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高爾宣甜娶芮德！昔遭疑「無縫接軌」又被挖　直球回擊：我沒劈腿

▲高爾宣（左）甜娶芮德，昔日遭疑無縫接軌又被挖出，當時他就直球回擊：「我沒有劈腿。」（圖／芮德臉書）
▲高爾宣（左）甜娶芮德，昔日遭疑無縫接軌又被挖出，當時他就直球回擊：「我沒有劈腿。」（圖／芮德臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

27歲歌手高爾宣和芮德愛得低調，昨日突宣布密婚又懷孕，即將於11月迎來女兒誕生，寶寶性別派對上集結許多大咖，獲得滿滿祝福。高爾宣突宣布喜訊，引起網友熱烈討論，不少網友卻逆風挖出高爾宣過去的感情爭議，疑似無縫接軌芮德，當時高爾宣就曾發文回擊「我根本沒在藏的，我沒劈腿我一點都不心虛。」

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高爾宣突公開喜訊，在Threads、Dcard掀起一波討論，網路上也出現不少聲音，認為芮德是「小三扶正」，輿論紛紛，「小三扶正還可以那麼高調嗎」、「小三上位尊重祝福」、「還是覺得前女友好可憐」、「永遠記得他之前說芮德是像媽媽一樣的存在，不可能交往，結果…還是跟媽媽交往了呢。」

▲高爾宣擔任賢齊演唱會嘉賓。（圖／KKLIVE提供）
▲高爾宣昨日突宣布情定大9歲芮德。（圖／KKLIVE提供）
▲芮德11月將迎來女兒誕生。（圖／芮德臉書）
▲芮德11月將迎來女兒誕生。（圖／芮德臉書）
事實上，高爾宣2018年出道瞬間爆紅，一下子受到太多關注讓他不適應，還為此看了身心科。高爾宣爆紅後和前女友分手，之後被網友爆出和同屬「CHING G SQUAD」的女團員芮德交往，更被懷疑是無縫接軌。對此，高爾宣解釋分手原因，「因為我後面壓力越來越大，她的疑心病越來越重，她瞞著我去看心理醫生，我覺得我很失職也很無助，如果兩個在一起都生病了要怎麼在一起。」

最後他也強調自己沒有劈腿，「我從來不覺得分手是一種失敗收尾，兩個不適合的人要怎麼走到最後，我根本沒在藏的，我沒劈腿我一點都不心虛，我講完了我問心無愧，其他要繼續瞎摸放屁的自便。」

▲網友對於高爾宣和芮德結婚輿論紛紛。（圖／Dcard）
▲網友對於高爾宣和芮德結婚議論紛紛。（圖／Dcard）
▲高爾宣過去曾發文解釋自己的感情事。（圖／高爾宣IG）
▲高爾宣過去曾發文解釋自己的感情事。（圖／高爾宣IG）

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