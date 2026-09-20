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隱藏回收舊iPhone地點賺翻！價格比Apple官方、通訊行高被讚爆

機台顯示舊機回收價格為現金24145元+7-11全家抵用券2400元以及跳跳碼200元，總計該手機回收價格為26745元！

BUNNIT是什麼東西？台灣團隊開發的自助手機回收機台

大約5分鐘就能完成檢測並且及時估價。

而且回收的手機不只是有舊iPhone，還包括三星、Google、vivo以及OPPO等指定品牌

▲BUNNIT是由台灣團隊「手機醫生」所推出的全自助式手機回收機台，近日因回收舊機價格高被不少人讚爆。（圖/BUNNIT手機醫生YT）

BUNNIT機台回收肯定最高價？機台地點怎麼查速看

當時第一次估價只有17000元，不過把手機擦拭完成再放入第二次估價就有19500元，但還是略輸我最後找到的通訊行20000元