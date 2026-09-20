家中積攢的手提紙袋與購物袋別急著丟！摩斯漢堡高雄自由店推出「20 個乾淨紙袋免費換大冰紅」單店活動引發網友熱議，紛紛敲碗希望全台門市跟進。除了該門市外，許多知名品牌如印花樂、登山補給站也設有紙袋折扣優惠；公部門如北市過往的超商購物金活動雖已結束，但環境部「袋袋箱傳」平台仍有常態站點可供查詢。《NOWNEWS今日新聞》整理全台優惠與回收地點懶人包。
🟡摩斯買早餐驚見購物袋！網友敲碗全台都跟進
一名網友在 Threads 分享，前往摩斯漢堡用餐時發現店家設有二手購物袋回收區，引來門市店長親自解答。該門市為摩斯漢堡「高雄自由店」，此活動為單店自發性舉辦，非全台門市統一活動。
民眾只要收集 20 個乾淨、無味的手提紙袋送至該門市，就能免費兌換 1 杯大杯冰紅茶。貼文曝光後吸引大批網友留言讚爆，更紛紛向官方敲碗：「希望全台摩斯都能跟進這個超棒的環保活動！」
紙袋提袋換購物金！品牌回收折扣優惠懶人包
除了摩斯漢堡高雄自由店的單店回饋外，全台不少文創與戶外品牌，也常年推動二手手提紙袋回收換折扣機制，讓大家拿家中閒置的袋子換取購物金或紅利點數：
印花樂（好紙袋計畫）：民眾捐贈 10 個外觀完好、A4 大小左右的二手紙袋，即可折抵 10 元消費，協助紙袋循環再利用。
KEEPON 登山補給站：招募 A4 以上乾淨二手紙袋，每捐 1 個回饋 2 點會員紅利（1 點可折抵 1 元購物金）。
透過這些優惠機制，既能清理家中空間，又能享有購物折抵的小確幸。
🟡全台二手袋哪裡回收？北市活動結束看常態點
其實過去公部門如台北市政府，也曾舉辦「10個環保袋換7-11購物金50元」活動，該活動為 2020 年與慈濟基金會的一個月短期合作，民眾反應十分熱烈，當時光速就兌換完畢。民眾也十分期待能再辦類似活動，做環保也幫家裡紙袋櫃解壓縮。
不過，公部門的常態回收機制依然完善。環境部資源循環署建置有「袋袋箱傳」二手袋循環平台，串聯全台量販店、超市與傳統市場，民眾可直接至環境部循環署全台回收站點查詢系統尋找附近的循環箱。
此外，新北市亦設有「二手袋 reBAG」，台北市傳統市場入口也有環保袋循環箱，民間也有「Ubag 二手袋循環計畫」民眾可隨時將家中多餘的乾淨購物袋與紙袋捐出，提供忘記帶袋子的民眾免費取用，落實源頭減塑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在 Threads 分享，前往摩斯漢堡用餐時發現店家設有二手購物袋回收區，引來門市店長親自解答。該門市為摩斯漢堡「高雄自由店」，此活動為單店自發性舉辦，非全台門市統一活動。
民眾只要收集 20 個乾淨、無味的手提紙袋送至該門市，就能免費兌換 1 杯大杯冰紅茶。貼文曝光後吸引大批網友留言讚爆，更紛紛向官方敲碗：「希望全台摩斯都能跟進這個超棒的環保活動！」
紙袋提袋換購物金！品牌回收折扣優惠懶人包
除了摩斯漢堡高雄自由店的單店回饋外，全台不少文創與戶外品牌，也常年推動二手手提紙袋回收換折扣機制，讓大家拿家中閒置的袋子換取購物金或紅利點數：
印花樂（好紙袋計畫）：民眾捐贈 10 個外觀完好、A4 大小左右的二手紙袋，即可折抵 10 元消費，協助紙袋循環再利用。
KEEPON 登山補給站：招募 A4 以上乾淨二手紙袋，每捐 1 個回饋 2 點會員紅利（1 點可折抵 1 元購物金）。
透過這些優惠機制，既能清理家中空間，又能享有購物折抵的小確幸。
其實過去公部門如台北市政府，也曾舉辦「10個環保袋換7-11購物金50元」活動，該活動為 2020 年與慈濟基金會的一個月短期合作，民眾反應十分熱烈，當時光速就兌換完畢。民眾也十分期待能再辦類似活動，做環保也幫家裡紙袋櫃解壓縮。
不過，公部門的常態回收機制依然完善。環境部資源循環署建置有「袋袋箱傳」二手袋循環平台，串聯全台量販店、超市與傳統市場，民眾可直接至環境部循環署全台回收站點查詢系統尋找附近的循環箱。
此外，新北市亦設有「二手袋 reBAG」，台北市傳統市場入口也有環保袋循環箱，民間也有「Ubag 二手袋循環計畫」民眾可隨時將家中多餘的乾淨購物袋與紙袋捐出，提供忘記帶袋子的民眾免費取用，落實源頭減塑。