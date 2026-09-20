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▲Nana在《挑情醜聞》中露點，不過在片尾跑字幕有出現替身字樣，猜測或許是用特效處理。（圖／翻攝自IGjin_a_nana）

孫藝真產後復出《挑情醜聞》開播，沒想到風頭全被飾演「安熙妍」的Nana搶走，因Nana在劇中和池昌旭有全裸纏綿的19禁情慾戲，然而私下他們竟然還是好友，讓許多劇迷看了驚呆，還說不知道拍的時候會不會尷尬到想吐。池昌旭在劇中接受孫藝真的賭約勾引Nana，原本只是互相試探，最後卻動了真情，Nana更獻身表達愛意，兩人脫光親吻、愛撫，還有露點畫面，激情尺度令人不敢想像，然而Nana和池昌旭私下其實是很要好的朋友，沒想到這次竟然要演情人，還要全裸滾床，讓許多粉絲都忍不住替他們尷尬，「這會尷尬到想吐吧！」、「感覺非常不自在」、「這段看得還有點尷尬啊」。不過也有人發現，在片尾跑工作人員名單字幕時，發現「Nana替身」的字樣，猜測有些大尺度露點的戲應該是用CG特效處理，如同車珠英在《元敬》中也有露點床戲，當時她的胸部就是用特效處理。對於要和好麻吉演床戲，Nana曾說過自己是導演鄭址宇的粉絲，聽說過導演很會拍女演員，因此很好奇非常想和他合作。Nana是偶像女團出身，曾為女子團體After School第三期成員，2013年開始將重心轉往戲劇圈發展，上一部作品《權慾之巔Climax》與河智苑演女女戀，被封為「姬圈天菜」。