2021年） 紀錄挑戰進度 出賽場次 105場 89場 已超越 安打數 78支 54支 已超越 打擊率 2成64 .228 已超越 全壘打 10轟 9轟 已超越 打點 45分 39分 已超越 得分 38分 32分 已超越 二壘安打 16支 14支 已超越 三壘安打 2支 3支 差1支

焦點對決一：舊金山巨人 @ 洛杉磯道奇（09:10 AM）

球隊 先發投手 左右投 勝敗 (W-L) 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 三振 (K) 巨人 未定 (Undecided) - - - - - - 道奇 史庫柏 (Tarik Skubal) 左投 10勝 - 7敗 2.70 0.95 146.2 173

焦點對決二：底特律老虎 @ 芝加哥白襪（02:10 AM）

球隊 先發投手 左右投 勝敗 (W-L) 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 三振 (K) 老虎 喬柏 (Jackson Jobe) 右投 2勝 - 2敗 3.89 1.27 34.2 34 白襪 伯克 (Sean Burke) 右投 9勝 - 7敗 3.47 1.20 161.0 173

時間 (台灣時間) 客隊 主隊 02:10 AM 底特律老虎 芝加哥白襪 04:05 AM 密爾瓦基釀酒人 巴爾的摩金鶯 04:10 AM 波士頓紅襪 坦帕灣光芒 04:10 AM 費城費城人 紐約大都會 06:10 AM 奧克蘭運動家 克里夫蘭守護者 06:40 AM 芝加哥小熊 辛辛那提紅人 06:40 AM 堪薩斯皇家 匹茲堡海盜 07:05 AM 多倫多藍鳥 德州遊騎兵 07:10 AM 亞特蘭大勇士 休士頓太空人 07:15 AM 華盛頓國民 聖路易紅雀 08:10 AM 西雅圖水手 科羅拉多落磯 08:10 AM 紐約洋基 亞利桑那響尾蛇 08:40 AM 邁阿密馬林魚 聖地牙哥教士 09:10 AM 舊金山巨人 洛杉磯道奇 09:38 AM 明尼蘇達雙城 洛杉磯天使

美國職棒大聯盟（MLB）將於台灣時間9月20日迎來多場精彩對決。近期打線火燙、正在力拚國聯最佳戰績的洛杉磯道奇隊，將於主場迎戰舊金山巨人隊；而上一場上演大逆轉的底特律老虎隊，則將繼續作客芝加哥交手白襪隊，李灝宇有望繼續書寫自己保有的台灣打者紀錄，朝著單季80安、50打點的成績挑戰。以下《NOWNEWS》為您整理9月20日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。道奇隊明日將派出本季表現極度出色的左投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發。史庫柏本季繳出10勝7敗、防禦率僅2.70的優異成績，且WHIP值更是低到只有0.95，展現了強大的壓制力。而客隊巨人目前的先發投手則尚未公布（未定）。昨日靠著台灣小將李灝宇開轟逆轉勝的老虎隊，明日將推出21號大物新秀右投喬柏（Jackson Jobe）先發，對決白襪隊本季已吃下超過160局的主力右投伯克（Sean Burke）。喬柏本季出賽樣本數雖不多，但K功了得；而伯克則握有9勝，是白襪陣中相當倚賴的先發輪值。📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。