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金州勇士隊在歷經上賽季37勝45負、無緣季後賽的低潮後，正積極為即將到來的新賽季做準備。儘管外界對於勇士隊的奪冠競爭力存在疑慮，但根據ClutchPoints記者Brett Siegel的報導，勇士內部對於目前的陣容深度與實力抱持著極高的期待，甚至認為這支球隊有能力與2021-22賽季奪冠的那支勇士隊相提並論，有機會幫助柯瑞（Stephen Curry）拿下生涯第5冠。Siegel在分析勇士2026-27賽季前景時指出：「如果你去問勇士內部的任何人，他們都認為目前這支球隊擁有的陣容深度和能力，可以與2021-22賽季那支最終在總決賽擊敗波士頓的勇士隊相媲美。」不過，Siegel也強調，球隊新賽季的成功與否，最大關鍵仍在於「健康」。這不僅包括核心老將柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green），也包含新加入的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford），以及正努力從傷病中回歸的巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）。只要勇士能以健康的狀態進入季後賽，這支擁有豐富季後賽經驗的球隊，絕對不容小覷。即將邁入38歲、迎來生涯第18個賽季的柯瑞，近日在接受CNBC訪問時再次重申了對球隊的忠誠：「我一直都說，我想成為一名『終身勇士』。」雖然他目前有資格簽下一份為期兩年、價值約1.37億美元的延長合約，但他並未急於續約，這也讓勇士隊在未來的薪資空間佈局上保有彈性。外界普遍認為，柯瑞依然具備頂尖的實力，勇士隊必須在「為未來建隊」與「把握柯瑞最後奪冠窗口」之間做出抉擇。近期也有傳聞指出，柯瑞敦促球隊積極追求太陽隊球星布克（Devin Booker），而勇士也確實握有多個首輪選秀權作為交易籌碼，顯示球隊仍有為了最後一搏而進行大動作交易的可能。為了提升進攻端的威脅，總教練柯爾（Steve Kerr）已向格林下達了新賽季的指令：在空檔時果斷出手三分球。格林對此感到相當興奮：「當比賽需要你投籃時就投，這讓我非常期待。上一次我能毫不猶豫地在節奏中投三分，大概是2016-17賽季了。我不會為了投而投，但只要有空檔，我絕對會更積極出手。」這項改變不僅能豐富勇士的戰術，也能有效減輕柯瑞遭到包夾的壓力。另一方面，休賽季與勇士簽下兩年4000萬美元合約的波爾辛吉斯，同樣被教練團寄予厚望。儘管他上季因傷僅出賽15場，但新任助理教練佛蓋爾（Frank Vogel）對於能將他納入自己的防守體系感到十分興奮：「我們覺得他能完美勝任護框中鋒的角色，我很期待能將他放在那些防守位置上發揮最大效益。」勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也對波爾辛吉斯的健康狀況表示樂觀，期待他能在新賽季保持健康，成為球隊內線的重要支柱。勇士隊將於9月29日在夏威夷展開季前訓練營，並預計在10月21日的例行賽開幕戰中迎戰洛杉磯湖人隊。這支充滿話題與變數的傳奇球隊，新賽季將如何重新證明自己，球迷們皆拭目以待。