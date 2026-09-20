最近iPhone 18 Pro系列新機上市，不少人都已經換了新機，不過轉完資料之後還在考慮舊iPhone到底應該拿去哪裡回收有「最高殘值」，然而近日就有人推薦，表示自己將舊iPhone拿去「BUNNIT手機自助回收機」估價，沒想到價格卻比Apple官方、通訊行都還要高出不少，貼文引爆廣大迴響，出現不少成功案例。
隱藏回收舊iPhone地點賺翻！價格比Apple官方、通訊行高被讚爆
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我的iPhone 16 Pro Max 256GB電池健康度81%，通訊行回收報價2萬2，拿去BUNNIT手機回收站被收了2萬6，整整差了4千，手機回收真的大推BUNNIT」只見貼出的照片，該網友使用BUNNIT回收，機台顯示舊機回收價格為現金24145元+7-11全家抵用券2400元以及跳跳碼200元，總計該手機回收價格為26745元！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我去回收iPhone 17 256GB也有23000！超級佛的啦！通訊行跟官方都沒那麼高」、「iPhone 14 Pro 128G用出來11511元，馬上給他回收，原廠估價9800元、通訊行都是8000元至8500元，賺到」、「iPhone 14 Pro給回收機台回收，看到價格嚇到，4年機殘值還有10351元馬上賣了」、「我一直都是用BUNNIT回收，沒有讓我失望過，iPhone 17 Pro 256GB電池健康度97%，33000被收走爽換新機」。
BUNNIT是什麼東西？台灣團隊開發的自助手機回收機台
然而很多人可能不知道「BUNNIT」的來歷，這是由台灣團隊「手機醫生」所推出的全自助式手機回收機台，主打全程零接觸、不需要和店員面對面交談或者討價還價，只要按照螢幕指示操作，大約5分鐘就能完成檢測並且及時估價。
而且回收的手機不只是有舊iPhone，還包括三星、Google、vivo以及OPPO等指定品牌，往往估出來的價格都會比各大品牌官方、通訊行還要更甜，因此近幾年許多人換新手機時，舊手機都會拿到BUNNIT機台估價回收。
BUNNIT機台回收肯定最高價？機台地點怎麼查速看
不過BUNNIT機台畢竟還是以機器來檢測並且估價，其實有時候還是會失真，《NOWNEWS》記者去年曾經去BUNNIT機台估價iPhone 16 Plus 128GB，當時第一次估價只有17000元，不過把手機擦拭完成再放入第二次估價就有19500元，但還是略輸我最後找到的通訊行20000元，建議民眾可以像網友一樣，進行三方估價選最高的去賣舊機，通常蘋果官方一定會最低，BUNNIT機台以及高價通訊行會不相上下。
如果想要去使用BUNNIT機台估價的民眾，也可以善用官方推出的BUNNIT機台據點地圖，可以選擇自動定位當前位置，或者是手動輸入地址，就可以立刻查到距離自己最近的機台在哪裡囉！如果最近你有回收舊手機的需求，BUNNIT機台也許你可以去試試看估價，說不定真的能賺到一筆價差呢！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我的iPhone 16 Pro Max 256GB電池健康度81%，通訊行回收報價2萬2，拿去BUNNIT手機回收站被收了2萬6，整整差了4千，手機回收真的大推BUNNIT」只見貼出的照片，該網友使用BUNNIT回收，機台顯示舊機回收價格為現金24145元+7-11全家抵用券2400元以及跳跳碼200元，總計該手機回收價格為26745元！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我去回收iPhone 17 256GB也有23000！超級佛的啦！通訊行跟官方都沒那麼高」、「iPhone 14 Pro 128G用出來11511元，馬上給他回收，原廠估價9800元、通訊行都是8000元至8500元，賺到」、「iPhone 14 Pro給回收機台回收，看到價格嚇到，4年機殘值還有10351元馬上賣了」、「我一直都是用BUNNIT回收，沒有讓我失望過，iPhone 17 Pro 256GB電池健康度97%，33000被收走爽換新機」。
BUNNIT是什麼東西？台灣團隊開發的自助手機回收機台
然而很多人可能不知道「BUNNIT」的來歷，這是由台灣團隊「手機醫生」所推出的全自助式手機回收機台，主打全程零接觸、不需要和店員面對面交談或者討價還價，只要按照螢幕指示操作，大約5分鐘就能完成檢測並且及時估價。
而且回收的手機不只是有舊iPhone，還包括三星、Google、vivo以及OPPO等指定品牌，往往估出來的價格都會比各大品牌官方、通訊行還要更甜，因此近幾年許多人換新手機時，舊手機都會拿到BUNNIT機台估價回收。
不過BUNNIT機台畢竟還是以機器來檢測並且估價，其實有時候還是會失真，《NOWNEWS》記者去年曾經去BUNNIT機台估價iPhone 16 Plus 128GB，當時第一次估價只有17000元，不過把手機擦拭完成再放入第二次估價就有19500元，但還是略輸我最後找到的通訊行20000元，建議民眾可以像網友一樣，進行三方估價選最高的去賣舊機，通常蘋果官方一定會最低，BUNNIT機台以及高價通訊行會不相上下。
如果想要去使用BUNNIT機台估價的民眾，也可以善用官方推出的BUNNIT機台據點地圖，可以選擇自動定位當前位置，或者是手動輸入地址，就可以立刻查到距離自己最近的機台在哪裡囉！如果最近你有回收舊手機的需求，BUNNIT機台也許你可以去試試看估價，說不定真的能賺到一筆價差呢！