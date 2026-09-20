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底特律老虎隊今（20）日繼續作客芝加哥白襪隊，台灣旅美小將李灝宇在本場比賽擔任先發二壘手、打第2棒。儘管李灝宇單場繳出5打數2安打的不俗成績，打擊率也上升到2成66，但老虎隊整體打線受制於白襪投手群的壓制，全場僅攻下1分，終場以1：3不敵白襪。這場敗仗也讓老虎隊在分區冠軍與外卡資格的「淘汰指數」雙雙降至1，季後賽希望岌岌可危。李灝宇今日的打擊表現相當兩極化，雖然吞下3次三振，但也敲出2支平飛安打。首局上，他面對白襪先發投手伯克（Sean Burke），在纏鬥了5球後揮棒落空遭到三振。4局上，李灝宇第二度站上打擊區，逮中一顆87.3英里的滑球，擊出中外野平飛一壘安打，擊球初速高達105.8英里（約170.2公里）。比賽來到後段，李灝宇在第5局與第7局分別遭到彈指曲球與卡特球三振。直到9局上最後的反攻機會，李灝宇在兩好球落後的情況下連續破壞三顆速球與滑球，最終相中一顆85.5英里的曲球，巧妙地敲出左外野平飛一壘安打。總計他今日5打數敲出2支安打，賽後打擊率微升至2成66，上壘率0.321，長打率則維持在0.432。本場比賽雙方上演精彩的投手戰。老虎隊先發投手喬柏（Jackson Jobe）主投6局，飆出高達9次三振，僅被敲出4支安打失掉3分，繳出優質先發的表現。然而，老虎打線卻無法給予火力支援。白襪隊先發投手伯克表現更勝一籌，同樣主投6局，雖被打出5支安打但僅失1分，並送出5次三振，成功封鎖老虎隊攻勢。白襪隊靠著首局村上宗隆的適時安打先馳得點，5局下安東納奇（Sam Antonacci）的高飛犧牲打，以及6局下瓦加斯（Miguel Vargas）的左外野陽春砲（本季第33轟），奠定勝基。老虎隊輸掉這場比賽後，戰績來到44勝52敗，不僅與分區龍頭的差距持續被拉開，連同外卡資格在內的「淘汰指數」皆已剩下最後的1。若下一場比賽再有閃失，或競爭對手贏球，老虎隊今年賽季的季後賽之旅就將提前畫下句點。