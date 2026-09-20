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▲出身自台灣的超人氣網路實況主Ray，因與美國實況主Kai Cenat（凱·塞納特）的友誼而走紅。（圖／Ray IG@rayasianboy_）

被稱為「台灣最強高中生」的實況主Ray私密片疑似遭外流，近日網路上瘋傳一段近1分鐘的性愛影片，雖畫面看不清楚正臉，但輪廓與聲音都與Ray非常相似，引起熱議。對此，Ray在直播中談及此事，坦言或許是點到什麼連結，才會讓手機被駭導致影片外流。日前才現身品牌走秀的他，也直言一開始根本不想去，認為影片才剛被外流，大家一定會取笑他。對於手機私密片遭外流，Ray坦言自己也不知道是誰流出，坦承可能是點到什麼連結，手機被駭造成。他更自嘲乾脆去開OnlyFans（以色情聞名的平台）好了， 至少還能賺點錢，崩潰表示：「我流出那東西居然一毛錢都沒拿到。」至於家人有何反應？Ray則直言自己也是受害者，媽媽能說什麼？另外，Ray最近參與品牌走秀，坦言當下十分緊張，其他人看起來身材高挑、長得又好看。而Ray也透露一開始根本不想去走秀，「我當時在想，我真的要去嗎？我的影片才剛被外流，大家一定會取笑我。」但品牌創辦人Kai Cenat卻安慰他：「兄弟，沒有人在乎，就來吧！拜託我們需要你。」直播時，Ray被問到手機如何了？他則回應現在已經OK，對這次的意外也感到頗無奈。回顧事件，日前Ｘ瘋傳一段用手持錄影拍下的1分鐘性愛影片，鏡頭雖然有拍到兩人的正臉，但因為畫面太暗所以看不清楚身分，不過有網友憑著輪廓跟聲音，認為與Ray非常相似，因此截圖後狂問到底是不是他，而女方則被猜測是曾跟Ray合作過的直播主Shaz。出身自台灣的超人氣網路實況主Ray，因與美國實況主Kai Cenat（凱·塞納特）的友誼而走紅，並因其學生身分受到關注，被媒體封為「台灣最強高中生」。Ray在歐美走紅後多次在節目與訪談中大方展示中華民國護照、介紹維力炸醬麵與珍珠奶茶等台灣文化，被外界譽為「最強外交官」。