美國職棒大聯盟（MLB）將於台灣時間9月20日迎來多場精彩對決。近期打線火燙、正在力拚國聯最佳戰績的洛杉磯道奇隊，將於主場迎戰舊金山巨人隊；而上一場上演大逆轉的底特律老虎隊，則將繼續作客芝加哥交手白襪隊，李灝宇有望繼續書寫自己保有的台灣打者紀錄，朝著單季80安、50打點的成績挑戰。以下《NOWNEWS》為您整理9月20日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。
李灝宇、張育成單季成績對比
焦點對決一：舊金山巨人 @ 洛杉磯道奇（09:10 AM）
道奇隊明日將派出本季表現極度出色的左投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發。史庫柏本季繳出10勝7敗、防禦率僅2.70的優異成績，且WHIP值更是低到只有0.95，展現了強大的壓制力。而客隊巨人目前的先發投手則尚未公布（未定）。
【巨人 vs. 道奇 先發投手對決表】
焦點對決二：底特律老虎 @ 芝加哥白襪（02:10 AM）
昨日靠著台灣小將李灝宇開轟逆轉勝的老虎隊，明日將推出21號大物新秀右投喬柏（Jackson Jobe）先發，對決白襪隊本季已吃下超過160局的主力右投伯克（Sean Burke）。喬柏本季出賽樣本數雖不多，但K功了得；而伯克則握有9勝，是白襪陣中相當倚賴的先發輪值。
【老虎 vs. 白襪 先發投手對決表】
MLB 9月20日大聯盟完整賽程表
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
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|數據項目
|李灝宇（2026年）
|張育成（2021年）
|紀錄挑戰進度
|出賽場次
|105場
|89場
|已超越
|安打數
|78支
|54支
|已超越
|打擊率
|2成64
|.228
|已超越
|全壘打
|10轟
|9轟
|已超越
|打點
|45分
|39分
|已超越
|得分
|38分
|32分
|已超越
|二壘安打
|16支
|14支
|已超越
|三壘安打
|2支
|3支
|差1支
道奇隊明日將派出本季表現極度出色的左投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發。史庫柏本季繳出10勝7敗、防禦率僅2.70的優異成績，且WHIP值更是低到只有0.95，展現了強大的壓制力。而客隊巨人目前的先發投手則尚未公布（未定）。
【巨人 vs. 道奇 先發投手對決表】
|球隊
|先發投手
|左右投
|勝敗 (W-L)
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|三振 (K)
|巨人
|未定 (Undecided)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|道奇
|史庫柏 (Tarik Skubal)
|左投
|10勝 - 7敗
|2.70
|0.95
|146.2
|173
昨日靠著台灣小將李灝宇開轟逆轉勝的老虎隊，明日將推出21號大物新秀右投喬柏（Jackson Jobe）先發，對決白襪隊本季已吃下超過160局的主力右投伯克（Sean Burke）。喬柏本季出賽樣本數雖不多，但K功了得；而伯克則握有9勝，是白襪陣中相當倚賴的先發輪值。
【老虎 vs. 白襪 先發投手對決表】
|球隊
|先發投手
|左右投
|勝敗 (W-L)
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|三振 (K)
|老虎
|喬柏 (Jackson Jobe)
|右投
|2勝 - 2敗
|3.89
|1.27
|34.2
|34
|白襪
|伯克 (Sean Burke)
|右投
|9勝 - 7敗
|3.47
|1.20
|161.0
|173
|時間 (台灣時間)
|客隊
|主隊
|02:10 AM
|底特律老虎
|芝加哥白襪
|04:05 AM
|密爾瓦基釀酒人
|巴爾的摩金鶯
|04:10 AM
|波士頓紅襪
|坦帕灣光芒
|04:10 AM
|費城費城人
|紐約大都會
|06:10 AM
|奧克蘭運動家
|克里夫蘭守護者
|06:40 AM
|芝加哥小熊
|辛辛那提紅人
|06:40 AM
|堪薩斯皇家
|匹茲堡海盜
|07:05 AM
|多倫多藍鳥
|德州遊騎兵
|07:10 AM
|亞特蘭大勇士
|休士頓太空人
|07:15 AM
|華盛頓國民
|聖路易紅雀
|08:10 AM
|西雅圖水手
|科羅拉多落磯
|08:10 AM
|紐約洋基
|亞利桑那響尾蛇
|08:40 AM
|邁阿密馬林魚
|聖地牙哥教士
|09:10 AM
|舊金山巨人
|洛杉磯道奇
|09:38 AM
|明尼蘇達雙城
|洛杉磯天使
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。
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