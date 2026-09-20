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台灣旅美小將李灝宇近期在底特律老虎隊表現亮眼，在19日比賽單場狂敲4支安打並轟出破台灣紀錄的單季第10轟，不僅征服了球迷與教練團，也讓老虎隊退役名將讚不絕口。曾效力老虎隊三年的前外野手德克斯（Andy Dirks）近日在節目中給予李灝宇極高的評價，直言他就是那種能在美國職棒大聯盟（Major League Baseball，簡稱MLB）舞台上「大放異彩」的頂尖球員。目前擔任球評業餘轉播工作與房地產經紀人的德克斯，對於李灝宇近期的火熱表現感到相當驚豔。他在評論中表示：「李灝宇真的是不可思議！你知道，在大聯盟裡有些球員剛升上來時，他們只是試著努力生存下去；但另一些球員來到這裡，卻懂得如何大放異彩。李灝宇顯然就是後者。」德克斯進一步分析李灝宇的打擊天賦，指出他自從來到大聯盟後，完美展現了應付多種不同球路的能力。「他開始更多地將球強力拉打，並且能確實擊中球心、把球打向防守空隙，這種能力對所有投手來說絕對是極大的威脅。」談到李灝宇日前那發價值連城的追平兩分砲，德克斯更是難掩興奮之情：「我們最近看到了他球棒中釋放出的巨大力量。那是一顆高達97英里、甚至偏高遠離好球帶的速球，但他居然能把球扛向反方向！他當時太激動了，連我都興奮得跳離座位，每個人都被他感染了。」德克斯盛表示，李灝宇展現了他擊球的多元性，無論是滑球還是速球，什麼球都能打，並且為球隊帶來了最真實的活力元素。「我們看到他開始展現自己的個性與實力，對於穿著老虎隊球衣的李灝宇來說，這絕對是美好的一天。」現年38歲的德克斯（Andy Dirks）過去曾在2011至2013年間效力過老虎隊三個賽季，生涯累積297場出賽，留下打擊率0.276、268支安打與24發全壘打的成績，更曾在2012年單季繳出0.322的高打擊率。這位昔日老虎前輩的熱情背書，無疑是對李灝宇大聯盟潛力與身手的最佳肯定。